Venäjän rupla romahti alimmilleen vuoteen – ”Monenlaisia huhuja on liikkeellä”

Ruplan heikentyminen dollariin ja euroon nähden on ollut keväällä selvää. Venäjän talouden kannalta asia ei ole yksioikoinen.

Ruplan kurssin alamäki on ollut huhtikuussa selvää.

Ruplan kurssi on huhtikuussa laskenut alimmilleen dollariin nähden vuoteen. Moskovan pörssissä yhdellä Yhdysvaltain dollarilla saa nyt hieman yli 81 ruplaa.

Ruplan heikentymistä on kommentoitu muun muassa Twitterissä, missä on näkynyt taas pankkien ja rahanvaihtopisteiden edessä kansalaisten jonoja.

Eastcham Finlandin toimitusjohtajan Jaana Rekolaisen mukaan suurempaa sosiaalista liikehdintää ei Venäjällä nyt kuitenkaan ole näkyvissä.

– Suurempaa paniikkia ei ole nähtävissä, vaikka yksittäisillä valuutanvaihtopisteillä on ollut jonoja. Monenlaisia huhuja on liikkeellä eikä tiedetä mihin suuntaan kurssit menevät, Rekolainen sanoo.

– Rupla on heikentynyt voimakkaasti vuoden alusta ja päiväkohtaisetkin liikkeet ovat olleet suuria. Monet haluavat ostaa valuuttaa, kun pelkäävät ruplan heikentyvän lisää. Toisaalta ne, joilla on valuuttoja, haluavat niistä hyvän hinnan ja vaihtavat ne rupliksi.

Reilu vuosi sitten nähtiin ruplan edellinen alamäki. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Tämän jälkeen ruplan kurssi alkoi heiketä ja dollarilla sai virallisen kurssin mukaan alimmillaan 121 ruplaa.

Ruplan heikkous ei kuitenkaan kestänyt kauan. Toukokuussa rupla liikkui jo dollariin nähden tasoilla, joita oli viimeksi nähty vuoden 2018 maaliskuussa.

Ruplan vahvistuminen oli kuitenkin pitkälti keinotekoista, sillä valuuttakaupankäynti ruplalla oli ja on edelleen rajoitettua. Ruplaa tukivat keskuspankin ja valtiovarainministeriön määräykset, joiden mukaan vientiyritykset joutuivat vaihtamaan saamansa ulkomaanvaluutan rupliksi.

Ruplan uuden kurssilaskun syynä on pidetty muun muassa öljyn alentuneita hintoja. Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko pitää tätä yhtenä kurssiluisun merkittävänä syynä.

– Öljyn hinta on suurin ajuri. Se öljyn hinta, millä Venäjän valtion budjettitulot lasketaan on ollut merkittävästi alempi kuin mitä budjetissa on oletettu, Solanko sanoo.

Öljyn hinnanlasku näkyy Venäjän vahvan vaihtotaseen heikentymisenä. Viime vuonna vaihtotaseen ylijäämä oli öljyn kallistumisen myötä ennätysmäinen. Öljyn hinnanlaskun, pakotteiden ja länsimaisten yritysten lähdön myötä Venäjän vientitulot ovat kuitenkin kutistumassa. Näin ulkomaista rahaa tulee aiempaa vähemmän Venäjälle ja ruplan kurssi laskee.

Ruplan kurssilasku on toisaalta valtion budjetin kannalta hyvä asia, sillä öljy hinnoitellaan dollareissa ja kun dollareilla saa enemmän ruplia, kasvaa budjetin ylijäämä. Näin ruplan heikkous tasapainottaa öljyn halventumista.

– Tällaisessa tilanteessa on Venäjän kannalta parempi, että rupla on vähän heikompi. Kaupankäynnin volyymit ovat kuitenkin pieniä, Solanko painottaa.

Rupla ei ole vapaasti vaihdettava valuutta ja sen kurssiin vaikuttavat edelleen viranomaisten toimet. Venäjän hallinnosta on aiemmin arvioitu ihanteellisen dollarikurssin olevan noin 70–80 ruplaa, eli suunnilleen nykytasoilla.

Solangon mukaan keskuspankki ei ole tällä kertaa juuri puuttunut ruplan heikentymiseen.

– Venäjällä on edelleen voimassa budjettisääntö, joka ohjeistaa keskuspankin myymään taikka ostamaan valuuttaa riippuen budjetin öljytulojen kehityksestä. Keskuspankki on pyrkinyt tämän säännön puitteissa myymään jonkun verran valuuttaa ja ostamaan ruplaa, mutta määrät eivät ole olleet kovin suuria, Solanko sanoo.

– Keskuspankki operoi enemmän Kiinan juanilla, koska dollaria ei voida käyttää. Tämä tuo yhden mutkan lisää ruplan ja dollarin sekä ruplan ja euron väliseen kurssiin.

Talouskasvusta ruplalle ei saada edelleenkään tukea. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit arvioi maaliskuun ennusteessaan, että Venäjän bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna pari prosenttia, kun se viime vuonna supistui 2,1 prosenttia.