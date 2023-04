Talokaupassa tarvittavasta todistuksesta tulossa yhä tärkeämpi

Energiatodistus on nykyään asunto- ja talokaupassa tarpeen lähinnä myytäessä tai ostaessa taloa, mutta jatkossa sille voi olla enemmän käyttöä.

Asuinrakennuksilta on löydyttävä energiatodistus viimeistään myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Uusiin rakennuksiin tehdään energiatodistus jo rakennuslupaa haettaessa, ja tiedot päivitetään rakennuksen käyttöönottovaiheessa.

– Energiatodistus antaa kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta, ja antaa mahdollisuuden vertailla sitä muihin vastaaviin, eli sen avulla voi siis esimerkiksi verrata pientaloa toiseen pientaloon, kertoo asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell Motivasta.

Energiatodistusta ei tarvita esimerkiksi loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen eikä teollisuus- ja korjaamorakennuksiin. Myöskään alle 50 neliömetrin kokoiset rakennukset eivät todistusta tarvitse.

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus luokitellaan asteikolla A–G.

Lähivuosina energiatodistukselle saattaa tulla lisää käyttöä, kun EU:ssa työn alla oleva direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta tulee voimaan. EU-parlamentin ehdotuksen mukaan asuinrakennusten olisi saavutettava vähintään energiatehokkuusluokka E vuoteen 2030 mennessä ja energiatehokkuusluokka D vuoteen 2033 mennessä. Rakennusten energiatehokkuuden parantamista ajava direktiiviehdotus todennäköisesti muuttuu vielä valmistelutyön ja neuvottelujen aikana.

Talon energiatehokkuusluokka on laskennallinen arvo, eikä perustu esimerkiksi viimeaikaisiin toteutuneisiin lämmitystietoihin.

– Toteutunut kulutus voidaan kirjata todistukseen, jos se on saatavilla, mutta toteutunut kulutus riippuu paljon käyttäjästä, Forssell sanoo.

Energiatehokkuusluokitus on laskennallinen juuri sen takia, etteivät senhetkisten asukkaiden valinnat ja olosuhteet eivät vaikuttaisi rakennusten vertailussa käytettyyn luokitukseen.

– Toteutuneeseen energiankulutukseen vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka lämpimänä pitää kotiaan, miten paljon ja miten lämmintä vettä käyttää, kuinka paljon ihmisiä rakennuksessa asuu, tai onko talvi kylmä vai lämmin, Forssell luettelee.

Energialuokkaa voidaan parantaa pienentämällä talon energiankulutusta esimerkiksi parantamalla talon eristystä, lisäeristämällä yläpohja ja esimerkiksi julkisivun korjauksen yhteydessä myös seinät sekä uusimalla vanhat ovet ja ikkunat uusiin ja energiatehokkaampiin.

Talotekniikalla on suuri merkitys rakennuksen energiatehokkuuteen. Vaihtamalla talotekniikkaa uudempaan ja tehokkaampaan voi Forssellin mukaan vaikuttaa paljon rakennuksen energiankulutukseen.

– Jos talon laitteet ovat 80-luvulta, niin nykyiset koneet ovat huomattavasti tehokkaampia ja tuottavat esimerkiksi ilmanvaihdon huomattavasti vähemmällä sähköllä. Myös lämmön talteenotto on parantunut, hän sanoo.

Myös aurinkosähkön ja aurinkolämmön ottaminen käyttöön parantavat talon energiatehokkuutta ja -luokkaa. Varsinkin lämmitysmuodolla on suuri merkitys energialuokitukseen, sillä se vaikuttaa laskennassa käytettävään energiamuotokertoimeen.

Uusiutuvan polttoaineen ja kaukolämmön kerroin on puolet pienempi kuin fossiilisilla polttoaineilla, joten lämmitysmuodon vaihto voi olla tehokas keino parantaa oman rakennuksen energiatehokkuusluokitusta.

– Kertoimilla ohjataan suomalaista rakennuskantaa käyttämään vähäpäästöistä energiaa, Forssell sanoo.

Energiatodistuksen voivat laatia vain tietyt pätevöityneet henkilöt, joita voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n Energiatodistusrekisteri-verkkopalvelun avulla.

– Energiatodistuksen laatijat joutuvat suorittamaan tentin hyväksytysti. Pätevyyttä täytyy myös pitää yllä, sillä se on kerrallaan voimassa seitsemän vuotta, Forssell kertoo.

– Tämän jälkeen heidän pitää hakea pätevyyden uusintaa joko todistamalla osaamisensa tehtyjen todistusten määrällä tai suorittamalla tentin uudestaan.

Motivan tekemän kyselyn mukaan energiatodistuksen laatiminen maksaa olemassa oleville omakoti- ja paritaloille noin 300–400 euroa. Hinta voi olla halvempi, jos se tehdään uudisrakennukselle rakennusluvan yhteydessä. Hinnoissa voi tosin olla paikkakuntakohtaisia eroja.

Olemassa oleville rivitaloille energiatodistuksen hankkiminen maksaa Motivan mukaan keskimäärin 510 euroa. Uudisrivitalolle todistuksen hinta on keskimäärin 450 euroa.

Uudiskerrostalojen energiatodistus maksaa Motivan mukaan noin 860 euroa, kun taas olemassa olevan kerrostalon energiatodistuksen hinta on keskimäärin 650 euroa.

Päteviä energiatodistusten laatijoita on reilu tuhat, ja heidän lukumääränsä on pysynyt melko tasaisena. Vuosittain tehdään noin 30 000-35 000 todistusta. ARA:n energia-asiantuntijan Kirsi Unhosen mukaan todistusten määrä on kasvanut tasaisesti.

– Olemassa oleviin rakennuksiin tehtyjen todistusten lukumäärä on kasvanut tämän vuoden alusta voimakkaasti. Yksi syy voi olla 2013 asetusten mukaan tehtyjen todistusten voimassaolon umpeutuminen, Unhonen arvioi.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaikutusta todistusten ja niiden laatijoiden tarpeeseen hän ei lähde arvailemaan.

– Direktiivi on vasta valmisteluvaiheessa ja lopullinen muoto ei ole selvillä, niin on vaikea antaa arviota tarvitaanko lisää laatijoita, Unhonen toteaa.