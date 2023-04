Punalaputettujen tuotteiden haalimisella on nurja puolensa

Hävikkiruuan oikeudenmukaisesta jakelusta on hyvä käydä keskustelua, sanoo ruoka-avun asiantuntija.

Ruuan hinnan nousu on nostanut punalapputuotteiden metsästyksen miltei koko kansan ’huviksi’ – jopa siinä määrin, että jotkut vähävaraiset tarjoushaukat ovat kyseenalaistaneet varakkaampien oikeutta ostaa aletuotteita.

Menipä aletuote hyvä- tai huono-osaisen ostoskoriin, pois se saattaa yhtä kaikki olla sieltä, missä tarve halvalle ruualle olisi kaikkein suurin, ruoka-apujonoista. Useat järjestöt kertovat vaikeuksista, koska hävikki- ja ylijäämäruoan saatavuus on heikentynyt koko maassa.

Ruokahävikki on pienentynyt osin juuri aletuotemenekin, osin kauppojen ja teollisuuden tehostuneiden prosessien ja hävikkiruokaa myyvien yritysten ansiosta.

Hanna Kuisma, Vantaan Yhteinen pöytä -palveluverkoston palveluesimies pitää tärkeänä, että hävikkiruuan oikeudenmukaisesta jakelusta käydään keskustelua.

– Ymmärrän että mitään selkeää sääntöä ei voi olla siitä, kuka aleruokaa saa ostaa. Mutta hyvä että tästä puhutaan. Kukin voi tietysti pohtia tahoillaan, kuinka suuri tarve itsellä on aletuotteille.

– Maailmat ovat hyvin erkaantuneita (tuloluokissa) eikä kaikki ehkä ymmärrä, miten iso raha parikin euroa päivässä voi olla jollekin.

EU-ruuankin jakaminen päättyi vuosi sitten. Samalla kun hävikkiruuan saatavuus on vaikeutunut, apua tarvitsevien määrä kasvaa ja osa järjestöistä kamppailee lisäksi kesto-ongelmansa kanssa. Rahoitus on epävarmaa ja rahaa tulee liian vähän.

– Joka kuukausi mietitään, mistä joudutaan tinkimään, sanoo viestintävastaava Linda Ahmeti turkulaisesta Operaatio Ruokakassista.

Tilanne on hankala, sillä kulut ovat kasvaneet huomattavasti, mutta rahoitusta on koko ajan vaikeampi saada. Lisäksi lahjoituksena saatavan ruoan määrä on vähentynyt: vuosien 2021–2022 välillä saadun ruoan määrä väheni 27 prosenttia.

Myös Vantaalla näkyy avuntarvitsijoiden määrän kasvu. Tampereella on uutisoitu uusista asiakasryhmistä, alle 64-vuotiaista eläkeläistä ja keskituloisista ihmisistä.

– Pohjalla on koronapandemian ahdinkoa ja sen päälle elinkustannusten nousu, Kuisma sanoo.

Konsertilla rahaa leipäjonoihin

Järjestöt miettivät rahoitustaan kukin tavallaan, ellei kaupunki tue toimintaa täysimääräisesti. Operaatio Ruokakassi valmistelee jopa suurkonserttia, jonka tuotoilla se voisi pyörittää ruoka-apua jopa vuosia.

Konsertti pidettäisiin Gatorade Centerissä syyskuussa, ja se olisi saatava myytyä täyteen. Mukaan tarvitaan useampi eturivin artisti, joka sitoutuu varmuudella tulemaan. Ponnistus on iso järjestölle ja kertoo osaltaan siitä, että rahoitusta joudutaan etsimään hyvinkin rohkeilla tavoilla.

Vain pienessä osassa kuntia taloudellinen tuki ruoka-avulle on merkittävää. Osa järjestöistä, kuten Hurstinapu ry, saa paljon yksityisiä lahjoituksia. Osassa kuntia tukea ei oikeastaan ole.

Vantaan kaupungilla on oma hävikkiterminaalinsa ruoka-avulle. Palveluverkoston toiminnan rahoittavat ja hallinnoivat kaupunki ja seurakuntayhtymä. Ruoka-apua tulee elintarviketehtailta, tukuista ja hieman kaupoilta, joista ruokahävikki kuljetaan terminaaliin ja lajitellaan siellä edelleen kylmäautoilla jakelupisteille vietäväksi.

Viikoittain terminaalin läpi kulkee noin 14 000 kiloa hävikkiruokaa.

Konseptia sovelletaan esimerkiksi Helsingissä ja harkitaan myös muualla maassa.

Operaatio Ruokakassi on jossakin välimaastossa, sillä se saa Turun kaupungilta avustusta, jota on korotettukin. Yksinään kaupungin avustus kattaa korkeintaan muutaman kuukauden kulut.

Kesko: Ruokalahjoitukset kasvussa

Tiedot kauppojen ruoka-avun määristä vaihtelevat alueellisesti ja kauppakohtaisesti. Yleiskuva on selvä.

– Pakatun hävikin määrä vähenee, niin kuin pitäisikin. Paradoksaalisesti ruoka-avun kenttä kärsii tästä, Kuisma sanoo.

Vantaalla punnittu määrä väheni viime vuonna sen kolmanneksen parhaasta vuodesta. Stadin safkalla puolestaan hävikin vähenemää ei viime vuonna juurikaan näkynyt.

Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske kertoo, että viime vuonna K-ruokakauppojen lahjoitukset järjestöille kasvoivat noin neljä prosenttia edellisvuodesta.

– Kauppakohtaista laskua lahjoituksissa on voinut ilmetä, mutta valtakunnallisella tasolla lahjoitukset ovat olleet nousussa.

Kokonaiskiloissa mitattuna lahjoitukset ovat olleet K-ruokakaupoista nousussa useamman vuoden, mitä voi pitää yllättävänäkin. Eniten ruoka-apua lahjoitetaan kirkollisille toimijoille, joille päätyy yli kolmannes K-ruokakauppojen ruoka-avusta.

SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta kerrotaan, että punalapputuotteet menevät nykyisin aiempaa nopeammin kaupaksi, mikä osaltaan voi vähentää ruoka-apuun jäävän ruoan määrää. Tarkempia lukuja muutoksesta ei kerrottu.

Myymättömiä elintarvikkeita jäi 1,4 prosenttia suhteessa myyntiin viime vuonna ja ne pyrittiin lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen, vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki kertoo. S-ryhmän ruokakaupoilla on 400 ruoka-apukumppania.

Miksi järjestökentässä sitten puhutaan ruoka-avun vähenemisestä, johtunee useammasta syystä. Yleensä hävikkituotteita ei ole mahdollista punnita. Määräarviot voivat olla järjestöjen mutu-tuntumaa, joihin vaikuttaa se, että tarve on kasvanut.

Ukrainan sota vaikutti sekin elintarviketeollisuuden ja tukkujen hävikkiruuan määrään, joka väheni jopa kolmanneksen viime vuonna. Kun viljan, lannoitteiden ja energian hinta nousi sodan seurauksena, yritykset alkoivat vähentää kaikkea mahdollista hävikkiä entistäkin tarkemmin tappioiden välttämiseksi, Kuisma epäilee syyksi.

– Vasta nyt olemme palanneet sotaa edeltävälle tasolle, kun olemme saaneet kontaktoitua uusia lahjoittajia.

Siinä missä hävikki vähenee ylipäätään ja aleruokaa myydään aiempaa vilkkaammin kaupoissa, hävikkiliiketoimintakin lohkaisee osan ruoka-avustuksista. Esimerkiksi Fiksuruoka.fi:ssä myydyn hävikkiruoan määrä ylitti juuri kymmenen miljoonan kilon rajan.

Yhtiön mukaan yleinen hintojen nousu on tehnyt hävikkiruoan ostamisesta entistäkin suositumpaa.

Fiksuruoka.fi mallinsi kuvan, joka näyttää hävikin määrän suhteessa Helsingin Tuomiokirkon kokoon. Puolipallon muotoinen kasa ylettyy 73 metriin. Hävikkikasan korkeus on laskettu käyttämällä ruoan tiheytenä lukemaa 450 kg/m3. Suomessa jaetaan noin 16–20 miljoonaa kiloa ruoka-apua vuodessa, Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut SPR:n selvityksessä. Ruoka-apu on pääosin kauppojen, tukkujen, elintarviketeollisuuden ja ravintola-alan toimijoiden lahjoittamaa. Edellisen hallituksen aikana valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössä, että tulevaisuudessa ruoka-aputoiminnan rahoitus tulee saada kestävälle pohjalle. Tähän asti valtion rooli ruoka-aputoiminnassa on ollut eduskunnan vuosittain myöntämän niin sanotun joululahjarahan ja sosiaali- ja terveysministeriön avustusten muodossa. Pohdinnassa on ollut, että kirjavaa ruoka-apujakelun rahoitusmallia uudistettaisiin jollain tavalla kunta- tai hyvinvointialuepohjaiseksi. Ruoka-aputoimintaa on Suomessa joko päätoimisesti tai muun toiminnan ohessa reilusti yli tuhannella yhdistyksellä, järjestöllä, seurakunnalla ja muulla toimijalla. Luken mukaan koko elintarvikeketjussa syntyy ruokahävikkiä vuosittain noin 360 miljoonaa kiloa, mikä vastaa 10–15 prosenttia tuotetun ruoan määrästä.

