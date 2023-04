Tallinkin Star vuokrataan vapun jälkeen Irlantiin

Laiva vuokrataan vapun jälkeen ainakin 20 kuukaudeksi Irish Continental Groupin käyttöön.

Tallink vuokraa Helsingin ja Tallinnan välillä kulkevan Starin Irlantiin. Laiva vuokrataan vapun jälkeen ainakin 20 kuukaudeksi Irish Continental Groupin käyttöön. Sopimusta on mahdollista jatkaa ja siihen sisältyy myös mahdollisuus ostaa alus.

Star on liikennöinyt Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä vuodesta 2007. Tallinkilla on reitillä myös Shuttle-laivat Megastar ja MyStar. Uusin on MyStar, joka aloitti reitillä joulukuussa.

– Olemme kartoittaneet vaihtoehtoja Starille jo jonkin aikaa, ja MyStarin saapumisen myötä vaihtoehtoja on kartoitettu entistä tiiviimmin. Laivojen vuokraus on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa liiketoimintamalliamme, sillä se vahvistaa yhtiötämme pitkän kriisiajan jälkeen, sanoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nogene tiedotteessa.

Asiakkaille, joilla on matka varattuna Starille toukokuun 2. päivän jälkeen, tarjotaan vaihtoehtoista matkaa varustamon muilla laivoilla.