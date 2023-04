TE: Inkoon teräsjätti yhä lähes ajatusten asteella

Moni asia on vielä auki Inkooseen suunnitellussa terästehtaassa.

Norjalainen Blastr Green Steel puuhaa neljän miljardin euron terästehdasta Inkooseen, mutta moni asia on hankkeessa vielä täysin auki, kertoo Talouselämä.

Yksi avoimista asioista on rahoitus. Talouselämän haastattelema Blastr Green Steelin toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen sanoo, ensimmäiset 50–100 miljoonaa euroa pitäisi olla kasassa jo syyskuun loppuun mennessä. Varoilla on määrä aloittaa tehdashankkeen toteuttavuustutkimukset ja palkata lisää ihmisiä.

Toinen seikka onkin terästeollisuuden osaaminen, joka on hankkimiseksi on palkattava alaa tuntevaa väkeä. Tähän mennessä Blastrilla on vasta kourallinen henkilöstöä. Talouselämä kertoo, että pian yhtiössä pitäisi olla töissä jo kymmenen henkeä ja että Wittusen uskoo yhtiön palkkaavan 10–20 henkilöä lisää vielä tänä vuonna. Tulevaisuudessa terästehtaalle pitäisi löytyä jopa 1 200 työntekijää.

Jos rahoituskierros onnistuu ja hanke vahvistuu toteuttamiskelpoiseksi, tarvitsee tehdas suuret määrät vetyä pystyäkseen valmistamaan niin sanottua vihreää terästä. Wittusen sanoo Talouselämälle, että vedyntuotantolaitoksen on oltava tehtaan yhteydessä, jotta vetyä on jatkuvasti saatavilla.

Taloussanomat kertoi tammikuussa, että valtion rahaa ei hankkeeseen vielä ole ohjattu. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) uskoi sen kuitenkin saavan rahoitusta esimerkiksi Euroopan investointipankin kautta. Suomen antamasta rahoituksesta hän ei antanut osviittaa, vaan sanoi Inkoon hankkeen olevan samalla viivalla muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa.