Laatikon pohjalle unohtuneiden osakkeiden arvonmääritys voi olla vaikeaa – erityisesti nyt

Listaamattomille osakkeille ei ole enää yhteistä kauppapaikkaa, mikä hankaloittaa osto- ja myyntitoimeksiantoja.

Vanhan puhelinosakkeen kauppa tapahtuu nykyisin useimmin netin kauppapaikoilla. Sama koskee myös muita listaamattomia osakkeita.

Edesmenneen piironginlaatikosta arvokkaita listaamattomia osakkeita löytyy yllätyksenä entistä harvemmin. Yleensä esimerkiksi puhelinosakkeiden arvo on hyvin tiedossa. Lisäksi monet osakkeet ovat muuttuneet sähköisiksi.

Joskus paperisella osakekirjalla on vain tunnearvoa. Yli kolmetuhatta paperista osakekirjaa jäi kirjaamatta arvo-osuustillle, kun Virian eli nykyisen Loihteen puhelinosakkeiden siirto arvo-osuustilille päättyi kesällä 2021.

Virian yhtiökokous oli päättänyt, että paperiset puhelinosakkeet tulee siirtää arvo-osuustilille, minkä jälkeen niillä ei ollut enää arvoa. Loihde on nykyisin pörssiyhtiö, sillä se listautui syksyllä 2021.

Vaikka listaamattoman yrityksen osake olisikin arvo-osuusjärjestelmässä, voi tarkkaa arvoa sille olla vaikea määrittää.

Tähän vaikuttaa se, että Suomen ainoa listaamattomien osakkeiden ja osuuksien kauppapaikka Privanet Securities lopetti kaupankäyntinsä vuonna 2021.

Finanssivalvonnan mukaan Privanet Securitiesin markkinapaikan toiminta ei ollut enää mahdollista yhtiön toimiluvan pohjalta. Myöhemmin toimilupa peruutettiin. Finanssivalvonnan mukaan yhtiön toiminnassa oli vakavia laiminlyöntejä ja rikkomuksia

Privanetissa vaihdettiin ja noteerattiin esimerkiksi osuuskunta KPY:n, Ingman Groupin, Nokian Panimon, St1:n, ja Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan osuuksia ja osakkeita.

Osakesäästäjien toimitusjohtajan Victor Snellmanin mukaan Privanetin lopettamisen jälkeen tilanne on pysynyt ennallaan, vaikka kysyntää vastaavalle palvelulle olisi.

– Suomessa ei ole nyt listaamattomille osakkeille kauppapaikkaa, minkä takia osakkeita kaupataan huutokauppasivustoilla, Snellman sanoo.

Nokian Panimon toimitusjohtajan Janne Paavolan mukaan yhtiön osakkeenomistajilta tulee jonkun verran asiasta kyselyitä.

– Meillä on muutamat tuhat omistajaa ja osakkeiden kaupankäynti on ollut hankalampaa. Tori.fi-alustalla on nähty osto- ja myyntitoimeksiantoja.

Useat yritykset ilmoittavat ostavansa listaamattomia osakkeita. Näiden joukossa on sekä lakiasiantoimistoja että sijoitusyrityksiä.

Esimerkiksi oululainen OTC-sijoitus kertoo ostavansa osakkeita yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja myös perikunnilta.

OTC-sijoitus hankkii PHP Holdingin, PPO eli entisen Pohjanmaan puhelinosuuskunnan ja Findan osakkeita ja osuuksia. Myös esimerkiksi perheyhtiö Wihurin, sisätilaratkaisujen Inlookin ja kiinteistöalan Raken osakkeet kiinnostavat.

Privanetista kaupankäynti poikkeaa kuitenkin siinä, että OTC-sijoitus ei anna arvopapereille julkisia noteerauksia.

Helsinkiläinen Ostaja-Invest kertoo puolestaan olevansa suomalaisten yksityissijoittajien yhteisö, joka on erikoistunut listaamattomien yhtiöiden ostamiseen ja omistamiseen.

Ostaja-Invest tarjoutuu ostajaksi esimerkiksi kuolinpesän omistamille listaamattomille osakkeille. Ostotarjouksia on tehty sivuston mukaan viimeksi esimerkiksi Ingman Groupin, St1 Nordicin ja Saton osakkeista.

Myyntivoiton verotuksen lisäksi osakekaupoista menee varainsiirtoveroa, mutta yleensä siitä huolehtii arvopaperin ostaja.