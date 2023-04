Voimaloiden ydinjäte on vähintäänkin sadan tuhannen vuoden ongelma. Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka hautaa ongelman lopullisesti.

Viime yönä saavutettiin kauan odotettu merkkipaalu, kun Olkiluoto 3 (OL3) aloitti säännöllisen sähköntuotannon. Saksassa sen sijaan elettiin yhtä merkittäviä hetkiä mutta käänteisesti: lauantaina pimenivät maan kolme viimeistä ydinvoimalaa.

Nyt Saksassa ihmetellään, mitä ydinjätteelle, sillä mikään liittovaltio ei tunnu haluavan sitä takapihalleen.

Mitä tapahtuu OL3:n jätteelle? Miksi Suomea ihaillaan ydinenergia-alalla?

Millaista tavaraa Olkiluodon kolmosreaktori tuottaa?

OL3 tuottaa yhtä paljon käytettyä polttoainetta kuin vanhemmat yksiköt, Loviisan voimala ja Olkiluoto 1 ja 2. Parikymmentä vuotta sitten OL3:n polttoainetta suunniteltiin poltettavaksi muita reaktoreita pidempään, mutta nykyään kaikkien yksiköiden polttoaineen käyttö on samaa tasoa.

Ydinvoimalan reaktorista palautuu polttoaineen mukana sekä uraani-235:ttä että plutonium-239:ää. Ydinjätteessä on cocktail muitakin vaarallisia raskaita alkuaineita, sekä lyhyen puoliintumisajan hurjia säteilijöitä että pitkän puoliintumisajan partikkeleita, jotka säteilevät jopa satojatuhansia vuosia.

Mitä jätteelle tapahtuu?

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Eurajoen Olkiluodossa alkanee kahden tai kolmen vuoden kuluttua. Onkaloksi nimettyyn kallioluolastossa on valmiina ensimmäiset viisi loppusijoitustunnelia sekä ajo-, hissi- ja ilmastointikuiluja ja muuta teknistä tilaa.

Käytetty polttoaine haudataan 435 metrin syvyiseen tunneliin kupari-valurauta-kapseleissa. Loppusijoitusreikä on noin kahdeksan metriä syvä ja sen halkaisija on 1,75 metriä. Kapselin halkaisija on noin metri.

Onkaloon mahtuu kaikki Suomessa tuotettu ydinpolttoaine.

Loppusijoituksessa on takaportti teknologian kehittymiselle: käytetty ydinpolttoaine tulee voida palauttaa loppusijoitustiloista, jos käsittelylle keksitään uusi menetelmä.

Välivarastossa varastoitavat polttoaineniput jäävät maanpinnan tason alapuolelle, ja niiden päällä on noin kahdeksan metriä vettä.

Missä jäte on nyt?

Ydinvoimaloiden käytettyä polttoainetta säilytetään rakennuksissa, jotka sijaitsevat voimaloiden vieressä Loviisassa ja Olkiluodossa Eurajoelle.

Kun käytetty polttoaine on jäähtynyt tarpeeksi reaktorihallin vesialtaissa, polttoaineniput siirretään voimalaitosalueella sijaitsevan välivaraston vesialtaisiin.

Voisiko Suomesta tulla ulkomaisen ydinjätteen kaatopaikka?

Euroopassa on direktiivi ydinturvallisuudesta ja ydinjätehuollosta. Se määrittelee että jokainen maa huolehtii jätteestään itse ja tähän varauduttava. Maat voivat myös tehdä yhteistyötä, käytännössä esimerkiksi viedä toiseen maahan jätettä.

Vaalien alla eräs pienpuolue esitti, että Suomen kallioperää voisi myydä keskieurooppalaisille jäteluolaksi. Vähemmän vetävä ajatukselle tuskin löytyy suurta kannatusta. Lisäksi Suomen ydinenergialaki kieltää ydinjätteen viemisen ja tuomisen.

Miksi Suomi on ykkösenä loppusijoittamisessa?

Vuonna 1983 hallitus teki periaatepäätöksen, että oma käytetty polttoaine pitää voida loppusijoittaa omaan kallioperään turvallisesti. Vuoden 2000 periaatepäätöksen mukaan syvälle kallioperään tapahtuva loppusijoitus on paras tapa eristää runsasaktiiviset ydinjätteet biosfääristä.

Posiva, käytetyn ydinpolttoaineen sijoituksesta vastaava yhtiö, perustettiin vuonna 1995. Loppusijoituksen piti alkaa jo 2020, mutta aikataulu on siirtynyt vuoteen 2025.

Suomessa loppusijoittamisesta käytiin keskustelua 1990–2000-lukujen taitteessa keskustelua loppusijoituspaikasta, mutta ei enää sen jälkeen.

– Päätettiin, että näin kannattaa tehdä, eikä kukaan ole sitä myöhemmin kyseenalaistanut. Meillä on nämä jätteet käsissä ja niille pitää jotain tehdä, Lappeenrannan energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen kuvaa Suomen pragmaattista linjaa.

Loppusijoitustilat Posivan Onkalossa rakennetaan 400–430 metrin syvyyteen. Erilaisia tunneleita tulee Onkaloon noin 50 kilometriä.

Suomen mallia seurataan ja sitä on kiiteltykin, sillä Suomesta tulee maailman ensimmäinen maa, jossa korkea-aktiivista käytettyä polttoainetta loppusijoitetaan kallion sisään.

Ruotsissa, Sveitsissä ja Ranskassa loppusijoituspaikasta on päätetty, Norjassa työ on kesken. Yhdysvalloissa asia on jäissä ja Saksassa työtä tuskin aloitettukaan.

– Yhdysvalloissa on alettu ajattelemaan, että kun heillä on turvallisia välivarastoja, niin olkoot nyt siellä pari sataa vuotta.

Liittovaltio valmisteli kylläkin 1990-luvulla kansallista loppusijoitustilaa Nevadan osavaltiossa sijaitsevaan Yucca-vuoreen. Kun asia ajankohtaistui 2000-luvun alussa, silloinen senaattori kampitti hankkeen.

Miksi ongelmia on Saksassa?

Saksa etsii myös loppusijoitusratkaisua. Paikan löytäminen on huomattavasti vaikeampaa kuin Suomessa. Vastustuksen alueen on oltava seismisesti vakaa eikä pohjavettä saa olla lähellä.

Keski-Euroopassa maaperä on pehmeää, esimerkiksi kalkkikiveä, toisin kuin graniitti Suomessa.

Päätösprosessi tulee olemaan vaikea ja voi kestää peräti sata vuotta. Saksalainen BGE Technology on arvioinut, että loppusijoituspaikka valittaisiin vasta joskus vuosien 2046 ja 2064 välillä. Tämän jälkeen kuluu vielä vuosikymmeniä varastojen kaivamiseen, täyttämiseen ja sulkemiseen.

– Mielestäni Saksan tilanteen syynä on yksinkertaisesti se, että he eivät vain tunnu haluavan etsiä ratkaisuja. Silloin voidaan sanoa, että ydinvoimaa ei voi käyttää, koska ei ole jätehuoltoa, Hyvärinen sanoo.

Vaihtoehto ydinpolttoaineen loppusijoitukselle? Käytetyssä ydinpolttoaineessa on yhä valtava määrä energiaa. Pari vuotta sitten yhdysvaltalainen ydinenergia-asiantuntija laski, että olemassa olevalla ydinjätteellä sähköistäisi maan sadaksi vuodeksi. Käyttämätöntä polttoainetta on noin 0,5 prosenttia jäljellä, kun se tulee reaktorista. Plutoniumin voisi erottaa käytetystä polttoaineesta ja käsitellä sen niin kutsutuksi sekaoksidipolttoaineeksi. Ranskalaisilla on 56 reaktoria varten yksi jälleenkäsittelylaitos. He säästävät luonnonuraanin kulutuksesta uusiokäytöllä peräti puolet. Jälleenkäsittely on kuitenkin erittäin kallista, ison mittaluokan prosessiteollisuutta, koska aineet säteilevät voimakkaasti ja erottelu on vaativa prosessi. Se on tehtävä kauko-ohjattuna, paksujen betoniseinien sisällä. Teoreettista potentiaalia olisi paljon, mutta hintalappu nähdään kalliiksi. Menneinä vuosikymmeninä huolta oli luonnonuraanin loppumisesta, mutta kun ydinvoima ei lisääntynyt, huoli ei aktualisoitunut, mikä hyydytti kiinnostuksen ison mittaluokan jälleenkäsittelyyn maailmalla. Ydinjätteen uusiokäyttöä kaavailtiin aikoinaan myös Suomessa, kun OL1 ja OL2:n käyttö alkoi. Ajatuksena oli, että niiden ydinjäte tullaan jälleenkäsittelemään ulkomailla. Kotimainen loppusijoitus oli vasta kakkosvaihtoehto. 1980-luvulla ajatus kuopattiin. Loviisan käytetty polttoaine kuskattiin 1990-luvun puoliväliin asti Venäjälle jälleenkäsittelyyn. Saksalaiset voimalat ovat vieneet käytettyä polttoainetta Ranskaan. Myös Japanissa ja Britanniassa on tehty jonkin verran ydinjätteen kierrätystä. Ikävät radioaktiiviset aineet eivät häviä jälleenkäsittelyssä, vaan on myös loppusijoitettava.

