Osakekurssien nousu ja lasku on heilutellut maailman rikkaimpien omaisuuden arvoa. Samalla miljardöörien keskinäinen järjestys on vaihtunut.

Elon Musk on nyt enää maailman toiseksi rikkain, kertoo Forbes-lehti.

Sähköautoyhtiö Teslan perustaja Elon Musk ei ole enää maailman rikkain ihminen. Näin ainakin talouslehti Forbesin listauksen mukaan.

Muskin tilalle Forbesin miljardööri­listauksessa on noussut luksustuotekonserni LVMH:n ranskalainen toimitusjohtaja Bernard Arnault.

Arnault omistaa suuren osan yhtiöstään. Hänen valtakuntaansa kuuluvat muun muassa muotimerkit Louis Vuitton ja Givenchy. LVMH:n osake on ollut tänä vuonna ylämäessä, mikä on paisuttanut Arnaultin omaisuuden arvoa.

Arnaultin varallisuuden arvoksi lasketaan nyt 211 miljardia dollaria. Seuraavaksi tulevan Muskin varallisuuden arvo on 180 miljardia dollaria.

Muskin omaisuuden arvo on laskenut Teslan osakekurssin laskun myötä. Vaikka osakkeen kurssi on toipunut vuoden alun pohjalukemista, on se edelleen kaukana vuoden 2021 huipuista.

Musk kulutti viime vuonna myös 44 miljardia dollaria viestipalvelu Twitterin ostoon.

Kolmantena Forbesin listalla on verkkokauppajätti Amazonin perustaja Jeff Bezos. Hänen omaisuutensa arvo on 114 miljardia dollaria. Myös hänen omaisuuttaan on rokottanut Amazonin osakekurssin lasku tänä vuonna.

Bezos oli vielä vuonna 2021 Forbesin listan ykkösenä, ennen kuin paikalle kipusi viime vuonna Musk.

Bezos ilmoitti viime vuoden lopulla, että aikoo lahjoittaa suurimman osan omaisuudestaan elinaikanaan.

Eniten miljardöörejä on Forbesin listauksen mukaan Yhdysvalloissa eli 735 kappaletta ja sitten Kiinassa, 564 miljardööriä. Intia tulee kolmantena 169 miljardöörillä.

Suomesta löytyy seitsemän miljardööriä. Varakkain heistä on Antti Herlin, joka on sijalla 679 yhteensä 4,1 miljardin dollarin omaisuudellaan.