Absolut-vodka palaa Venäjälle

Ukrainan sodan johdosta pysähtynyt ruotsalaisvodkan vienti Venäjälle aloitetaan uudelleen, kertoo Aftonbladet.

Absolut-vodkapullo on tullut monelle tutuksi laajoista mainoskampanjoista.

Absolutin vienti Venäjälle pysähtyi vuosi sitten maaliskuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Absolut Companyn emoyhtiö, ranskalainen Pernod Ricard lopetti tällöin myös muiden alkoholimerkkiensä, kuten irlantilaisen Jameson-viskin viennin maahan.

Näin tekivät myös useat muut kansainväliset alkoholiyhtiöt, niiden joukossa suomalaisen Finlandia-vodkan omistaja, amerikkalainen Brown-Forman.

Nyt Absolutin ja Jamesonin vienti Venäjälle on päätetty aloittaa uudelleen, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet. Juomia on saanut tähän asti, jos niitä on ollut paikallisissa varastoissa. Ne ovat kuitenkin vuoden mittaan tyhjentyneet.

Absolutin viennin alkamisesta kertoi ensimmäisenä Kristiansstadsbladet. Pernod Ricardin edustaja vahvisti lehdelle viennin Venäjälle alkavan uudelleen.

Tarkoituksena on Pernod Ricardin mukaan toimia pakotteiden mukaan, mutta varmistaa samalla, että jakeluorganisaatio pysyy toiminnassa.

Pernod Ricardilla on Venäjällä varastot Moskovassa, Pietarissa ja Novosibirskissä sekä viitisensataa työntekijää.

Absolut on ollut osa Pernod Ricard-konsernia vuodesta 2008 lähtien.