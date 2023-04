Jos Rovio myydään, he tekevät rahaa – tässä ovat yrityksen suurimmat omistajat

Hedin perheelle on luvassa aimo potti Segalta.

Peliyhtiö Rovion suurimpia omistajia on yhtiön perustajiin kuuluvan Niklas Hedin perhe. Hedeille on luvassa jopa liki parisataa miljoonaa euroa, jos japanilaisen Segan ostotarjous toteutuu.

Sega tarjoaa Rovion osakkeesta käteisenä 9,25 euroa kappaleelta ja lisäksi 1,48 euroa optiokohtaisena tarjouksena. Tarjouksen kokonaisarvo on yhteensä arviolta 706 miljoonaa euroa.

Maaliskuun loppuun päivätyn osakasrekisterin mukaan Rovion suurin omistaja on yhtiö itse runsaan kahdeksan prosentin osuudella. Tämän jälkeen vuorossa onkin yhteensä vajaan 22 prosentin osuudella kolme yhtiötä, joissa päättäjät ovat Hedejä.

Nämä ovat Adventurous Ideas, jossa toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä on Jonathan Hed, Brilliant Problems, jossa samoin tomitusjohtajana ja hallituksen ainoana jäsenenä on Camilla Hed-Wilson sekä Impera, jossa taasen toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä on Mikael Hed.

Lisäksi Niklas Hed on henkilöomistajana 1,7 prosentin osuudella Rovion seitsemänneksi suurin omistaja.

Adventurous Ideasilla ja Brilliant Problemsilla on kummallakin vajaat 6,5 miljoonaa Rovion osaketta, joten kummankin osuus kauppasummasta olisi 60 miljoonaa euroa. Imperalla osakkeita runsaat viisi miljoonaa, joten osuudeksi tulisi 47 miljoonaa euroa.

Niklas Hedin henkilökohtaisilla osakkeilla osuudeksi on tulossa runsaat 12,6 miljoonaa euroa.

Kahdenkymmenen suurimman omistajan joukosta löytyy Rovion perustajiin Niklas Hedin tavoin kuuluva Peter Vesterbacka, jolla on vajaat puoli miljoonaa osaketta. Tällä määrällä hän olisi saamassa 4,3 miljoonaa euroa.

Rovio tunnetaan etenkin vuonna 2009 julkaistusta Angry Birds -pelistä, joka on saanut jatko-osia sekä synnyttänyt muun muassa kaksi elokuvaa ja erinäisiä teemapuistoja.

Asiasta kertoi ensimmäiseksi Helsingin Sanomat.