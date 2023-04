Satu on myynyt maaseudun unelmakotia yli kaksi vuotta – ostajia vaivaa sama ongelma

Omakotitalojen myyntiajat ovat pidentyneet. Sadun omakotitalossa ei ole syksyn jälkeen käynyt yhtään kiinnostunutta ostajaa.

Omakotitaloon Pieksämäen lähistöllä odotetaan taloa katsovia ostajaehdokkaita.

– Aiemmin kävi katsojia, mutta sitten hiljeni loppukesästä. Oikeastaan se hiljeni ihan totaalisesti, kertoo Satu.

– Täällä on käynyt ihmisiä, jotka olisivat halunneet ostaa tämän, mutta he eivät ole saaneet laina-asioita järjestettyä tai omaa asuntoaan ensin myydyksi. Se on ikään kuin kierre, jossa jokaisella on saatavaa, mutta kun kauppa ei käy, niin pyöritään ympyrää.

Korona, korot ja Ukrainan sota ovat heilutelleet omakotitalojen kysyntää. Viime syksynä muun muassa energiahintojen sekä lainakorkojen nousu sai monet ostajat varovaisiksi.

Myyntiajat ovat pidentyneet selvästi, ja Kiinteistövälitysalan Keskusliiton mukaan omakotitalojen myyntiaika pääkaupunkiseudun ulkopuolella oli maaliskuussa keskimäärin 134 päivää, kun se viime syyskuussa oli vielä noin 90 päivää.

Sadun kuusi vuotta vanha maaseudulla sijaitseva omakotitalo on ollut myynnissä jo yli kahden vuoden ajan. Modernisti varustellusta omakotitalossa on esimerkiksi puu- ja sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu, koneellinen ilmastointi ja siinä poistoilman lämmön talteenotto.

– Saahan tänne maalämmönkin jos haluaa. Me ei haluttu silloin laittaa, Satu kertoo.

– Ihanahan tässä on ollut asua, luonto on lähellä. Ostaja saisi huolettoman talon, jossa ei olisi ensimmäisenä remontin teko edessä.

Reilun kahden vuoden aikana Satu on vaihtanut välittäjää kerran. Vaikka omakotitalojen kauppa oli korona-aikaan vilkasta, kävi talossa ensimmäisen välittäjän aikana Sadun tietojen mukaan vain yksi katsoja.

– En nyt tiedä oikein miten taloa siellä loppupeleissä markkinoitiin, hän sanoo.

– Hieman olen pettynyt, mutta eipä sitä kannata jäädä surkuttelemaan.

Viime keväänä aloittanut toinen välittäjä löysi talolle katsojia ja talosta tehtiin tarjouskin, joka kuitenkin valitettavasti alitti Sadun toiveet.

– Hinta on aika kohdillaan, mitä välittäjän kanssa olen siitä jutellut. Ja kun olen ihan mielenkiinnosta kokeillut hintalaskureita, niin arvio on ollut jopa korkeampi, Satu sanoo.

Alunperin kauppaan kuului myös 10 hehtaaria peltoa ja metsää, mikä vaikutti hintaan. Nyt taloa ja sen tonttia myydään halvemmalla ilman peltoa ja metsää.

– Se on siis yhä mahdollista myydä pois, mutta omaan hintaan, Satu kertoo.

Pääsiäisen aikaan talo oli myös tarjouskaupassa, mutta turhaan. Tarjouksia ei tullut.

Vaikka talo on hyvässä kunnossa, Sadun tarkoituksena on muuttaa työn vuoksi takaisin Uudellemaalle ja kenties kerrostaloon.

Myynnin viivästymisen kautta hän on kuitenkin hoitaa taloa edelleen.

– Olen tarkka siitä, että talo pysyy kunnossa, Satu sanoo.

– Silti tässä ollaan lähtökuopissa. Helpointahan se olisi, kun pääsisi tässä etenemään, kuten on perheen kanssa suunnitellut.