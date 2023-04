Yhtiö ei vain pysy poissa otsikoista, Osakesäästäjien toimitusjohtaja sanoo.

Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman lataa kovasanaista arvostelua energiayhtiö Fortumin johdosta ja sen palkitsemisesityksistä.

Fortum päätyi jälleen otsikoihin eilen, kun yhtiökokous hylkäsi Fortumin tekemän palkitsemisraportin. Se rikkoo valtio-omistajan mukaan Solidiumin kautta Fortumille annetun siltarahoituspaketin ehtoja.

– Tämä näyttää todella omituiselta. Ensin tuhotaan osakkeenomistajien varallisuutta kaksin käsin (Uniperin takia). Sitten otetaan siltarahoituspaketti, jonka ehtona oli, että ei makseta bonuksia vuosilta 2022– 2023, Snellman sanoo.

– Sitten hallitus julkeaa ehdottaa, että tätä pitää tulkita niin, että maksetaankin tulospalkkiota vain vuoden 2021 perusteella. Se olisi kolminkertaistanut palkkiot.

Moni sijoittaja on pitänyt toimintaa röyhkeänä ja jatkumona Mikael Liliuksen aikaiselle toimintakulttuurille. Moni pitkän linjan sijoittaja puhuu Fortumin kulttuurista kuvaten sitä moraalisesti turmeltuneeksi, korruptoituneeksi.

Lilius jäi Fortumin historiaan 2000-luvulla johtajana, joka nosti yhtiön menestykseen mutta loi myös yhtiölle jättimäisen palkkiojärjestelmän.

– Fortumilla Pena veti ässän hihasta ja keksi, että unohdetaan vuoden 2022 kuuden miljardin Uniper-tappiot niin saadaan kaikki isommat bonukset. Valtionyhtiöiden röyhkeys on ihan omaa luokkansa, twiittasi sijoittaja Kim Väisänen.

Snellmanin mukaan virheiden peittely näyttää leimanneen jo pitkään Fortumin toimintaa, ja virheiden korjaaminen toisilla virheillä.

– Yhtiö ei vain pysy poissa otsikoista.

Snellmanin arvostelun kovin kärki osoittaa hallituksesta väistyneeseen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkalaan, joka ehti istua Fortumin hallituksessa ensimmäisistä Uniper-kaupoista lähtien. Hän sanoo, ettei ole koskaan ollut yhtiökokouksessa, jossa hallituksen puheenjohtaja olisi suhtautunut arvosteluun yhtä kierrellen ja omistajien kysymyksiin jopa ylimielisesti.

Snellman kyseenalaistaa Reinikkalan osaamisen.

– Se ihmetyttää, millä meriiteillä kaveri on ylipäätään päässyt Fortumin hallitukseen ja puheenjohtajaksi. Meillä on maassa kymmeniä pätevämpiä yritysjohtajia. Herää kysymys mitä kaikkea muuta on tapahtunut rekrytointi- ja päätösprosesseissa.

Ilmarinen äänesti jo ennakkoon vastaan

Tulkinta, joka jätti sysivuoden 2022 ulos tulospalkkiosta, ei voinut tulla suoraan vain Reinikkalan pöydältä vaan mukana oli tiettävästi ulkopuolinen palkitsemisasiantuntija, hallituksen, johdon ja palkitsemislautakunnan lisäksi. Viimeksi mainitussa istui myös valtio-omistajan edustaja.

Snellman esitti jo syksyllä, että Fortumissa tehtäisiin erityistarkastus. Uuden palkkiokohun jäljiltä vaatimus sai lisätuulta. Toistaiseksi ainakaan kannatusta ei ole tullut laajemmin osakkeenomistajilta.

Snellman toivoo, että puolen hallituksen vaihdos tervehdyttäisi yrityksen hallintoa.

Samaa toivoo omistajista eläkevakuuttaja Ilmarinen.

– Totesimme yhtiökokouksessa, että isot muutokset hallituksessa, joita saatiin aikaan, ovat tervetulleita, Mikko Mursula, Ilmarisen sijoitusjohtaja sanoo.

Hän muistuttaa, että Ilmarinen vastusti jo suunnattua antia ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuussa. Valtiolle suunnattua maksutonta antia ja siltarahoitusta ei pidetty vähemmistö­osakkeenomistajien edun mukaisena.

– Palkitsemiskeskustelu on jatkumoa näille päätöksille, jotka pintautuivat nyt yhtiökokouksessa.

Ilmarisen mukaan palkitsemisraportti ei ole ”sisällöltään selkeä”. Se päätyi jo ennakkoäänestyksessä vastustamaan sen hyväksymistä. Valtio-omistaja näytti heräävän ongelmiin hitaammin, koska muutti vasta yhtiökokouksen keskustelun päätteeksi vastustamaan raporttia, kun oli ennakkoon äänestänyt tyhjää.

Pelkästä teknisestä epätarkkuudesta ei Ilmarisen vastustuksessakaan ole kyse.

– Se on yhdistelmä näitä kahta. Olimme sitä mieltä, että palkitsemisraportti ei tuo riittävän selkeästi esiin palkitsemisen rakennetta eikä ollut looginen, siltä osin kun superhuono vuosi 2022 jätettiin laskennan ulkopuolelle, Mursula sanoi.