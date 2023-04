Nyt puhuvat rakentamisen asiantuntijat – ”saa hävetä, mitä skeidaa tuolla tehdään”

Kiinteistöliiton asiantuntijat kertovat, miltä näyttää suomalainen uudisrakentaminen neuvonnan näkökulmasta. Virhelistalla voi joskus olla tuhansia rivejä.

Valmistumassa oleva 81 neliön kerrostalokolmio Helsingissä, velaton myyntihinta 440 000 euroa. Uusi 58 neliön kaksio Tampereella, myynnissä 360 000 eurolla.

Uudiskohteissa kotien hinnat ovat huimia. Vielä hurjempia ne ovat tilanteissa, joissa asukkaat joutuvat ensi töikseen tappelemaan rakennuttajan kanssa jälkikorjauksista.

Kokenut rakennusalan ammattilainen Janne Laksola neuvoo taloyhtiöitä LVI-tekniikan asioissa. Uudet taloyhtiöt ovat hänen kokemuksensa mukaan murheenkryynejä, sillä niistä otetaan aivan liian usein yhteyksiä liiton neuvontaan.

– Kuitenkin uuden pitäisi lähtökohtaisesti olla priimaa, virheetön ja puutteeton. Sitä ne eivät valitettavasti ole, Kiinteistöliitto Uusimaan LVI-asiantuntijana työskentelevä Laksola sanoo.

Suomen tunnetuin murheenkryyni lienee Helsingin Kalasatamassa sijaitseva tornitalo Majakka. Siitä on paljastunut lukuisia ongelmia hisseistä vesivahinkoihin ja julkisivun lasielementtien rikkoutumisiin.

Laksola sanoo, ettei Majakka ole ainoa lajissaan, vaikkakin rakennuksen koko moninkertaistaa myös virhelistan pituuden.

– Vastaavia on muitakin. Näissä isommissa taloyhtiöissä voi olla satojakin virheitä listalla. Isoimmissa taloyhtiöissä, joissa on vaikka 100–200 asuntoa, virheiden määrä voi olla jopa tuhansissa.

Laksola ja hänen kollegansa Jari Hännikäinen ovat molemmat havainneet, että mitä enemmän on buumia ja uudistuotantoa, sitä enemmän virheitäkin tulee. Suhdanteiden normaalitilassa töitä tehdään yleensä vähän rauhallisemmin ja huolellisemmin.

– Kun rakentaminen ylikuumenee, on kiirettä ja sännätään kohti seuraavaa projektia, tehdään slarvisti, huolimattomasti, peitellään virheitä ja jätetään osa tekemättä. Jätetään tieten tahtoen osa töistä takuuporukalle tehtäväksi loppuun asti, Hännikäinen sanoo. Hän on Kiinteistöliitto Uusimaan rakennusteknisten asioiden neuvontainsinööri.

Molemmat purkavat turhautumistaan laatuun kovasanaisesti.

– Kun on rakentaja itse, niin se vain on niin että ikänsä on saanut hävetä sitä, mitä skeidaa tuolla tehdään, Hännikäinen sanoo.

– No, sanotaan että rakentamisessa laatutaso on mitä on. Aina on saanut hävetä sitä, että on rakennusalalla töissä, Laksolakin sanoo.

Varsinkin jos uudisrakentaminen on niin sanottua omatuotantoa eli rakennusliike gryndaa, urakoi ja tekee itse asunto-osakeyhtiön, sillä ei välttämättä ole motivaatiota tehdä viimeisen päälle vaan oiotaan mistä pystytään, Hännikäinen kertoo.

– Piiloon jäävistä vioista toivotaan että ne kestävät ainakin yli takuun ja kymppivuotisvastuun.

– Ei rakennusliikkeitä johda enää rakentajat vaan ekonomit ja juristit kustannustehokkuusohjauksessa. Ne puristavat korkomenojen takia aikataulun niin kireäksi, että ei ole mahdollista tehdä hyvää laatua. Jonkun materiaalien kuivuminen vie kolme kuukautta vaikka johtaja kuinka vääntäisi sen kahteen.

– Nykyään yhtiöt ovat rahantekokoneita, ennen vanhaan rakentajat olivat ylpeitä työstään.

Laksola sanoo, että kaikenkokoisilla firmoilla on omanlaisia heikkouksia. Pienellä isä poika ja Hiace -rakennusfirmalla voi puuttua osaamista, isoilla on osaamista, mikä näkyy myös isompina resursseina ja juristeina vioista riitelemiseen.

– Minä olen sitä mieltä rakentamisesta, että kyllä pitäisi ottaa itseä niskasta kiinni ja miettiä, onko tämä sitä laatutasoa jota haluamme tehdä. Se lähtee jo suunnittelusta. Tämä on koko rakennusalan ongelma.

Laksola ihmettelee, miksi autoja ja vaatteita valitaan ympäristöperusteilla, mutta asuntoja vain harvakseltaan myydään ja markkinoidaan energia- tai ympäristöystävällisyydellä.

– Rakentamisessa asetuksessa määrätty minimi on maksimitaso. Varmaan moni olisi valmis maksamaan energiatehokkuudesta, mutta kun tehdään parempaa, se tarkoittaa että keittiössä on kalliimmat kodinkoneet tai kivitaso.

Osakkaat, jotka ovat ostaneet valmisteilla olevan asunnon, voivat asettaa projektiin niin kutsutun rakennustyön tarkkailijan, joka valvoo osakkaiden etua.

Sellainen voi tuoda mielenrauhaa, mutta palvelu myös maksaa osakkaille ja siksi tarkkailijoiden tehtäviä rajataan kustannussyistä joskus turhan paljon.

Tänä vuonna valmistunee uudenlainen ohjeistus tarkkailijan tehtävistä, vastuista ja oikeuksista. Oikeus tarkkailijaan on kirjattu asuntokauppalakiin.

1. Ilmanvaihdon ja lämmityksen säädöt

Kun koneet laitetaan päälle ensimmäistä kertaa, ne pitää virittää oikeille säädöille, oikeat ilmamäärät ja veden virtaama pattereille jokaiseen huonetilaan. Se hämmästyttää, että nämä ovat monesti pielessä. Nämä ovat oleellinen osa rakentamista ja niillä on energiataloudellisesti iso merkitys.

Jos talossa on poikkeamia, lämmitys tapahtuu huonoimman huonetilan mukaan. Jos aste on pielessä, lämmityskulu kasvaa viisi prosenttia vuodessa ja puhaltimet pyörivät liikaa, se johtaa ajan myötä isoon lisäsähkölaskuun.

Joskus vikaa on itse järjestelmässä.

– Joka viikko näistä tuli talvella kysymyksiä, uudiskohteista, joissa oli vielä takuuaika tai virhevastuuaika, Laksola sanoo.

Asukkaiden tai maallikon on ilmanvaihdon tai lämmityksen ongelmia koko kiinteistön tasolla todella vaikea huomata, elleivät ne ole pahasti pielessä ja riittävän moni asukas niistä valittaa.

Järjestelmän säätöihin liittyvät vikatilat tulevat usein esille vähän puolivahingossa vaikka huoltokäynnin yhteydessä. Jos talo valmistuu kesällä, pakkaskaudella pitäisi mitata järjestelmän toimivuutta ja hienosäätää vielä uudestaan.

– Se mietityttää, kuinka paljon näitä todellisuudessa onkaan jos alkaisi käydä systemaattisesti läpi uutta rakennuskantaa.

2. Esteettiset viat

Laadun valvonnan selkänojana on RYL, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset eli julkaisusarja, joka määrittää kaikkien työvaiheiden lopputuloksen teknisen laadun.

Uudiskohteissa on tyypillisesti paljon viimeistelyyn liittyviä vikoja. Keittiön kaapin ovi ei mene kiinni, seinän maalipinnassa epätasaisuutta, töpselikotelo vinossa. Näistä pikkuvioista kertautuu helposti isoja korjauslistoja.

– Tämä kertoo vaan siitä asenteesta, kuinka ei-valmiina niitä taloja luovutetaan, Laksola sanoo.

Toisaalta RYL toimii myös urakoitsijan suuntaan ohjenuorana joskus asukkaidenkin kohtuuttomiin vaatimuksiin tai tietämättömyyteen. Hännikäinen muistaa eräänkin asukkaan valitukset virheettömään laatoitukseen jääneistä muutamista teipinpalasista vikoina.

Toinen esimerkki on niin kutsuttu uiva lautaparketti, joista tulee valituksia ajoittain. Monet asukkaat eivät tiedä, että parketti kutistuu talvella, jolloin siihen tulee pieniä rakoja. Kesällä ne turpoavat umpeen.

Hännikäinen sanoo, että uudisasuntojen ”poskettomat” hinnat luovat ostajille mielikuvaa siitä, että hinnalla saa myös korkeaa laatua. Hintatasoon vaikuttavat kuitenkin suhdanteet ja monet muut tekijät.

– Ostaja luulee tilanneensa Mersun, mutta ovatkin tilanneet Volkkarin ja saavat ehkä Ladan. Kuulosta pahalta mutta perusolettamana on, että jos muusta ei sovita, urakoitsija tekee kakkoslaatua. Se ei ole sekundaa vaan tavanomaista laatutasoa.

3. Puutteita dokumentaatiossa

Uuden talon hallinnan luovutuksessa pitäisi luovuttaa kaikki rakennukseen liittyvät asiakirjat, Kiinteistöliiton asiantuntijat muistuttavat. Tähän ei aina suhtauduta riittävällä tarkkuudella. Tärkeitä dokumentteja, kuten jokin tarkastusraportti tai mittauspöytäkirja ei aina löydykään isännöitsijältä tai hallitukselta, kun niitä tarvittaisi.

– Luovutusasiakirjat ovat tärkeitä: Onko lämmönjakoverkosto ja ilmanvaihto tasapainotettu, säädetty ja mitattu. Jos ei, pikkuhiljaa virheet kertaantuvat ja alkavat tuottaa sisäilmaongelmia tai vaurioita jotka näkyvät vasta kymmenen vuoden jälkeen.

Neuvontapalveluiden näkökulma tuottaa vahvistusharhaa. Neuvojille eivät soita ne asukkaat, jotka ovat tyytyväisiä uusiin koteihinsa – eivät toisaalta läheskään kaikki tyytymättömätkään. Rakennusteollisuus ry :n vuosittainen uudisasuntorakentamisen EPSI Rating -tutkimus kartoittaa asukkaiden tyytyväisyyttä. Erittäin tyytyväisten rajana on pisteluku 75. Juuri julkaistussa kyselyssä asiakastyytyväisyysindeksi oli 74,6, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 76,4. Rakentamisen laatu oli 78,8 indeksipistettä. Tyytyväisyyden osa-alueet ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2018, mutta myös vaatimustaso on nousussa.

Estetiikka tulee ilmi takuuaikana ja karkeat toimintavirheet esimerkiksi lämmityksessä. Sitten on tosi paljon vikoja, jotka eivät tule ilmi.

Hännikäinen moittii lisäksi nykypäivän arkkitehtisuunnittelua, joka ei tunnu aina täysin ymmärtävän ilmaston asettamia vaatimuksia ulkorakenteille.

–Tuuli ja sade on lisääntynyt. Kun ne yhdistetään, saadaan viistosadetta, varsinkin rannikolla. On sääoloja, joissa vesi tunkeutuu julkisivuun ja siitä rakenteisiin ylöspäin painovoimaa vastaan.

Hännikäisen mukaan kaikki arkkitehdit eivät ole täysin hahmottaneet, miten ikkunat, ovet, parvekkeet ja räystäät liitetään runkoon, niin että ne kestävät koventuvia sääoloja.

Lue lisää: Uusien asuntojen kauppa takkuaa, rakennuttajat vaikeuksissa – ”Hinnoissa ei ole senttiäkään nostovaraa”

Lue lisää: Jopa uusissa asunnoissa voi tikittää remonttipommi – asiantuntija kertoo, mitkä ovat riskikohteet