Ulosoton uhkaama isä tahtoo siirtää auton poikansa nimiin – tästä syystä se ei kannata

Maksukyvyttömyyttään ei saa olennaisesti pahentaa.

19-vuotias nuorimies kertoo Reddit-keskustelupalstalla, kuinka hänen ulosoton uhkaama isänsä haluaisi siirtää autonsa pojan nimiin. Näin auto ei lähtisi alta ulosottajan matkaan.

– Sanoin että kuulostaa aika laittomalta toiminnalta, ja se vakuutteli että ihan laillista se on, nuorimies kirjoittaa. Ja on isänsä vakuutteluista huolimatta oikeassa.

Isä uhkaa syyllistyä tuomittavaan tekoon, kun hän yrittää pakoilla ulosottoa ja siirtää ulosottokelpoista omaisuuttaan muodollisesti pois hallustaan.

Pojan puolestaan ei kannattaisi lähteä mukaan tällaiseen järjestelyyn, koska se on laitonta.

Keskustelupalstalla poika saakin hyviä neuvoja, joissa muun muassa varoitellaan vaikeuksien kaatumisesta omaan niskaan.

– Moni nuori aikuinen on joutunut ongelmiin sotkeennuttuaan vanhemman velkoihin. Tuosta voi tulla ongelmia, entäs jos itse tarvitset joku hetki sosiaaliturvaa, mutta sulla onkin 15 000 euron auto. Jos suostut, pyyntöjä tulee lisää. Kohta on puhelinliittymä sun nimissä, laskut maksamatta ja lopulta sullakin on maksuhäiriömerkintä ja velkaa ulosotossa, yksi varoittaa.

Toinen muistuttaa rikoslaista, jonka mukaan velallinen ei saa pahentaa maksu­kyvyttömyyttään omaisuuttaan luovuttamalla. Uhkana tällaisesta toiminnasta on sakko tai jopa vankeus. Myös avunanto tällaiseen on tuomittavaa.

Sen sijaan auton myyminen käypään hintaan on sallittua ja suositeltavaakin. Jos itse ei autoa myy tai saa kaupaksi, ulosottovirasto voi myydä sen.

– Jos auto ei ole aivan vähäarvoinen, tulisi se vaihtaa ja käyttää väliraha ulosottoon, sanoo Takuusäätiön viestintäjohtaja Minna Mattila Taloussanomille.

Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, joka antaa velka- ja talousneuvontaa ja muun muassa antaa takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin.

Neuvoja kyselevän pojan tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Talousvaikeuksiin joutuneet vanhemmat yrittävät toisinaan käyttää hyväkseen täysi-ikäisten lastensa taloudellista asemaa.

Takuusäätiön Mattilan mukaan useimmiten tilanne on sellainen, että vanhemmilla luottotiedot ovat menneet, ja aikuinen lapsi ottaa luottoa heidän puolestaan. Ongelmia velan nimiinsä ottaneelle lapselle tulee, kun vanhemmat eivät kykenekään maksamaan velkojaan.

– Siinä joutuu vaikeuksiin ihan selvästi. Se on hänen velkansa eikä velkojia kiinnosta pätkääkään, kenelle raha on mennyt, Mattila sanoo.

Sekä itselleen että isälleen poika voi perustella kieltäytymistään sillä, mikä on oikein.

– Pojan kannattaisi vedota siihen, ettei halua tehdä mitään sellaista mikä on kiellettyä, Takuusäätiön Mattila sanoo.

Verkon keskustelupalstallakin varoitetaan ottamasta muiden velkoja kannettavakseen.

– Olin todistamassa, kun henkilö X oli takaamassa jonkun toisen hyvän kaverinsa velkaa ja 10 vuoden päästä tämä iso velka kaatui tämän takaajan niskaan ja hän menetti asuntonsa. Ihan sama onko perheenjäsen tai kaveri. Älä ikinä sekaannu muiden velkoihin millään tavalla.

Neuvojen suunta on selvä, kun vaakakuppiin asetetaan perhesuhde ja velkavastuu.

– Täysi-ikäisenä harkitse useamman kerran, mitä teet. Eikä väliä, miten rakas isäsi sinulle on. Nyt annat kylmän viileästi mahdollisten lakien määräämien seuraamusten painaa enemmän vaakakupissa. Isäsi voi ja saa edelleen olla sulle läheinen ja tärkeä, mutta nyt saa olla mulkku ja harkita, oletko valmis vetämään itsesi tilanteeseen josta pahimmillaan pääset pois vasta isäsi iässä.

– Läheisiään pitää tukea ja rakastaa, mutta sitä ei pidä tehdä oman tulevaisuuden tai hyvinvoinnin kustannuksella, tiivistää yksi.