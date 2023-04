Verottaja: Tarkista veroilmoitus ajoissa, muista nämä vähennykset

5,5 miljoonan palkan- ja eläkkeensaajan esitäytetyt veroilmoitukset ovat OmaVerossa tänään.

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyt veroilmoitukset ovat viimeistään tänään OmaVerossa, Verohallinto kertoo tiedotteessaan.

Niiden täydentämisen määräpäivät ovat 9. toukokuuta, 16. toukokuuta ja 23. toukokuuta.

Oma määräpäivä selviää veroilmoituksesta.

Ilmoitukset saapuvat postissa viimeistään huhtikuun lopussa, jos ei ole ottanut käyttöön sähköistä viranomaisasiointia eli Suomi.fi-viestejä.

Mikäli ilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään.

− Jotkut tulot ja vähennykset täytyy kuitenkin ilmoittaa itse, sillä Verohallinto ei välttämättä saa niistä tietoa muualta, kertoo asiakkuusjohtaja Hilkka Pelander Verohallinnosta tiedotteessa.

Täydennettäviä asioita ovat esimerkiksi asunnosta tai veneestä saatavat vuokratulot ja kryptovaluutan kaupankäynnistä saadut tulot. Myös matkakulut ja kotitalousvähennys pitää itse ilmoittaa

Verottaja muistuttaa, että vuoden alussa voimaantullutta sähkövähennystä ei ilmoiteta vielä nyt veroilmoituksella, koska nyt ilmoitetaan viime vuoden verotukseen liittyviä tietoja.

Koronan takia maskia työmatkoilla käyttäneet voivat vähentää maskikuluja, joita tuli viime vuoden alussa.

− THL:n antama maskisuositus poistui 14.4.2022. Eli jos on alkuvuonna 2022 käyttänyt maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja on ostanut maskit itse, voi maskien kustannukset vähentää matkakuluina ajalta 1.1.−14.4.2022. Vähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta matkapäivältä. Matkakuluissa on 750 euron omavastuu, Hilkka Pelander sanoo.

Koronan takia tehdyistä etätöistä voi saada työhuonevähennyksen. Jos etätyötä on tehnyt yli puolet työajasta, kannattaa ilmoittaa kaavamainen 920 euron työhuonevähennys.

− Matkakuluja voi vähentää vain niiltä päiviltä, kun on käynyt työpaikalla.

Toissa vuoden verotuksessa ilmoitettiin määrällisesti eniten kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja. Toiseksi suosituin verovähennys oli kotitalousvähennys.

Verottaja varoittaa huijausviesteistä ja -sivuista, joilla yritetään kalastella henkilö- ja pankkitunnuksia.

OmaVeroon kannattaa mennä kirjoittamalla omavero.fi suoraan selaimen osoiteriville. Sinne ei siis kannata mennä hakukoneen linkkien kautta.