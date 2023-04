Kolme yhtiötä ei pysty vielä maksamaan sähköhyvitystä

Energiavirasto on antanut kolmelle sähköyhtiölle lisää aikaa maksaa sähköhyvitystä asiakkailleen.

Osalla sähköyhtiöistä on vaikeuksia maksaa sähköhyvitys ajallaan.

Osa sähköhyvitykseen oikeutetuista voi joutua odottamaan tukeaan muita pidempään.

Energiavirasto on keskiviikkona päivittämänsä listan perusteella myöntänyt kolmelle sähköyhtiölle poikkeusluvalla saada lisäaikaa hyvitysten maksamiseen.

Fortum Markets voi jatkaa maksamista 24. huhtikuuta asti. Lankosken Sähkön lisäaika jatkuu 5. toukokuuta ja Seinäjoen Energian 19. heinäkuuta saakka.

Energiavirasto kertoo verkkosivuillaan, että se voi myöntää lisäaikaa hyvityksen maksamiseen vain silloin, jos maksatuksen myöhästyminen johtuu tietojärjestelmän muutoksen viivästymisestä.

– Muutoksen viivästymisen on oltava sellainen, että sähköyhtiö ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi sitä voinut välttää tai voittaa, virasto kirjoittaa

Sähköyhtiön on maksettava hyvityksen ensimmäinen erä viimeistään päivämäärän jälkeen seuraavassa erääntyvässä sähkölaskussa.

Maksatus ei viraston mukaan lisäajan myöntämisestä huolimatta saa viivästyä enempää kuin kolme kuukautta sen sähkölaskun eräpäivästä, jolla sähköhyvityksen ensimmäinen erä olisi alun perin pitänyt maksaa asiakkaalle.

Alun perin sähköyhtiöiden piti maksaa sähköhyvityksen ensimmäinen erä siihen oikeutetuille huhtikuussa erääntyvässä sähkölaskussa.

Sähköhyvitystä maksetaan asiakkaille, jotka ovat maksaneet sähköstä arvonlisäveroineen yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai joilla on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus. Omavastuu on 90 euroa, ja hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta. Tuen enimmäismäärä on 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvitystä maksetaan neljää kuukautta vastaavalta ajalta. Ensimmäinen erä maksetaan marras-joulukuun sähkönkulutuksen perusteella ja toinen erä tammikuun kulutuksen perusteella kaksinkertaisena.