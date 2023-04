Mitä tehdä oligarkkien luksusjahdeille, jotka kelluvat hylättyinä lännen satamissa?

Länsimaissa on pysäytetty venäläisoligarkkien suuria huvijahteja, mutta niiden kohtalo on toistaiseksi avoin, talouslehti The Economist kertoo. Osa on takavarikoitu ja osaa on estetty lähtemästä satamasta. Tutkinnan jatkuessa satamamaksut ja ylläpitokulut juoksevat – joskus veronmaksajien piikkiin.

Alusten pysäyttäminen on osoittautunut huomattavasti helpommaksi kuin niiden todellisten omistajien selvittäminen. Tuskin yksikään alus purjehtii Venäjän lipun alla, ja useimmiten oligarkit ovat kätkeneet omistuksensa monimutkaisten peiteyhtiöjärjestelyjen suojiin.

Yhdysvaltain liittohallitus selvittää mahdollisuutta myydä takavarikoimiaan aluksia. Näin saatuja varoja se voisi käyttää Ukrainan sotaponnistusten tai jälleenrakentamisen rahoittamiseen.

Tämä saattaa kuitenkin olla helpommin sanottu kuin tehty. Alukset ovat jättimäisiä ja niiden arvot liikkuvat sadoissa miljoonissa euroissa. Ostajaehdokkaiden joukko on siten hyvin rajattu. Säännöllisen ylläpidon puutteessa alusten kunto lisäksi heikkenee nopeasti, mikä laskee myös myyntihintaa.