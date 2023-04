Suomalaisia pörssiyrityksiä päätyy nyt kovaa vauhtia ulkomaiseen omistukseen

Samaan aikaan kun pörssilistautumiset ovat hiljentyneet, on pörssistä lähdössä näillä näkymin ostotarjouksen myötä useampikin yhtiö.

Viime aikoina Helsingin pörssin ovipumppu on vinkunut. Liike ovesta näyttää kuitenkin olevan pörssin kannalta väärään suuntaan eli ulospäin.

Mahdollisia lähtijöitä riittää. Tänään japanilainen pelitalo Sega vahvisti aikovansa ostaa suomalaisen Rovion. Myös belgialaisyhtiö Aliaxis julkisti maanantaina alustavan tarjouksensa talotekniikkaa valmistavasta Uponorista.

Aiemmin pääomasijoitusyhtiö Triton on tarjoutunut talotekniikkayhtiö Caverionin ostajaksi. Norjalainen luokitus- ja riskinhallintayhtiö DNV on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta kyberturvayhtiö Nixusta.

Amerikkalaisen valaisinvalmistaja Methode Electronicsin tytäryhtiö julkisti helmikuun lopussa tarjouksen pietarsaarelaisesta, muun muassa työvaloja valmistavasta Nordic Lightsista.

Pörssin yrityskauppojen vilkastumiseen on kiinnittänyt huomiota myös S-pankin päästrategi Lippo Suominen Twitterissä.

Ruuhka herättää väistämättä yhden kysymyksen. Valuuko yhä useamman pörssiyhtiön omistus ulkomaille?

Lippo Suomisen mukaan ostotarjoukset ovat kaksipiippuinen asia. Toisaalta on hyvä, että suomalaiset pörssiyhtiöt ovat ulkomaisten ostajien kannalta kiinnostavia, mutta pörssin elinvoiman kannalta kehitys voi olla jatkuessaan huolestuttavaa.

– Maailmalla on paljon pääomasijoittajia, joille on kertynyt on kassaan paljon rahaa, joten siinä mielessä asiasta ei voi olla yllättynyt. Ostokohteiden osakekurssit ovat laskeneet ja katseet ovat kääntyneet pörssin suuntaan, Suominen sanoo.

Pääomasijoitusrahastot ovat tarjonneet viime vuosina sijoittajilleen hyviä tuottoja ja niihin on kertynyt paljon uusia varoja. Rahastot keräävät sijoituksiaan varten pääomia muun muassa työeläkerahastoilta.

Osa ostajista on myös samalla alalla toimivia yhtiöitä. Suominen korostaa, että nyt ostettavat suomalaisyhtiöt ovat alallaan kansainvälisiä toimijoita. Tämän takia esimerkiksi Rovio taikka Uponor kiinnostavat.

Yksi selitys yrityskauppainnostukselle voi Suomisen mukaan olla sekin, että talouden yleiset kasvunäkymät ovat vaisut. Kun investoinneille kapasiteetin lisäykseen ei ole erityisesti tarvetta, yritykset voivat ennemmin ostaa markkinaosuutta.

Onko suomalaiset pörssiyhtiöt sitten hinnoiteltu jotenkin erityisen edullisesti?

Asia on kiinnostanut myös valtiovaltaa. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä pari vuotta sitten tutkittiin ulkomaisia yrityskauppoja vuosina 2009–2020. Alihinnoittelua ei juuri löytynyt ja kaupoissa maksetut preemiot vastasivat suunnilleen kansainvälistä tasoa. Asia tuskin on muuttunut viime vuosina.

Pörssin viimeaikaisissa ostotarjouksissa onkin säännönmukaisesti ollut tuhti preemio eli ylihinta verrattuna yhtiöiden osakkeiden noteeraukseen pörssissä.

Leimallista on kuitenkin ollut se, että useimpien lähtijöiden osake on ollut viime aikoina enimmäkseen tasamaan kulkija. Tällöin ostokohde on edullisempi. Toisaalta osakkeenomistajalle houkutus rahastaa yhtiöomistus voi olla suurempi kuin pörssin kurssiraketeilla.

– Kaikkien kurssihuiput ovat olleet selkeästi korkeammalla. Tämä koskee esimerkiksi Uponoria ja Nixua, Suominen sanoo.

Nixun tähänastinen kurssihuippu nähtiin jo loppuvuodesta 2019. Uponor kävi yli 27 eurossa syksyllä 2021, mutta viime syksynä kurssi oli laskenut alimmillaan 12,55 euroon, minkä jälkeen se on elpynyt.

Aliaxis tarjoaa Uponorin osakkeesta nyt 25 euroa käteisenä, kun Helsingin pörssissä osakkeen päätöskurssi oli perjantaina 17,3 euroa.

Aina ostotarjoukset eivät mene läpi preemiosta huolimatta. Uponorin suurin omistaja Oras Invest ei aio hyväksyä Aliaxisin tarjousta.

Uponorin pääomistajan Oras Investin mukaan belgialaisyhtiön tarjous ei heijasta Uponorin todellista arvoa.

Ulkomaiset yritysostot nostavat myös esiin kysymyksen tytäryhtiötaloudesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kotimaassa toimivien yritysten omistajat ja pääkonttorit ovat ulkomailla.

– Kun pääkonttori on muualla, on Suomen toimintojen sulkeminen helpompaa kuin silloin kun pääkonttori on täällä. Suomea ei kuitenkaan voida sulkea, ettei täältä saisi ostaa yhtiöitä, Suominen toteaa.

Kannattaa myös muistaa, että pörssiyhtiön omistus ei ole useimmiten kovin kansallista. Helsingin pörssin yhtiöiden osakekannasta on ulkomaisessa omistuksessa lähes puolet.