Ministeriö esittää radikaalia pohdintaa aidosti työtä hakevista

Yhdessä maakunnassa on suhteellisesti muuta maata paljon enemmän pitkiä työttömyysjaksoja.

Uudellamaalla on suhteellisesti enemmän pitkiä työttömyysjaksoja kuin muualla Suomessa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön (Tem) analyysi pitkäkestoisesta työttömyydestä.

Pitkäaikaistyöttömistä Uudellamaalla asuu lähes 40 prosenttia, kun koko väestöstä Uudellamaalla asuu 32 prosenttia. Pitkäaikaistyötön on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään vuoden.

Yli viisi vuotta työttömänä olleista uusimaalaisia on lähes puolet, 48 prosenttia.

Analyysin mukaan pitkäaikaistyöttömien joukossa on hämmästyttäviä työttömyyden kestoja. Tem-analyysi ehdottaa pohdittavaksi, missä mielessä vuosikausia työttömänä olleet henkilöt ovat enää aidosti työttömiä työnhakijoita.

Pitkäaikaistyöttömyys tulisi muuttaa sosiaali- ja terveyspoliittisesta ilmiöstä pääsääntöisesti työvoimapoliittiseksi ilmiöksi, ja sen piirissä olevien määrää on saatava tehokkaasti supistettua, Tem katsoi.

Yhtäältä työttömissä on henkilöitä, joiden terveys on heikompi. Toisaalta pitkäkestoinen työttömyys heikentää terveyttä. Osa ilmiötä on myös iän vaikutus työttömyyden pitkittymiseen. Mitä iäkkäämpi pitkäaikaistyötön on, sitä vaikeampi hänen selvästi on työllistyä.