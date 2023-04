Energiayhtiö Fortum perii jopa tuhansien korvauksia.

Sopimusmallia on ihmetelty siksikin, että sitä myytiin edullisena tapana ostaa sähköä.

Taloussanomat uutisoi torstaina, että energiayhtiö Fortum on ollut yhteydessä Yritys Aktiivi -nimisen sopimustyypin entisiin asiakkaisiin, jotka ovat päättäneet sopimuksen ehtojen vastaisesti.

Eräältäkin asiakkaalta Fortum penää lähemmäs 8 000 euron korvausta. Asiakas kertoi, että Fortum hyväksyi kalliin sähkösopimuksen irtisanomisen, mutta vaatii nyt ”omasta virheestään” asiakkaalta vahingonkorvauksia.

Vihaisia asiakkaita on jo kymmeniä, joista useampi on ottanut yhteyttä toimitukseen.

Lue lisää: Asiakas ällistyi Fortumin tuhansien eurojen korvaus­vaatimuksesta – ”Tilanteesta on aiheutunut haittaa muille asiakkaille”

Fortumista kerrottiin aiemmin, että kyseisiä sopimuksia ei ole irtisanottu sopimusehtojen mukaisesti eli ilmoittamalla kirjallisesti ja noudattamalla kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

– Tämä on ollut mahdollista, esimerkiksi kun samaan osoitteeseen on tehty uusi sähkösopimus. Sähkön vähittäis­markkinoiden keskitetty tiedonvaihto­järjestelmä Datahub mahdollistaa tämän tyyppiset muutokset, Tommi Varhama, Fortumin Suomen yritys­liike­toiminnan johtaja viestitti.

Vastaus on ristiriidassa edellisen asiakkaan näkemyksen kanssa.

– Olin kyllä yhteydessä Fortumiin sähköpostilla, jossa irtisanoin sopparin sekä myös puhelimitse varmistin, että onhan kaikki ok? Minulle vastattiin, että on.

Sopimusta kaupattiin kotitalouksiinkin

Suomen Yrittäjien uutissivuilla kerrotaan, että sen lakineuvontaan oli yksin perjantaina tullut kymmeniä yhteydenottoja, jotka liittyivät Yritys Aktiivi -sähkösopimukseen.

Eräs yrittäjä kokee tulleensa harhautetuksi, kun Fortum kertoi sähkön hinnaksi 11 senttiä. Todellisuudessa hinta osoittautui 19 sentiksi kilowattitunnilta. Yrittäjä kertoi reklamoineensa, mutta saaneensa vastaukseksi pahoittelut Fortumilta.

Tapaukset vaihtelevat.

– Tässä erikoista on se, että vaikka irtisanoin sopimuksen ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, Fortumin selvitysosasto hyväksyi irtisanomiseni puhelimessa, koska sopimus oli alun perin myyty minulle valheellisesti, yritysasiakas Ville Salminen kertoo Taloussanomille.

Hänen mukaansa syksyllä Fortumin myyjä kauppasi sopimusta pienyrittäjille väittämällä, että yrityksellä voi maksattaa myös kotitalouden kulutuksen. Lisäksi myyntipuhelussa väitettiin, että yritys voi ostaa sähköä arvonlisä­verottomasti.

Kumpikaan tieto ei pidä paikkaansa, minkä myös Fortum myönsi selvityksen jälkeen, Salminen kertoo.

– Selvityksestä huolimatta vastaanotin vahingonkorvausvaatimuksen. Kyse ei siis oikeastaan ole vain yrityksille myynnistä vaan myös kotitalouksien houkuttelemisesta yrityssopimuksen ansaan.

Vaaditut korvaussummat vaihtelevat näissä tapauksissa parista sadasta eurosta tuhansiin.

Kolmas asiakas kertoo, että yritys siirtyi toimimaan muissa toimitiloissa, joissa ei ole sähkösopimuksen tarvetta.

– Emme itse irtisanoneet mitään, joten Fortum on ilmeisesti itse päättänyt sopimuksen. Viestissäkin lukee ”sopimuksenne on päätetty”. No sieltä tuli kuitenkin noin kuukauden talvikulutusta vastaava lasku – heidän hinnoillaan, muiden hinnoilla kolmen kuukauden kulutusta.

Lisäksi eräs Yritys Aktiivi -asiakas kertoo, että on eläkeläinen, jonka yritys on kuopattu jo kauan aika sitten. Hän saikin sopimuksen purettua ja teki uuden, mutta sitten Fortum vaati siirtymään vanhaan sopimukseen. Korvausvaade on noin tuhat euroa.

Kallis sopimus?

Kyseessä on niin kutsuttu yhteis­hankinta­salkkusopimus. Fortumin mukaan tässä mallissa sopimuksen ennenaikainen päättäminen aiheuttaa muille asiakkaille ylimääräisiä kustannuksia.

Yksi asiakas ihmetteli yhteis­hankinta­mallia, jonka pitäisi olla edullinen tapa hankkia sähköä. Sähkön keskimääräinen hinta oli sopimuksella esimerkiksi 37 senttiä kilowattitunnilta samalla aikavälillä kun pörssisähkön keskihinta oli 12 senttiä.

– Toisin sanoen, joko he ovat epäonnistuneet noissa ostoissaan täydellisesti tai kyseessä on yksinkertaisesti rahan pumppaaminen hyväuskoisilta asiakkailta.

Fortumilta pyydettiin lisäkommentteja eri tapaustyypeistä. Niitä ei saatu, sen sijaan Varhama toivoi, että kyseiset asiakkaat olisivat yhteydessä yritys­asiakas­palveluun tilanteen selvittämiseksi.

– Korvaussumma tai sopimukselle palaaminen ovat lähtökohtaisesti aiheellisia silloin, kun sopimusta ei ole ehtojen mukaisesti irtisanottu kirjallisesti ja kuuden kuukauden irtisanomisaikaa ei ole noudatettu, hän sanoi.

Yrittäjien lainsäädäntö­asioiden päällikön Tiina Toivosen mukaan Fortum ei voi vaatia sopimussakkoa tai paluuta vanhaan sopimukseen, jos se on myynyt yrittäjälle uuden, Yritys Aktiivi-sopimuksen korvaavan sähkösopimuksen.