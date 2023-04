Lahden seudulla käytiin runsaat kymmenen vuotta sitten kovaa kauppaa maakunnallisen puhelinyhdistyksen jäsenkirjasta.

Ne, jotka myivät kansaosakkeena tunnetun asiapaperinsa, ovat menettäneet viidessä vuodessa noin 10 000 euron osingot. Tänä keväänäkin osinkorahaa on tiedossa tuhat euroa.

Jäsenkirja oli pilkottu kahdeksi osakkeeksi, kun puhelinyhdistyksen omaisuudenhoito siirtyi PHP Holding Oy:lle.

Viime vuosina yhtiö on jakanut kahdesta osakkeesta 2 000 euron osingot.

Yhtiökokous päätti tällä viikolla jakaa omistajilleen osaketta kohti 500 euroa osinkona ja pääoman palautuksena eli vanhalla kansanosakkeella saa tänä vuonna 1 000 euroa.

Osuuskirjasta maksettiin enimmillään jopa 4 000 euron summia. Pyynnöt ovat nyt kuitenkin pudonneet, kun yhtiö on jakanut isoja osinkoja omistajilleen ja jaettavaa tulevina vuosina ei ole enää samaan malliin.

Vielä ennen uuden osingonjaon päätöstä yhdestä osakkeesta pyydettiin edelleen 750 euroa.

PHP:n säätiö teki oman päätöksensä yhtiökokouksen jälkeen osakkeen hinnasta ja ilmoitti maksavansa 400 euroa kappaleelta.

Yhtiöllä on edelleen noin 37 000 omistajaa. Alun perin suurimat omistajat olivat tavalliset maakunnan asukkaat, kunnat ja yritykset. Nykyään osakekannasta noin puolet on sijoittajilla, yhtiöillä ja kunnilla.

Puhelinosuuskunnan osakkaaksi liittynyt sai vielä muutama vuosikymmen sitten jäsenkirjan, joka oli asiakirja omistajuudesta. Sittemmin sen tilalle tuli kaksi paperista osaketta. Paperisen osakekirjan moni on jo vaihtanut sähköiseen muotoon ja tiedot omistajista ovat yhtiön rekisterissä.

Mutta vanha puhelinosuuskunnan jäsenkirja on edelleen käypä ja rahanarvoinen asiakirja, kertoo toimitusjohtaja Ari Turunen.

– Ja aika moni edelleen osoittaa omistajuutensa jäsenkirjalla. Mutta mielellään vaihdamme asiakirjan sähköiseksi.

– Paperinen dokumentti voi hävitä ja se on kuoletettava, mikä tulee aika kalliiksi. Sähköinen tieto on aina tallella, Turunen toteaa.

Tulevina vuosina PHP Holdingin osingot eivät ole toimitusjohtajansa arvion mukaan enää samaa luokkaa. Yhtiö on jakanut muutamassa vuodessa miljardin osingot, joista Päijät-Hämeen alue on hyötynyt suuresti. Toimitusjohtaja Turunen on yhtiön ainoa palkkalistalla oleva.

Varsinaista liiketoimintaa yrityksellä ei ole ja kyse on sijoitustoiminnasta. Yhtiö omistaa lähes viidesosan Finda Telecoms Oy:stä, jonka varallisuus on noin 1,3 miljardia euroa.

