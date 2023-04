Venäjän media uutisoi ”suomalaisen Stockmannin” avaavan uusia tavarataloja Venäjälle

Venäjän media antaa ymmärtää, että ”suomalainen Stockmann” jatkaisi toimintaansa maassa normaaliin tapaan Ukrainan sodasta ja pakotteista huolimatta. Kyse on kuitenkin vain Stockmannin brändinimen käyttämisestä.

Venäläisyhtiöllä on oikeus käyttää Stockmann-nimeä vuoteen 2028 saakka. Venäjällä yhtiötä pidetään edelleen suomalaisena.

Useissa venäläisissä tiedotusvälineissä kerrotaan, että ”suomalainen Stockmannin tavarataloketju” avaa uusia myymälöitä eri puolille Venäjää.

Stockmannin myymälöiden kerrotaan tulevan esimerkiksi Moskovassa H&M-brändin tilalle sen jälkeen, kun ruotsalainen ketju on poistunut. Krasnojarskissa Stockmann on tulossa Planeta-kauppakeskukseen ja Sotshissa MoreMalliin.

Tavalliselle venäläiselle lukijalle syntyy artikkeleista vaikutelma, jonka mukaan Stockmann ei olisi koskaan poistunutkaan Venäjältä. Artikkelit luovat myös mielikuvaa siitä, että suomalainen tavarataloketju ei ole liittynyt niihin yrityksiin, jotka noudattavat länsimaiden Venäjälle säätämiä pakotteita Ukrainan sodan vuoksi.

Stockmannin suomalaisuus on nostettu otsikoihin muun muassa Moskovski Komsomoletsin artikkelissa sekä NGS24.ru-uutissivustolla. Moslenta-uutissivustolla suomalaisuus mainitaan artikkelin sisällä.

Ria Novosti ja useat muut välineet listaavat myös koko joukon länsimaisia muotimerkkejä, joita on tulossa myyntiin Stockmannin uusiin tavarataloihin Venäjällä. Muun muassa seuraavat merkit on mainittu: Marc O'Polo, Esprit, Cinque, Desigual, Furla, Naf Naf, Hugo, Boss, Karl Lagerfeld, Antony Morato, Guess Jeans, Loft, Lerros, Cudgi, Pepe Jeans, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, OVS, Choupette, Mayoral, Aspaya, PlayToday, Pepe Jeans, Stella McCartney, Ysabel Mora, S.Oliver, Nero Giardini ja Levi’s.

Suomalainen Stockmann myi Venäjän-tavaratalonsa Reviva Holding Limited -nimiselle venäläisyhtiölle jo vuonna 2016 Pietarin Nevsky Centreä lukuun ottamatta. Nevsky Centren kauppa sinetöityi puolestaan vuonna 2019 PPF Real Estate -yhtiölle.

Reviva sai kaupassa käyttöoikeuden Stockmannin brändinimeen aluksi vuoteen 2018 saakka. Vuonna 2017 venäläinen talouslehti Vedomosti kertoi kuitenkin, että Reviva ei vastoin aiempia suunnitelmia luovu Stockmannin nimestä. Stockmann tiedotti tuolloin, että Stockmann Oyj Abp on tehnyt Reviva Holding Limitedin tytäryhtiön AO Stockmannin kanssa laajennetun lisenssisopimuksen Stockmann-brändin käytöstä Venäjällä vuosiksi 2018–2023.

Lisenssisopimusta jatkettiin vuonna 2019, eli ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Jatkosopimus on voimassa vuoteen 2028 saakka.

– Tässä tilanteessa meillä ei ole oikeudellista mahdollisuutta rajoittaa Revivan omistamissa tavarataloissa käyttämää Stockmann-tavaramerkkiä, kertoo lakiasianjohtaja Jukka Naulapää Suomen Stockmannilta.

Naulapään mukaan yhtiö ei kuitenkaan saa enää minkäänlaisia lisenssituloja Venäjältä Stockmann-nimen käytöstä. Hän korostaa, ettei suomalaisella Stockmannilla ja Stockmann-konsernilla ei ole minkäänlaista muutakaan liiketoimintaa Venäjällä. Sama pätee myös toisinpäin.

– Reviva-yhtiön omistamalla AO Stockmannilla ei ole mitään tekemistä Suomessa, Latviassa ja Virossa toimivien Stockmann-tavaratalojen kanssa, Naulapää toteaa.

Myös venäläiset tuotteet poistettiin kaikista Stockmann-tavarataloista heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Yhtiön viestinnässä harkitaan nyt korjauspyyntöjen lähettämistä venäläisiin tiedotusvälineisiin liittyen siihen, että Venäjän Stockmannin väitetään olevan suomalainen.

– Jos tämä asia on siellä ymmärretty tai kirjoitettu väärin, niin meidän täytyy toki korjata se joillain toimenpiteillä, toteaa viestintäpäällikkö Rauha Kiljunen-Ruotsalainen Stockmannilta.

Stockmann.ru-sivustolta löytyvässä tiedotteessa kerrotaan, että Venäjän Stockmann-ketju aikoo avata tämän vuoden aikana yhteensä 20 uutta tavarataloa eri puolille maata. Moskovassa myymälät avataan Columbuksen kauppakeskukseen ja kahteen Vegas-kauppakeskukseen.

Tiedotteessa kerrotaan, että Stockmannin tämän vuoden Venäjän-strategiaan kuuluu uusien myymälöiden avaaminen nimenomaan niille kauppapaikoille, jotka ovat vapautuneet Venäjältä poistuneiden kansainvälisten merkkimyymälöiden jälkeen.

Venäjä kehitti vuoden 2022 aikana rinnakkaistuonniksi kutsutun mallin, jonka avulla maahan voidaan tuoda erilaisia länsimaisia merkkitavaroita, vaikka kyseiset yritykset ovat itse poistuneet Venäjältä.

Ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä kautta Venäjä ostaa ja tuo maahan niitä länsimerkkejä, jotka olisivat halunneet itse poistua Venäjältä protestina Ukrainan sodan takia.

– Uusien kauppapaikkojen avaaminen on osa brändimme maailmanlaajuista strategiaa. Kulunut vuosi on sanellut meille uusia sääntöjä, minkä vuoksi me kasvatamme tehokkaasti valikoimaamme uusilla merkeillä, sekä venäläisillä että ulkomaalaisilla, ja laajennamme myös tavaroiden tuotevalikoimaa, Stockmann.ru:n kaupallinen johtaja Tatjana Dorogokupets sanoo tiedotteessa.

– Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Venäjällä toiminut Stockmann on saavuttanut paikkansa markkinoilla sekä hankkinut suuren joukon lojaaleja asiakkaita ja merkkejä, jotka luottavat meihin, Dorogokupets jatkaa.

Naulapään mukaan Suomen Stockmannilla ei tiedetä, miten Venäjän Stockmann tuotteensa hankkii.

– Tämä on puhtaasti AO Stockmannin ja tavarantoimittajien välinen asia. Venäläinen AO Stockmann on täysin erillinen yhtiö ja meillä ei ole tietoja heidän liiketoiminnastaan, Naulapää sanoo.