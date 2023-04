Sijoitukset USA:n ongelmapankkeihin tuottivat jättitappiot ruotsalaiselle eläkejätille – toimitusjohtajalle potkut

Sijoitukset Silicon Valley Bankiin ja Signature Bankiin tuottivat eläkevakuutusyhtiö Alectalle 1,7 miljardin euron tappiot

Ruotsin suurin eläkerahasto on antanut potkut toimitusjohtajalleen, koska sijoitukset Silicon Valley Bankiin ja Signature Bankiin tuottivat sille 1,7 miljardin euron tappiot, talouslehti Financial Times (FT) kertoo.

Eläkevakuutusyhtiö Alectan toimitusjohtaja Marcus Billing jättää paikkansa välittömästi, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Maaliskuussa Alecta kertoi, että sijoitukset kolmeen yhdysvaltalaiseen pankkiin ovat tuottaneet sille suuret tappiot. Tämän jälkeen yhtiön hallitus ja johto ovat keskustelleet toimista luottamuksen palauttamiseksi Alectaan.

– Hallitus on tullut siihen johtopäätökseen, että Alecta tarvitsee uuden johdon tarpeellisten muutosten toteuttamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi, yhtiö sanoo.

Alectan sijoitusvarat ovat 101 miljardia euroa. Se oli Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin suuri osakkeenomistaja, minkä myötä siitä tuli yksi suurimmista tappionkärsijöistä pankkien ajauduttua pahoihin vaikeuksiin. Alectalla on merkittävä omistus myös First Republic -pankista, jonka osakkeen kurssi on viime aikojen myllerryksessä sukeltanut.

Ruotsin rahoitusvalvoja tutkii Alectan toimia. Taannoin yhtiö kehui irtautuneensa perinteisestä ruotsalaispankista ja keskittyvänsä yhdysvaltalaisiin erityispankkeihin parempia tuottoja saadakseen.

Nyttemmin Alecta on uudelleen kääntänyt suuntansa ja vähentänyt sijoitusriskiään Ruotsin ulkopuolella.

Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu ja Alectan väliaikaisena toimitusjohtajana toimii varatoimitusjohtaja Katarina Thorslund.