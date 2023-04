Vesi virtasi rappukäytävästä asuntoon, tuuli vei tiivisteet, homekoirilta merkkaus – tällainen voi olla unelmien uudisasunto

Uusia asuntoja mainostetaan unelmien koteina. Lukijat kertovat, miltä arkitodellisuus voi pahimmillaan näyttää.

Viime kesänä halkesi vesiputki kerrostalon katossa. Onneksi olin etänä kotona, asuttiin 14. kerroksessa ja huomasin, että vesi tulee käytävästä asuntoon. Kynnykselle muovipussissa pyyhkeitä estämään veden tulo asuntoon.

Näin kertoo Hannu kokemuksestaan uudessa kerrostalossa. Oikean ihmisen paikalle saaminen kesti kolmatta tuntia ja vettä valui sillä välin kerroskaupalla alemmas. Vasta marraskuussa alkoi korvaaminen, mikä on yhä kesken, hän kertoo.

Hannun mukaan ongelmat eivät kadonneet, vaikka hän muutti. Nykyisessä asunnossa, joka on alle vuoden vanha, sisäseinän ja ulkoseinän välissä on halkeamia lattiasta kattoon.

Lisäksi vesi valuu ulko-oven edustasta alakerran käytävälle, ja jo nyt alkavat maalit ”korkata lattiasta”. Hississä oleva hätänappula ei huoltosopimussyiden takia toimi, mistä on kerrottu isännöitsijälle ja laitettu viesti pelastuslaitokselle. Ihmisiä on jäänyt jumiin hissiin useasti, mies kuvailee.

Hannu on yksi reilusta sadasta lukijasta, joka kertoi asumiseensa liittyvistä ongelmista Taloussanomien kyselyssä.

Kiire, välinpitämättömyys, osaamattomuus, sekä osaprojekteihin pilkkominen ja äärimmäisen kustannustehokkuuden vaatimukset olivat toistuvia huomioita, joita lukijat, monet alan ammattilaisia itse, epäilivät ongelmien syiksi. Myös kielitaidon ja valvonnan puute.

Avomeren äärelle, Helsingin lounaiskärkeen rakennetun Jätkäsaaren talot nousevat useammissakin vastauksissa esiin.

Osa tapauksista on venynyt pitkiksi ja kalliiksi juridisiksi prosesseiksi. Oli tapaus, jossa vian korjaaminen olisi tullut halvemmaksi kuin rakennusliikkeen palkkaama tavarantarkastaja.

Ei olisi ollut tyytymätöntä asiakasta jos olisivat hoitaneet maksun meille. Nyt on edelleen tyytymätön asiakas.

Toinen lukija kertoo, että on ostanut viisi asunto-osaketta uutena ja kaikissa on ollut virheitä. Hänen mukaansa on valtavia eroja rakennusliikkeiden välillä siinä, kuinka ne hoitavat reklamaatiot.

Viat olivat harvoin pelkkää kosmetiikkaa.

Kolme vuotta vanha talo (Helsingin) Jätkäsaaressa --- . Viime syksyn aikana aloimme oireilemaan ja lopulta käytimme asunnossa homekoirat. Hometta paljastui ulkoseinistä, kolme koiraa merkkasivat yksimielisesti viisi paikkaa.

Näin kertoo vuokra-asukas, joka muutti pois välittömästi. Hänen mukaansa taloyhtiö "tutki" asiaa ja totesi asunnon olevan kunnossa. Hän arvelee, että ongelma voi johtua rakenteellisista ja ulkomerellisistä sääolosuhteista.

Tapaus avasi silmämme koko nykyrakentamisen suhteen. Aivan uskomatonta touhua ja todellista nyky-Suomen korruptiota. Helsingin uudet merelliset asuinalueet kannattaa kiertää todella kaukaa.

Eräs uusmaalainen mies kertoo, että taloyhtiössä kävi jossakin välissä tarkastajia tekemässä kuntoarvion. Sivumäärältään se oli noin 30.

Takuukorjaaja kiersi tontteja kaksi vuotta saamatta juuri mitään aikaiseksi. Kutsuimme häntä leikkisästi hopeanuoleksi verkkaiseen työtapaan vedoten.

Lattia on avattu jo kerran, mutta se on nyt huonommassa kunnossa, kuin ennen ns. korjaamista. Myös maalaukset ovat hutiloituja, tai niitä ei ole tehty ollenkaan. Tasoitustyö tekemättä sisäkatossa, sähköasennukset viallisia, laattojen saumauksia puuttuu. Kyse ei ole mistään pikkuvirheistä.

Oululaismies kertoo, että hänellä on rakentamisesta kokemusta ja seurantaa.

Laatu täysin ala-arvoista, ikkunat makaavat vesisateessa suojaamatta pihalla, betonin kuivuminen kesken kun jo pinnoitetaan.

Useampi vastaaja, joka kertoi olevansa rakennusammattilainen, kuvasi ongelmien lähtevän jo suunnittelusta ja pahenevan aikatauluongelmien kautta.

Työmailla useampi oli havainnut, että esimerkiksi eristevillojen annetaan olla sateen armoilla. Suojamuovien saumat tai teippaukset ovat niin pahoin revenneet, ettei eriste toimi enää kunnolla.

Eristelevyjen pinnat on suojattu sateelta, muttei päädyt.

Eräs vastaaja ihmettelee rakennuttajayhtiön nimeämän isännöitsijän toimintaa, kun mitään vikoja ei saatu hoidettua eteenpäin.

Lähtökohtaisesti on lojaaliusongelma kun rakennuttajan valitsema isännöitsijä hoitaa rakennuttajan rakentaman taloyhtiön asioita.

Lvi-ongelmat näkyvät selvästi Kiinteistöliiton neuvonnassa kuten myös lukijoiden vastauksissa.

Etenkin lvi-osasto oli todellinen murheenkryyni. Nyt kolmen vuoden iässä taloyhtiössä tehdään edelleen korjaustöitä. -- Rakentamisen etiikkaa ei juurikaan näe. Hinnat kuitenkin myytävissä asunnoissa ovat vain nousseet. Missä kuluttajansuoja?!!

Helsingin Herttoniemessä asunut muistelee uudisrakennuksia.

Muutaman vuoden jälkeen rakennuksesta yläkerran seinä romahti homeesta ja kosteudesta. Talossa ja asunnoissa oli järkyttävästi vikoja ja hometta.

Rakennusliikkeiden kanssa taisteluita kuvasivat monet yksityiskohtaisesti.

Rakennusyhtiö kutsui rakennusvaiheessa osakkaiden palkkaaman rakennustarkkailijan ja muutaman muun kokoukseen, jossa vastassa oli rakennusyhtiön juristit. Uhkailtiin oikeustoimilla, jos räikeistä rakennusvaiheen laiminlyönneistä ja kosteusmittausten väärentämisestä (mittaus ei tarpeeksi syvältä betonista ja ennen mittausta porattua reikää lämmitettiin) kerrottaisiin julkisuuteen tai viranomaisille.

Eräs grynderi kuvasi ongelmia, jotka johtuvat suunnittelun heikkoudesta.

Hirvittävä määrä suunnittelijoita alittaa riman jo ennen kuin rakennuslupaa on edes myönnetty. Valtavat määrät ristiriitoja, puutteita, ylimitoituksia, virhemitoituksia, suunnittelemattomia yksityiskohtia, vastuun siirtämistä.

Lopputuloksena ollaan hänen mukaansa monesti tilanteessa, jossa rakentaminen on käytännössä pakko käynnistää puutteellisin suunnitelmin. Työmaalla työnjohto yhdessä tekijöiden ja ylemmän johdon kanssa suunnittelevat kokonaisuuden ”lennossa”. Toteutuksen ja suunnitelmien välille jää ristiriitoja, jonka seurauksena loppukäyttäjälle kohde näyttäytyy suunnitelmien vastaisena rakentamisena.

”Unelmakodissa”

Vastauksia tuli 129. Alan toimintatapoja kehui vain muutama, tosin kokemuksia pyydettiinkin nimenomaan uusiin tai uudehkoihin taloyhtiöihin liittyvistä ongelmista.

Yksittäisinäkin, vain asukkaiden kertomina versioina, kyselyn anti pysäyttää: Kuvattuja virheitä ei pitäisi sattua nykypäivänä, valvotulla ja tarkkaan säännellyllä alalla, jolla on erityisen keskeinen merkitys, vuosikymmenten ajan, ihmisten asumiseen, terveyteen ja varallisuuteen sekä ympäristöön ja ilmastoon.

– On tosi järkyttävä tilanne, pääkaupunkiseudulla asuva Osmo kertoo.

Keittiön viemärivedet tulivat lattialle. Parvekelasit ja tiivisteet miten sattuu. Ensimmäinen tuuli vei tiivisteitä laseista ja lumet pääsivät parvekkeelle. Hissi jättänyt kerrosten välille. Ulko-ovet jäävät auki.

Taloussanomat on nähnyt kuvia hänen ja Hannun asuntojen vioista. Kummatkin esiintyvät etunimillä, koska kiistat ovat kesken.

Ison asuntotuottajan rakennuttama kerrostalo valmistui loppuvuodesta, jolloin Osmo puolisoineen muutti sisään. Paitsi että eivät päässeet sisään, koska asunnon lukko oli epäkunnossa.

Osmo kertoo, että useissa asunnoissa on ollut viemärin hajua, sillä viemäreiden hajulukot oli asennettu sinne päin. Lämmitys ei pelaa ylimmissä kerroksissa. Parketin pitäisi olla erityisen laadukasta, mutta tuolin jäljet jäävät parkettiin, vaikka jaloissa on pehmusteet.

– Kun yhtiökokouksessa keskusteltiin ongelmista, oli helppo päätellä, kenen pöydän puolella ne valvojan jalat olivat. Kehuttiin kuinka on laadukasta ja hyvää. Hirveällä vauhdilla etuajassa asunnot luovutettiin, se on iso raha rakennuttajalle.

Parveke erityisesti raivostuttaa, siellä on totuttu juomaan aamukahvit ja syödään. Talvella tukin rakoja sanomalehdillä ja ilmastointiteipillä.

– Tällainen unelmien koti meillä, kuten mainoksessa sanotaan.

