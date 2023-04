Nämä kaksi ryhmää hyötyvät nyt asuntojen hintojen laskusta

Asuntokaupan onnistunut ajoittaminen on asiantuntijan mukaan vaikeaa, vaikka hinnat ovat nyt aikaisempaa edullisemmat. Esiin nousee kaksi ryhmää, jotka ovat tilanteessa voittajien puolella.

Korkojen nousu ja talouden vaisu meno ovat näkyneet selvästi asuntokaupassa. Helmikuussa asuntojen hinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan kuudessa suurimmassa kaupungissa 5,5 prosenttia vuoden takaisesta. Muualla laskua kertyi 4,4 prosenttia.

Asuntomarkkinoiden viilentyminen ja hintojen alamäki saa monet ajattelemaan, että aika voisi olla otollinen asunnon ostolle.

Vähäiset kaupat ja halvemmat hinnat tarkoittavat kuitenkin usein, että myös sopivan asunnon löytäminen vaikeutuu, muistuttaa OP-ryhmän asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Joonas Widgrén.

– Hintojen laskiessa halukkaita ostajia ilmaantuu markkinoille lisää. Toisaalta myös halukkaita myyjiä poistuu odottamaan korkeampia hintoja. Näin ollen hintojen laskiessa kauppaa käydään vähemmän, Widgrén kirjoittaa blogissaan.

– Kun hinnat laskevat riittävästi, on myynnissä todennäköisesti lähinnä kohteita, joiden myyjän on syystä tai toisesta pakko myydä. Vaikka tämä tietenkin mahdollistaa joillekin hyvät asuntokaupat, on tuurista kiinni, löytyykö oikealla hetkellä oikeanlainen kohde.

Usein uuden asunnon ostaja on samalla myymässä vanhaa asuntoaan.

– Tällöin tilannetta mutkistaa laskevassa markkinassa se, että myös olemassa olevan asunnon arvo todennäköisesti laskee samalla kuin mahdollisesti ostettavan kohteen hinta putoaa. Kun kauppaa lisäksi käydään vähän, voi olla haastavaa saada vanha asunto myytyä sopivan uuden kohteen löytyessä, Widgrén toteaa.

Asuntokaupan optimaalinen ajoittaminen on näistä syistä melko vaikeaa niin ostajalle kuin myyjällekin.

– Lopulta matalammista hinnoista hyötyvät selvimmin ensiasunnon ostajat sekä suurempaa asuntoa etsivät. Näille ihmisille nyt on ostajan markkinat. Toisaalta hintojen lasku heikentää etenkin niiden tilannetta, jotka ovat poistumassa omistusasuntomarkkinoilta tai esimerkiksi sellaista sijoittajaa, jonka täytyy luopua asunnosta juuri nyt.