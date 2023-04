Koomikko Ali Jahangirin uusi aluevaltaus – avaa Helsingin ”stadilaisimman ruokakaupan”

Ali Jahangiri on nyt valmis kauppiaaksi.

Koomikko Ali Jahangiri aloittaa K-kauppiaana Autotalossa Helsingin Kampissa. Asiasta kertoo Kesko tiedotteessaan. Tiedotteen mukaan kyseessä on Jahangirin ensimmäinen kauppa.

Jahangiri avaa kauppansa 23. huhtikuuta. Kyseinen K-Market on aiemmin toiminut nimellä Pikku-Kamppi, mutta nyt sen nimi muutetaan Biilitaloksi.

– Kauppiasuran aloittaminen tuntuu erittäin hyvältä, Jahangiri kertoo Keskon tiedotteessa.

Jahangiri on tullut tunnetuksi stand up -koomikkona ja juontajana. Hän kertoo tiedotteessa, että jatkossa häntä nähdään keikoilla vähemmän ja valikoidummin. Jahangiri on käynyt läpi Keskon kauppiasvalmennuksen

– Nyt on oivallinen hetki rakentaa myös uutta uraa komiikan rinnalle ja jatkoksi, Jahangiri kertoo.

Tiedotteen mukaan Jahangirin tavoitteena on, että Biilitalosta tulee Helsingin ”stadilaisin ruokakauppa”. Myös stadin slangin kerrotaan näkyvän kaupalla vahvasti.

– Haluaisin pidemmällä tähtäimellä tehdä kaupasta paikan, jossa slangi voisi elää ja näkyä, Jahangiri sanoo.

Lisäksi Jahangiri aikoo panostaa hävikin hallintaan. Panimo- ja leipäosastoilla aiotaan suosia pientuottajia.

Kaupassa tehdään kesän aikana pieniä muutostöitä ja viralliset avajaiset järjestetään syksyllä.

Jahangiri kertoi päätöksestään ryhtyä kauppiaaksi vuonna 2021.

– Olen muutaman vuoden ajan pohtinut, mitä teen sitten, kun minun on aika jättää lavat. Näin yrittäjänä minulla ei ole mitään esteitä kokeilla uusia asioita. Ongelmana on ollut löytää se, mitä haluan aidosti tehdä, Jahangiri kertoi tuolloin sosiaalisessa mediassa.

Hän kertoi että päätökseen vaikutti myös isäksi tuleminen. Jahangiri kertoi haluavansa rakentaa jotain läheisilleen ja erityisesti lapsilleen.