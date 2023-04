Älä jätä perintöä, käytä rahat itse, neuvovat asiantuntijat

Kenelläkään ole ei velvollisuutta jättää perintöä jälkipolville, sanoo emeritusprofessori Urpo Kangas. Sen sijaan rahat voi käyttää omaan hyvinvointiinsa, tunnontuskitta.

Perintö ja siitä määrätty perintövero voi johtaa taloudelliseen ahdinkoon. Tilanne on erityisen hankala, jos perinnöksi jää vain kiinteää omaisuutta eikä lainkaan likvidiä rahaa.

Kiinteistön muuttaminen rahaksi voi kestää kauan, mutta perintövero lankeaa maksettavaksi kahdessa erässä noin vuoden kuluttua perunkirjoituksen toimittamisesta.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas sanoo, että on yksi takuuvarma keino, jos haluaa vapauttaa jälkipolven perintöveroilta ja -riidoilta.

Keino on se, ettei jätä perintöä lainkaan. Perinnön jättämisen sijaan varallisuuden voi käyttää oman hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseen.

Kangas muistuttaa, ettei kellään ei ole velvollisuutta jättää perintöä jälkipolville. Itse tienattujen rahojen käytöstä ei myöskään tarvitse potea syyllisyyttä.

– Varsinkin silloin kun varallisuus on suhteellisen pientä, ilman muuta kaikki liikenevät varat kannattaa käyttää oman hyvinvoinnin turvaamiseen. Niillä voi tyydyttää omia arjen tarpeita ja ne toimivat riskikassana, jos joutuu käyttämään vaikka yksityisen terveydenhuollon palveluita tai maksullista kodinhoitoa.

Emeritusprofessori Urpo Kangas.

Eli sen sijaan että kituuttaa ja säilöö varoja aikuisille lapsilleen, ne kannattaa käyttää itse, sillä elämä on tarkoitettu elettäväksi.

Näin toteaa Kangas, joka on myös sitä mieltä, että jos keski-iän saavuttanut lapsi on tyrinyt taloutensa, vastuu on tällä itsellään, ei iäkkäillä vanhemmilla.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiainjohtaja Kati Malinen toistaa samaa ajatusta kuin Kangas:

– Paras perintöverosuunnittelun keino on käyttää varallisuus hyvään loppuelämään. Perintöveroa ei mene, jos ei ole perittävää. Joskus taas omaisuutta on niin paljon, ettei sitä saa käytettyä vaikka haluaisi. Silloin kannattaa ennakoida, eli ryhtyä jo hyvissä ajoin miettimään miten varoja käytetään oman ja puolison vanhuuden päiviin ja jälkipolvien hyväksi.

Malinen korostaa ennakoinnin tärkeyttä kaikissa elämänvaiheissa. Varallisuus voi tietyissä tilanteissa vaikuttaa muun muassa pysyvän laitoshoidon asiakasmaksuihin, ja esimerkiksi isosta metsäomaisuudesta voi siinä tilanteessa tulla rasite.

Ennakointia kannattaa harrastaa silloinkin, kun lapset ovat pieniä ja on iso asuntovelka. Perintöasiat kun voivat tulla ajankohtaisiksi myös kesken ruuhkavuosien.

– Viimeistään siinä vaiheessa kun tulee lapsia, täytyisi miettiä, mitä tapahtuu, jos itselle käy huonosti ja miten puoliso ja lapset selviävät, Malinen sanoo ja muistuttaa vakuutuksien, testamenttien ja varsinkin edunvalvonta­valtuutuksen tärkeydestä.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiainjohtaja Kati Malinen korostaa ennakoinnin tärkeyttä kaikissa elämänvaiheissa.

Jos omistaa kesämökin tai metsäpalstan, olisi se viisasta realisoida hyvissä ajoin niin, jotta varoja on mahdollista käyttää omien elinolojen kohentamiseen, uusien lonkka­nivelien hankintaan, kaihileikkaukseen, kylpylälomiin tai ruokapalveluun.

Paitsi että kiinteistöstä saaduilla rahoilla voi viettää laadukkaampaa vanhuutta, varallisuuden muuttaminen rahaksi vapauttaa perilliset monelta riesalta, kuten hyttysiä kuhisevasta rantamökistä tai metsäpalstasta satojen kilometrin päässä.

– Jos lapset sattuvat olemaan suhteellisen vähävaraisia, heillä ei välttämättä ole varaa perintöveron maksamiseen. Perittävän olisi hyvä miettiä näitä asioita ja laittaa omaisuutta myyntiin ajoissa, sanoo Kangas.

Verottajaa ja valtiota ei tarvitse murehtia, sillä saamatta jääneet perintöverorahat päätyvät joka tapauksessa hyödyttämään kansantaloutta. Kiinteistön myynnistä verottaja perii luovutusvoittoveron.

Moni eläkeläinen on hankkinut asunnon Espanjan aurinkorannikolta, muttei enää terveydentilan heikkenemisen vuoksi pysty käyttämään sitä.

Kankaan mukaan asunto olisi viisasta laittaa välittäjälle myyntiin ja tyytyä summaan, mikä asunnosta on saatavilla sekä käyttää rahat tarpeellisempiin asioihin ja palveluihin.

Kesämökin realisoinnista voi vapautua varoja omien elinolojen kohentamiseen, kuten kylpylälomiin, terveydenhuollon palveluihin tai ruokapalveluun.

Omakotitalossa asuvan eläkeläispariskunnan taas kannattaa harkita järkevämpää asumismuotoa, sillä vaarana on, että toinen puolisoista sairastuu eikä enää pysty huolehtimaan kiinteistön hoidosta.

– Siinä 60–70 ikävuoden tietämissä voisi olla hyvä aika myydä talo pois ja muuttaa asuntoon, joka on esteetön, johon pääsee hissillä ja jossa ei ole lumitöitä. Tai jos joutuu maksamaan vastiketta neliöistä, joita ei koskaan käytä, silloinkin kannattaa miettiä järkevämpää asumisratkaisua.

Tilanne hankaloituu entisestään, kun toinen puolisoista kuolee. Silloin perilliset joutuvat maksamaan perintöveroa asunnonpuolikkaasta, jota ei voi realisoida leskelle jääneen, lakiin perustuvan asumisoikeuden vuoksi.

– Rintaperillinen joutuu maksamaan perintöveron omistusosuudesta, joka on kuulunut ensin kuolleelle puolisolle. Lesket elävät puolison kuoleman jälkeen keskimäärin 14 vuotta, mikä on pitkä aika odottaa asunnon realisointia, sanoo Kangas.

Kati Malisen mukaan perintövero koetaan epäoikeudenmukaiseksi usein juuri niissä tapauksissa, joissa peritystä asunnosta joudutaan maksamaan vero, vaikka sen haltuun saamiseen voi kulua jopa kymmeniä vuosia.

– Vastuu juoksevista kuluista jää lähtökohtaisesti leskelle, mutta jos vaikka taloyhtiössä tehdään isompaa remonttia, perilliset voivat joutua maksumiehiksi. Toinen ongelma ovat muuttotappiokuntien kiinteistöt ja asunnot, sillä verot täytyy maksaa, vaikka omaisuuden realisointi on vaikeaa.

Perintövero ei lankea maksuun saman tien, sillä perunkirjan käsittely verohallinnossa kestää 6–12 kuukautta.

Jos vero on yli 500 euroa, se peritään kahdessa erässä, ensimmäinen noin kolmen kuukauden ja toinen noin viiden kuukauden kuluttua verotuksen toimittamisesta.

– Jos perunkirjoitus pidetään kolmen kuukauden määräajan loppupuolella, omaisuuden realisoinnille voi jäädä perittävän kuoleman jälkeen nopeassakin käsittelyssä aikaa yli vuosi, Malinen kertoo.

Kangas muistuttaa, ettei suurimmalta osalta suomalaisista jää perittävää omaisuutta lainkaan, joten perinnöttä jäävät lapset eivät poikkea massasta.

Keskimääräinen perintö on hänen mukaansa alle 40 000 euroa per perillinen. Alle 20 000 euron perinnöstä ei perintöveroa tarvitse maksaa.

– Suomessa on pieni marginaaliryhmä, jolla on sijoitusvarallisuutta kotimaassa ja ulkomailla: yli miljoonan euron perintöjä saa vuosittain vain 0,2 prosenttia kaikista perillisistä. Rikkaiden perittävien tuskin on viisasta lähteä tuhlaamaan koko omaisuutta lyhyen, jäljellä olevan elinajan aikana. Sen sijaan heidän kannattaa miettiä jäämistösuunnittelun keinoja, kuten varallisuuden lahjoittamista lapsille.

– Suurimmalta osalta suomalaisista ei jää perittävää omaisuutta lainkaan, kertoo emeritusprofessori Urpo Kangas.

Sodan aikana ja sen jälkeen lapsuuttaan viettäneiden joukossa on paljon niitä, jotka ovat aina eläneet erittäin säästeliäästi. Kun kaikesta mahdollisesta on tingitty ja menot on pidetty minimissä, rahaa on kertynyt säästöön isojakin summia. Kangas tietää, että näitä ihmisiä on turha neuvoa käyttämään rahoja omaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

– Sille ei oikeastaan voi yhtään mitään. Näissä tapauksissa perillisillä on hyvä tilanne, sillä helpointa on periä rahaa.

– Jos rahaa on kertynyt tilille niin paljon, että alimmaiset homehtuvat, kannattaisi harrastaa vähän anteliaisuutta seuraavaa sukupolvea ajatellen, emeritusprofessori neuvoo ja vinkkaa, että alle 5 000 euron summia voi lahjoittaa ilman veroa kolmen vuoden välein.