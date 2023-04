Voit joutua maksamaan perintöveroa, vaikket saa mitään haltuusi – ”Melko mahdoton tilanne”

Suurten ikäluokkien yhä suuremmat perinnöt voivat viedä perilliset taloudellisiin vaikeuksiin.

Perintö voi aiheuttaa päänvaivaa, varsinkin jos siitä iso on kiinni vaikeasti rahaksi muutettavassa omaisuudessa.

Perinnön saaminen on vienyt yhä useamman suomalaisen taloudellisiin vaikeuksiin. Vuonna 2019 noin 4 miljoonan euron edestä perintöveroja päätyi ulosottoon, mutta viime vuonna määrä olis kasvanut jo lähes 12 miljoonaan euroon, kertoo Helsingin Sanomat Verohallinnon tietojen perusteella.

– Perintöjen arvot ovat nousseet ja nousevat edelleen, kun suuret ikäluokat alkavat kuolla ja heillä on varallisuutta huomattavasti paljon enemmän kuin mitä aiemmilla sukupolvilla on ollut, sanoo asianajaja Marjatta Onnela-Kariniemi.

– Myös ulosottoon menevien perintöverojen määrä kertoo siitä, että perintönä saatujen omaisuuserien arvot ovat kasvaneet.

Suuret perinnöt voivat aiheuttaa ongelmia perillisille.

Taloudelliset ongelmat johtuvat isommista perinnöistä, sillä alle 20 000 euron arvoisista perinnöistä ei tarvitse maksaa perintöveroa lainkaan.

– Puolisolla on puolisohyvitys, joka on 90 000 euroa ja ja alaikäisillä lapsilla 60 000 euroa, Onnela-Kariniemi kertoo.

Puoliso siis maksaisi veroa vasta 110 000 euron ja alaikäiset lapset 80 000 euron perinnöstä.

Lisäksi puolisot, vanhemmat, lapset ja lapsenlapset kuuluvat niin sanottuun 1. veroluokkaan, jotka maksavat vähemmän veroa kuin muut mahdollisesti perintöä saavat.

– Suurimmat ongelmat voivat tosi asiassa tulla siitä, että et saa perintöä itse haltuusi, etkä pysty sitä käyttämään tai realisoimaan, mutta joudut kuitenkin maksamaan siitä perintöveron, Onnela-Kariniemi.

– Tämä on tyypillinen tilanne esimerkiksi silloin, jos kuolinpesään on jäänyt vaikkapa yhteisenä kotina käytetty asunto ja leski jää siihen asumaan. Vaikka lesken hallintaoikeus pienentää perintöveroa, niin se tulee kuitenkin heti maksuun.

Lue lisää: Talo rapistuu, sopu menee ja rahat loppuvat – varo ainakin näitä virheitä, kun laadit testamenttia

Ongelmia voivat aiheuttaa myös muuttotappioalueilta perinnöksi saadut omakotitalot tai tilat, joiden saaminen kaupaksi on hankalaa. Perintövero määräytyy kuitenkin kuolinpesän kaikkien omaisuuserien käyvän arvon mukaan kuolinpäivänä, josta on vähennetty kuolinpesän velat.

– Sekin tuottaa ongelmia, jos kuolinpesästä ei päästä jakamaan varoja osakkaille. Jos on riitainen pesä, jako voi kestää kuukausia tai jopa vuosia, Onnela-Kariniemi kertoo.

– Silloinkin perintövero pannaan maksuun, vaikka kukaan ei ole saanut yhtään mitään vielä itselleen haltuunsa.

Isoja ongelmia voivat aiheuttaa myös perinnöksi saatavat perheyhtiön osakkeet.

– Ne voivat olla hyvinkin arvokkaat, mutta niitä on käytännössä hyvin hankala myydä kenellekään muulle, Onnela-Kariniemi sanoo.

– Käytännössä tuleepa perinnöksi kiinteistöjä, osakkeita tai mitä tahansa muuta kuin rahavaroja, niin siitä huolimatta niistä täytyy maksaa veroa.

Lue lisää: Moni ei tule ajatelleeksi paperia, joka on testamenttiakin tärkeämpi – asiantuntija vastaa 10 kiperään kysymykseen kodin asiakirjoista

Onnela-Kariniemen mukaan perintöveroihin on hyvin vaikea oikeastaan muuten varautua kuin pitämällä käsillä paljon käteistä silloin, kun on saamassa perinnön.

– Ja se nyt on tavallaan melko mahdoton tilanne. Yleensä tavallisilla ihmisillä harvoin on kauheasti rahaa säästössä varattuna mahdollisesti tulevaa veroa varten, Onnela-Kariniemi sanoo.

Hänen mukaansa riitaisatkin kuolinpesät hyvin usein pääsevät sopuun siitä, että pesän rahavaroista kuitenkin maksetaan kaikkien perintöverot ikään kuin jako-osuuden ennakkona.

– Se tietenkin edellyttää, että siellä pesästä on nimenomaan likvidejä rahavaroja. On hankala maksaa, jos siellä on peltoja, metsää ja kiinteistöjä, Onnela-Kariniemi huomauttaa.

Moni voi verojen takia miettiä perinnöstä luopumista.

Perinnöstä on kuitenkin mahdollista myös luopua, mutta se ei tarkoita, että perintö ja perintöverot vain katoaisivat.

– Luopuminen tarkoittaa sitä, että perintö menee luovuttajan sijaan hänen perillisilleen, Onnela-Kariniemi sanoo.

– Eli jos luovut perinnöstä, se menee sitten sinun lapsillesi, eli ikään kuin seuraavalle perimysjärjestyksessä olevalle taholle. Heille tietenkin tulee se perintöverokin. Jollekin se menee joka tapauksessa, ei se jää vain hyllymään vapaana.

Perinnöstä luopuminen voi kuitenkin kannattaa – jos sen tekee tarpeeksi aikaisin.

– Siinä on semmoisia pieniä knoppeja, että jos olet ehtinyt ottaa perinnön jo vastaan ja vasta sitten päätät luopua siitä lasten hyväksi, joudut itse maksamaan perintöveron ja lapset lahjaveron. Pitää olla hyvin tarkka, että se perinnöstä luopuminen tapahtuisi mielellään heti perunkirjoituksessa, sanoo Onnela-Kariniemi.

Yhden sukupolven yli hyppäämällä toki säästää myös yhden sukupolven perintöverot.

Onnela-Kariniemen mukaan pääsääntöisesti perilliset saavat kuitenkin perinnöistä jossakin vaiheessa itselleen huomattavasti enemmän kuin maksetun perintöveron verran.

Lue lisää: Perintöverosta syntyi kiista – pitäisikö kiistelty vero poistaa vai onko se ”yksi parhaista”?

Perintöveron uudistamisesta on ollut paljon keskustelua. Yksi ajatus on korvata perintövero luovutusvoittoverolla, mutta senkin määrittämisessä on omat ongelmansa.

Onnela-Kariniemi toivoo joka tapauksessa, että perintöjen kasvaessa perintöveron uudistaminen otettaisiin eduskunnassa työn alle.

– On aika kohtuuton tilanne, että kansalaisia joutuu syyttä suotta ulosottoon maksamattomien perintöverojen vuoksi, hän sanoo.