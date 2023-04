Takuusäätiön toimitusjohtajan mukaan ruoan ja energian kallistumisen aiheuttamat ongelmat eivät ole ohi, vaan seuraukset voivat näkyä viiveellä.

Ihmisten vaikeudet selvitä suurten sähkölaskujen kanssa ovat lisääntyneet. Maksamattomien sähkölaskujen takia rekisteröitiin maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 1 650 maksuhäiriömerkintää.

Maksuhäiriöitä seuraavaan Asiakastiedon mukaan määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna 15 prosenttia.

Myös kotitalouksia talous- ja velkaongelmien kanssa auttavan Takuusäätiön toimitusjohtajan Juha A. Pantzarin mukaan ihmisten ongelmat näkyvät koko ajan enemmän ja enemmän.

– Jonkin verran enemmän on tullut yhteydenottoja myös ihmisiltä, jotka aikaisemmassa tilanteessa olisivat selvinneet ilman meidän apuamme, hän sanoo.

Pantzarin mukaan sähkölasku on usein se, joka katkaisee kamelin selän. Sähkölaskut ja vuokrat pyritään maksamaan, mutta niihin käytettävä raha on pienituloisella edelleen pois esimerkiksi terveydenhuoltoon käytettävästä rahasta.

Usein maksuvaikeudet ketjuuntuvat. Pantzarin mukaan ruoan ja energian kallistumisen aiheuttamat ongelmat eivät ole ohi, vaan seuraukset voivat näyttäytyä vasta tulevaisuudessa.

– Tilanteen kärjistyminen, siihen saakka, että ihmiset tulevat meidän luoksemme vie kuukausia.

Takuusäätiö tarjoaa maksuttomia palveluita, esimerkiksi neuvontaa, takauksia järjestelylainoihin, pienlainoja kodin hankintoihin ja koulutuksia raha-asioiden hallintaan.

Yhteyttä ottaa noin 10 000 ihmistä vuodessa.

Suuret sähkölaskut pahentavat tilannetta entisestään, jos rahat ovat muutenkin tiukalla. Sähkölasku saatetaan jättää hetkeksi maksamatta, sillä seuraukset eivät näy heti seuraavana päivänä.

Kokonaisuudessaan maksuhäiriöiden määrä laski alkuvuodesta seitsemällä prosentilla vuotta aiempaan verrattuna. Maaliskuun lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli noin 360 000 suomalaisella.

Vähennystä selittää loppuvuodesta voimaan tullut laki, jonka seurauksena rekisteristä poistettiin kerralla 19 000 henkilöä.

Laki määrää, että maksuhäiriömerkinnät on poistettava kuukauden kuluttua siitä, kun merkinnän aiheuttanut velka on maksettu ja tieto maksusta on rekisteröity.

Asiakastiedon tuoreen tutkimuksen mukaan jo noin 1 000 lakimuutoksen myötä rekisteristä poistettua henkilöä on saanut uusia maksuhäiriömerkintöjä.

Asiakastiedon mukaan lakimuutoksen myötä puhtaat luottotiedot saaneilla henkilöillä uuden maksuhäiriömerkinnän todennäköisyys näyttää olevan peräti kolmetoistakertainen verrattuna maksuhäiriöttömiin kuluttajiin.

Myös Pantzar sanoo samaa. Hänen mukaansa Takuusäätiö varoitteli ilmiöstä ennen lakiuudistusta.

Pidempään säilyvällä maksuhäiriömerkinnällä saattoi Pantzarin mukaan olla myös suojaava vaikutus. Se saattoi pysäyttää kierteen ja estää velkaantumasta lisää.

– On varmasti paljon ihmisiä, jotka ovat lainanneet rahan jostakin, jotta ovat saaneet luottotiedot takaisin. Oman talouden järjestäminen ei olekaan onnistunut niin kuin olisi toivottu.

Sähkölaskuun voi saada tukea esimerkiksi hakemalla verotukseen hyvitystä. Siihen on oikeus, kun sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen.

Jos kotitaloudelle ei kerry veroja pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea sähkötukea. Pantzarin mukaan tukimuodoista, joissa korvaus pitää hakea jälkeen päin, ei ole hyötyä kaikkein vähätuloisimmille.

– Meidän asiakaskunnassamme kysymys on siitä, että sähkölasku pitäisi maksaa nyt.

Pantzarin mukaan jälkeen päin haetuissa tukimuodoissa suurin hyöty on mahdollisesti ollut se, että niillä on pidetty pinnalla ihmisiä, joilla on vielä maksukykyä, mutta joilla se on uhattuna. Tuilla on hänen mukaansa pyritty estämään sitä, että maksuongelmaisten joukko kasvaisi entisestään.

– Niille, jotka elävät kaikista pienimmillä tuloilla, tuista ei ole juuri ollut hyötyä. Heidän on pitänyt kääntyä sosiaalitoimen puoleen.

Hallitus suositti viime syksynä energiayhtiöitä myöntämään tavanomaista pidempiä maksuaikoja suuria laskuja saaneille kuluttaja-asiakkailleen. Pantzarin mukaan sitä on varmasti tapahtunut jonkin verran. Näkyvämpää kuitenkin on se, että energiayhtiöt ovat tehneet suurta tulosta korkealla sähkön hinnalla.

– Se ei kyllä meidän mielestämme ole ookoo, että ihmisten hankalalla ja mutkikkaalla tilanteella tehdään hyvää tulosta, hän sanoo.