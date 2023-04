Näitä osakkeita suomalaiset ostavat ensimmäisenä

Monivuotinen suosikkiosake on menettänyt asemansa.

Nordea on yksi suomalaisten suosikkiosakkeista.

Parin viime vuoden aikana suomalaiset sijoittajat ovat ensimmäisinä osakeostoinaan hankkineet useimmiten lentoyhtiö Finnairia. Tänä vuonna suosituin ensiostos on ollut pankkikonserni Nordean osake, kertoo OP tiedotteessaan.

Tiedot perustuvat OP:n henkilöasiakkaidensa osakeostoista tekemiin tilastoihin. Niistä ilmenee, että osakesijoittaminen aloitetaan noin 40-vuotiaana, mutta naiset aloittavat selvästi miehiä myöhemmin.

Pankin tilastojen mukaan vuodesta 2021 alkaen tähän hetkeen OP:n henkilöasiakkaat ovat useimmiten ostaneet ensimmäisenä osakkeenaan Finnairia, mutta osakkeen suosio on laskenut.

– Finnair on ollut pitkään suomalaisten kansaosake, mutta koronavuodet olivat matkailualalle hankalat ja Finnairin kurssi on ollut viime vuodet laskusuuntainen. Tämä on saanut monen uuden sijoittajan pään kääntymään toisaalle, OP:n henkilöavusteisten sijoituspalveluiden kehittämisestä vastaava Tiina Routamaa sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna ensiostona ostettiin eniten vakuutuskonserni Sampoa. Tänä vuonna ensiosakkeeksi on noussut pankkikonserni Nordea.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten osakkeiden ensikauppoja ovat tänä vuonna tehneet OP:n asiakkaista 25–34-vuotiaat. Keskimäärin osakesijoittaminen aloitetaan kuitenkin vasta 40-vuotiaana.

– OP:lla miehet aloittavat osakesijoittamisen keskimäärin 39-vuotiaana ja naiset 45-vuotiaana. Nuorille olisi tilaa, Routamaa sanoo.