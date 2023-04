Näin suomalaisten huono kunto näkyy eri ammateissa

Asiantuntija ehdottaa ratkaisuksi esimerkiksi työtehtävien mukaan räätälöityjä kuntoiluohjelmia.

Palomiehen tehtävä asettaa fyysiselle kunnolle aivan erityisiä haasteita. Suomessa menetelmänä on palojen sammuttaminen sisältä päin, eli palomiehet menevät sisään palavaan rakennukseen.

– Se on kaikkein vaativin ja kuormittavin työtehtävä, kertoo vanhempi liikunnanopettaja Kari Kinnunen Pelastusopistosta.

– Se on savusukeltamista varusteissa kuumuudelta suojautuneena. Paineilman hengityslaitteen lisäksi pitää mukana olla sammutusletkuja ja varusteita.

Täysi happipullo ja hengityslaite painavat reilut 16 kiloa, ja muista varusteista lisäpainoa tulee 10–20 kiloa lisää.

Ylhäällä selässä pidettävä hengityslaite vaikeuttaa tasapainon säilyttämistä jo muutenkin mahdollisesti vaikeissa ja vaarallisissa tiloissa. Lisäksi tiukkaan kiinnitetty laite puristaa kylkiluita ja tekee hengittämisestä tavallista raskaampaa.

– Aika paljon joutuu tekemään nostoja hartiatason yläpuolelle. Niitä voi monesti vaikea tehdä ergonomisesti oikein. Lisäksi alusta voi olla epätasainen, Kinnunen kertoo.

Palmiehen työ on yksi fyysisesti vaativimmista ammateista.

Palomiehen työ on ääriesimerkki kovaa kuntoa vaativasta työstä. Useat suomalaiset sekä työnantajia että työntekijöitä edustavat työmarkkinajärjestöt ovat kuitenkin huolestuneet, ettei suomalaisten kunto pian riitä enää moniin tavallisempiinkaan työtehtäviin. Maanantaina julkaistussa avoimessa kirjeessä esimerkiksi EK, KT, SAK, Akava ja STTK vaativat seuraavaa hallitusta nostamaan liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä kansalliseksi kärkihankkeeksi.

– Osa ihmisistä liikkuu jopa päivittäin, mutta sitten entistä enemmän on sitä porukkaa, joka ei liiku juuri juuri lainkaan tai hyvin vähän. Myös ruutuaika kasvaa aikuisilla, sanoo asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi SAK:sta

– Työtehtävistä ja toimenkuvasta riippumatta myös sitä fyysistä suorituskykyä tarvitaan.

Myös hoitotyö edellyttää lihasvoimaa ja kestävyyttä.

Harvaan ammattiin vaaditaan kuntotestien läpäisyä palomiesten tapaan. Monet muutkin ammatit ovat silti fyysisesti raskaita, varsinkin jos työuraa kestää vuosikymmeniä.

– Esimerkiksi rakennustöissä on monipuolista kuormitusta, joka vaatii hengityskapasiteettia ja tasapainoa, Työläjärvi sanoo.

– Muistaakseni on mitattu, että hoitajan ammatissa kävelyä tulee päivittäin 9–10 kilometriä. Työssä vaadittaisiin sekä lihasvoimaa, kestävyyttä, aerobista kapasiteettia ja tasapainoa.

Vaikka työhön liittyy paljon istumista, voi sekin olla fyysisesti rankkaa.

– Kuljetusala on hyvin yksipuolisesti staattista, mutta omalla tavallaan kuormittavaa, istumista ja tärinää. Selkä on siinä monesti lujilla. Samoin myynti- tai kassatyö on istumavoittoista, eli myös siinä staattinen kuormitus käy kropan päälle.

Kuljetusala on omalla tavallaan rasittavaa ja kuormittavaa.

Teollisuudessakin on yhä enemmän työtehtäviä, joissa päivät kuluvat istuen päätteiden tai näyttöjen äärellä.

– Näissä staattisissa työasennoissa tulee erilaisia kiputiloja ja virheasentoja. Vaikkapa selkäkipujen taustalla on monesti se, että vartalon lihasten voima ja hallinta on on puutteellinen, jolloin selkä ja vatsalihakset eivät riitä tukemaan sitä kroppaa riittävästi, Työläjärvi kertoo.

Kun liikkuminen on lähes nollassa, niin kilojakin tuppaa kertymään.

– Joissakin tehtävissä ihan fyysiset ulottuvuudet saattavat haitata työtä, esimerkiksi työkoneen hytit voivat käydä ahtaiksi, jos mitat ovat kovin reilut.

Myös putkiasentajan työ voi käydä vaikeaksi, jos painoa alkaa olla reilusti.

– Työssä voi joutua kumartelemaan, kyykistelemään ja välillä olemaan selällään. Jos lihasvoima on huono, mutta vatsaa kertynyt, niin työasennot saattavat olla jopa mahdottomia, Työläjärvi sanoo.

Työssä tehtävät liikkeet saattavat olla yksipuolisia, eivätkä riitä ylläpitämään monipuolista toimintakykyä.

Työläjärvi muistuttaa, että kuntoilua voi tarvita, vaikka työ sinällään sisältäisi paljonkin liikkumista. Työssä tehtävät liikkeet saattavat olla yksipuolisia, eivätkä riitä pitämään yllä tai parantamaan monipuolista toimintakykyä.

– Ehkä paremminkin niin, että jos esimerkiksi se lihasvoima on heikko ja tulee yksipuolista kuormitusta, niin voi tulla erilaisia kiputiloja ja rasitusvammoja, Työläjärvi sanoo.

Hän toivoo, että työpaikoilla olisi nykyistä useammin mahdollisuuksia taukoliikuntaan. Esimerkiksi työterveyshuolto voisi ohjata liikuntaan, joka toimisi vastapainona juuri työntekijän omalle työkuormitukselle.

– Otettaisiin huomioon oman työn kestävyyskunnon tai lihasvoiman vaatimukset ja autettaisiin tekemään tasapainoinen harjoituskokonaisuus, Työläjärvi ehdottaa.

Staattiset työasennot altistavat kiputiloille ja virheasennoille.

Parempi kunto ja ketteryys voivat myös auttaa ehkäisemään työtapaturmia ja yleensä vähentävät sairastelua.

Liikunnasta voi olla apua myös mielenterveyden ongelmiin.

– Totta kai ne ovat monitekijäisiä ongelmia. Työkuormituksen pitäisi olla kohdallaan ja taustalla voi olla monenlaisia sitten yksityiselämän tilanteita, mutta kyllä myös liikunta on ihan tutkitusti yksi taustatekijä, Työläjärvi sanoo.

– Silloin kun liikut säännöllisesti ja harrastat sellaisia lajeja, että se tuottaa sinulle iloa ja hyvää mieltä, niin sillä on psyykkistä toimintakykyä parantava ja mielenterveysongelmia vähentävä vaikutus.

Työmarkkinajärjestöt muistuttavat avoimessa kirjeessään, että liikkuminen parantaa työntekijän jaksamista ja pidentää työuria sekä lisää tuottavuutta, oppimista ja keskittymiskykyä.

Kirjeessä mainitaan myös nuorten vähentynyt liikunta, mistä on viime aikoina keskusteltu julkisuudessakin. Esimerkiksi palveluksensa aloittaneiden varusmiesten vuosi vuodelta yhä heikompi kunto on herättänyt erityisesti huolta.

Pelastusopistossa hakijoiden kuntotasosta tosin ei ole tehty samankaltaisia pidemmän aikavälin vertailuja, mutta Kinnusen mukaan hakijoiden kunto ei ole hänen tuntumansa mukaan vuosien aikana juuri heikentynyt.

– Ne ketkä tänne hakevat, tietävät kyllä ne kriteerit, ja aika monet on heistä ovat harjoitelleet ja testanneet itsensä, hän sanoo.

– Samanlaista dramaattista kunnon romahdusta kuin alokkailla ei meillä ole tapahtunut.