Tänä talvena tuli on tuhonnut taloja jopa kokonaan. Pohjola Vakuutuksen mukaan yhä useammin syynä on taitamaton tuhkan käsittely uunien ja takkojen lämmityksen jälkeen.

Energialaskujensa pienentämiseksi suomalaiset ovat lämmittäneet takkojaan ja uunejaan tavallistakin ahkerammin. OP-ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus kertoo tiedotteessaan, että tulisijojen ahkerampi käyttö on nostanut esiin tuhkankäsittelytaidot.

Tuhkista syttyi vakuutusyhtiön mukaan talven aikana lukuisia tulipaloja, jotka johtivat pahimmillaan täysin palossa tuhoutuneisiin taloihin ja jopa liki miljoonaluokan vahinkoihin.

– Erityisen surullisia tuhkapaloista tekee sen, että ne ovat tarpeettomia ja lähtevät lähes aina inhimillisestä erehdyksestä. Nämä olisivat täysin vältettävissä, Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalveluista vastaava johtaja Markus Uimonen sanoo tiedotteessa.

Tuhkapalolla tarkoitetaan tulisijassa poltetun puun tuhkan sytyttämää tulipaloa.

– Valitettavasti tuntuu olevan varsin yleistä, että tietotaito tuhkan käsittelyn suhteen on vajavaista, Uimonen sanoo.

Tuhkan pitäisi antaa jäähtyä tulipesässä, ja nostaa se sitten palamattomaan kannelliseen metalliastiaan. Pohjola Vakuutuksen tiedossa on lukuisia tapauksia, jossa tuhka on nostettu tulisijasta avonaiseen muoviämpäriin, ja viety terassille jäähtymään.

Pienikin tuulenvire voi saada lämpimän tuhkan syttymään uudelleen.

– Näissä valitettavissa tapauksissa tuhka on kipinöinyt, muoviämpäri on sulanut ja seuraavaksi on syttynyt puurakenteinen terassi. Pahimmillaan palo on levinnyt koko rakennukseen, Uimonen kertoo.

Otollisissa oloissa tuhka kyteä uudelleen vielä vuorokausien päästäkin.

– Virheet ja huolimattomuus tuhkan käsittelyssä nostavat palovahinkojen todennäköisyyttä, minkä takia tuhkapaloista ei välttämättä makseta täysimääräistä korvausta, Pohjola Vakuutus huomauttaa.

Omakotitalopaloissa vahingot nousevat usein satoihintuhansiin euroihin, jopa yli miljoonaan. Näin on ollut myös talven tuhkapaloista maksetuissa vahingonkorvauksissa.

Vaikka tuhkapalot ovat yleistyneet, kokonaisuutena nostanut kotitalouksien palovahinkojen määrää ei oli suurentunut.