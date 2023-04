Tällaisia korkoja pankit maksavat nyt määräaikaisille talletuksille – vaihtelevat jopa päivittäin

Määräaikaistalletuksille maksettavat korot ovat nousussa, mikä on näkynyt tilien suosion kasvuna pitkän jääkauden jälkeen.

Viime vuosina rahan tallettaminen patjan alle on tuottanut saman koron kuin määräaikaistili. Nyt tilanne on muuttunut.

Yleisen korkotason noustua on yhä useampi pankki alkanut maksamaan määräaikaistalletuksille kohtuullista korkoa.

Kun markkinakorot olivat vuosikausia miinuksella, ei myöskään määräaikaistalletuksille juuri korkoa herunut. Tämä vähensi selvästi tilien suosiota.

Vuosi sitten kahdentoista kuukauden euribor nousi plussalle. Kesti jonkun aikaa ennen kuin noussut korkotaso alkoi näkyä määräaikaistalletuksissa. Viime kesän jälkeen korkotarjouksia alkoi tulla yhä useammalta pankilta.

Tämä on alkanut näkyä myös määräaikaistalletusten suosion kasvuna. Pankit ovat ryhtyneet markkinoimaan niitä aikaisempaa innokkaammin.

Taustalla on myös pankkien etu. Varsinkin pitkät määräaikaistalletukset ovat pankeille hyvää varainhankintaa ja ne tukevat pääomapohjaa.

Suomen Pankin vanhemman asiantuntijan Ville Tolkin mukaan määräaikaistalletusten suosio oli suurta vielä reilu vuosikymmen sitten, minkä jälkeen alkoi pitkä, tasainen alamäki.

Samaan aikaan kun vanhoja määräaikaistalletuksia erääntyi, ei uusia juurikaan avattu, mikä näkyi määräaikaistalletusten osuuden laskuna koko talletuskannasta vain pariin prosenttiin.

Uusia määräaikaistalletuksia tehtiin vuonna 2011 suurimmillaan jopa noin kolme miljardia euroa kuukaudessa. Kymmenen vuotta myöhemmin määrä oli laskenut vain muutamaan kymmeneen miljoonaan euroon.

– Supistuminen jatkui matalan korkotason myötä vuosikausia, mutta korkojen nousun myötä on nyt lähdetty uudelleen kasvuun, Tolkki sanoo.

Suunta alkoi kääntyä viime vuoden lopulla ja kasvu on kiihtynyt keväällä. Helmikuussa määräaikaistalletusten vuosikasvu oli jo noin 140 prosenttia.

– Samaan aikaan käyttelytileille tehdyt talletukset ovat supistuneet. Niiden vuosikasvu painui helmikuussa negatiiviseksi.

Tämän johdosta kotitalouksien koko talletuskanta on kääntynyt laskuun, vaikka määräaikaistilien suosio on kasvanut. Suurin osa suomalaisten rahoista on juuri käyttelytileillä, joista on nyt nostettu rahoja juokseviin menoihin.

Helmikuussa kotitaloudet solmivat uusia määräaikaisia talletussopimuksia 970 miljoonan euron edestä. Osuus talletuskannasta oli 4,7 prosenttia. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 2,20 prosenttia.

Vuotta aikaisemmin eli helmikuussa 2022 uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli vain 0,29 prosenttia.

Korkomarkkinoiden ylämäen myötä nousevat nyt myös korkotarjoukset.

Osalla pankeista talletuksen suuruus ja talletusajan pituus vaikuttaa selvästi tarjottavaan korkoon. Suurin osa uusista määräaikaistalletuksista on vuoden mittaisia.

Käytännössä monissa pankeissa korkotarjoukset elävät päivittäin. OP tarjosi pääsiäisen alla 12 kuukauden määräaikaistilillä 10 000 euron talletukselle 2,2 prosentin korkoa.

Danske Bankin 12 kuukauden talletukselle tarjottava korko oli 2,267 prosenttia. Pankin mukaan alkuvuoden kasvu määräaikaistalletuksissa on ollut merkittävää.

Aktian tarjoama korko vastaavalle talletukselle oli 2,6 prosenttia ja S-pankin 2,5369 prosenttia.

Sekä Aktian että S-Pankin mukaan asiakkaiden kiinnostus määräaikaistileihin on selvästi lisääntynyt korkotason noustessa.

Viime vuonna S-pankin määräaikaistalletusten määrä 17-kertaistui ja kuluvan vuoden alussa nousujohteinen kehitys on jatkunut.

Nordea suosittelee puolestaan määräaikaisen talletuksen sijaan 12 kuukauden mittaista joustotalletusta, jolta voi tehdä nostoja ilman nostopalkkiota. Sille maksetaan nyt 2,25 prosentin vuotuista korkoa.

Määräaikaisen sijoitustilin tarkka talletuskorko sovitaan aina tiliä avattaessa.

– Seuraamme tilien kohdalla jatkuvasti kilpailu- ja markkinatilannetta sekä Euroopan keskuspankin korkopäätöksiä, ja toimimme niiden mukaisesti, Nordean viestintäpäällikkö Jon Paavilainen kertoo.

Hypon ja virolaisen Bigbankin tarjoama korko 12 kuukauden 10 000 euron määräaikaistalletukselle on hieman suurempi eli 2,7 ja 3,0 prosenttia.

Täytyy kuitenkin muistaa, että näinkään suuri talletuskorko ei suojaa inflaatiolta. Kun inflaatio on kivunnut lähelle yhdeksää prosenttia, merkitsee muutaman prosentin talletuskorko selvästi miinusmerkkistä reaalikorkoa. Tämä tarkoittaa käytännössä talletuksen arvon vääjäämätöntä laskua.