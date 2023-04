Attendo irtisanoi Heikki Kuittisen, 86, vuokra­sopimuksen aivan yllättäen – ”Asukkailla on valtava viha ja katkeruus”

Heikki Kuittisen mukaan Attendo jättää asukkaat oman onnensa nojaan. Asuntoja suunnitellaan mielenterveyskuntoutujien käyttöön.

Attendo irtisanoi maaliskuun lopussa 15 senioriasunnon vuokrasuhteet Kuopion Portin talossa. Ilmoitus irtisanomisesta tuli asukkaille viime viikolla.

Kuopion portin asukas Heikki Kuittinen, 86, sanoo, että Attendon ilmoitus oli asukkaille täysi yllätys. Kuittinen on asunut Attendon senioriasunnossa noin kolme vuotta eli talon valmistumisesta lähtien.

– Talossa on hyvin alakuloinen tunnelma. Asukkailla on valtava viha ja katkeruus Attendoa kohtaan.

Kuittisen mukaan Attendo on jättänyt talon senioriasukkaat oman onnensa nojaan. Hän kertoo, että suurin osa hänen naapureistaan liikkuu rollaattorilla tai pyörätuolilla. Pääosa asukkaista tarvitsee apua arjessaan ja hyödyntää esimerkiksi Attendon ateriapalveluja.

Attendon vanhuspalveluiden Pohjois-Suomen aluejohtaja Minna Hirvaskoski pahoittelee ikäihmisten tilannetta. Hän ymmärtää, että Atendon päätös aiheuttaa haittaa vanhuksille. Asukkailla on syyskuun loppuun asti aikaa löytää uudet asunnot.

– Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta. Pyrimme auttamaan ja joustamaan irtisanomisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Kuittisen mielestä vanhukset on jätetty oman onnensa nojaan. Attendo ei ole tarjonnut irtisanotuille vastaavia asuntoja muualta. Kuittinen on omasta mielestään paremmassa asemassa kuin monet muut talon asukkaat, jotka liikkuvat rollaattorilla tai pyörätuolilla.

–Olen sairas vanhus. Samanlaisten esteettömiä asuntoja ei ole paljon tarjolla.

Hirvaskosken mukaan senioriasunnot joudutaan irtisanomaan, koska palveluille ei ole ollut tarpeeksi kysyntää. Attendolla on Kuopion Portissa 32 seniorikotia ja tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Hirvaskoski kertoo, että asunnoista 15 on vuokrattu ikäihmisille. Loput asunnot on vuokrattu tällä hetkellä opiskelijoille. Hirvaskosken mukaan tilanne on pidemmällä aikavälillä kestämätön.

– Asunnot on suunniteltu palveluasunnoiksi. Haluamme vastuullisena palvelutuottajana tarjota palveluja niitä tarvitseville. Jos yli puolet asunnoista on ollut tyhjillään, ilmeisesti vanhuspalveluita ei tarvita.

Hirvaskangas ei osaa arvioida, miksi Attendon senioriasunnot eivät ole herättäneet laajempaa kiinnostusta. Asunnot ovat olleet tarjolla avoimilla vuokramarkkinoilla.

Tällä hetkellä Attendo suunnittelee uusia vaihtoehtoja senioriasuntojen tilalle. Hirvaskangas uskoo, että muilla asiakasryhmillä voi olla enemmän tarvetta palveluille.

Attendo on käynyt neuvotteluja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa mielenterveyskuntoutujista.

Kuopion Portti sijaitsee Kuopion keskustassa aivan matkakeskuksen vieressä. Attendon tehostetun palveluasumisen hoivakoti jatkaa toimintaansa samassa kiinteistössä. Senioriasukkaiden vuokrasopimusten irtisanominen ei vaikuta muiden asukkaiden asumiseen.