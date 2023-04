Opettaja sai palkkapäivänä tililleen 809 euroa, ja se oli viimeinen niitti – jätti menemättä töihin

Opettaja Aleksej Fedotov kehottaa vajaista tai kokonaan puuttuvista palkoista kärsiviä Helsingin kaupungin työntekijöitä osoittamaan mieltä luovilla tavoilla.

– Tässä ollaan vuosi nyt odotettu. On aika ottaa kovat keinot käyttöön, sanoo Arabian koulun luokanopettaja Aleksej Fedotov.

Kyse on Helsingin kaupungin yhä takkuilevasta palkanmaksusta. Ongelmat alkoivat viime vuoden keväänä, kun kaupunki otti käyttöön Sarastia-yhtiön toimittaman palkanmaksujärjestelmän.

Fedotov itse sai kaupungin maksuongelmista tarpeekseen viime perjantaina, kun luokanopettajan palkan sijasta palkkapäivänä tilille tuli kuukausipalkan sijaan vain 809 euroa.

Helsingin Arabian koulun luokanopettaja Aleksej Fedotov sai mielenosoitusta varten kyltin oppilaaltaan.

Hän ilmoitti koulussa tekevänsä maanantaina ulosmarssin palkkaongelmien takia. Eilen maanantaina hän oli osoittamassa mieltä kaupungintalolla yhdessä luokkansa oppilaiden kanssa.

– Ulosmarssihan on oikeastaan laiton, ja voin saada siitä huomautuksen, Fedotov sanoo.

– Kannustan kuitenkin lämpimästi opettajia ja muita kaupungin ammattilaisia ottamaan kovemmat keinot käyttöön. Ulosmarssilla voi olla henkilökohtaisia seurauksia, joten sen sijasta voi miettiä myös muita luovia tapoja pysäyttää työnteko, jos nämä ongelmat eivät pian ratkea.

Fedotovin ilmoitus ja hänen asiasta tekemänsä Facebook-päivitys alkoivat saada viikonlopun aikana huomiota osittain hänen oppilaiden vanhempien kampanjoinnin takia.

– Tavattiin puoli neljän aikaan vanhempien ja luokkalaisten kanssa, jotka olivat askarrelleet kylttejä ja harjoitelleet välitunneilla Palkat kuntoon -huudatusta, Fedotov kertoi maanantaina illalla.

Hetken jälkeen mielenosoittajat pääsivät kaupungintaloon, jossa heitä vastassa olivat muun muassa apulaispormestarit Nasima Razmyar (sd) ja Paavo Arhinmäki (vas).

Fedotov suuntaa painavat terveiset myös pormestari Juhana Vartiaiselle (kok).

– Vartiainen on omilla sanoillaan luvannut, että tämä on ratkaistava. Olisiko nyt tarkasteltava johtajien kyvykkyyttä ja katsoa peiliin. Ovatko he todella tehneet kaikkensa? Fedotov kysyy.

Senaatintorilla järjestettiin viime elokuussa mielenosoitus Helsingin kaupungin palkkasotkuista. Ina Mikkola haastatteli pormestari Juhana Vartiaista yleisön edessä.

Mielenosoittajia vastassa oli myös palkanlaskennan vakauttamishankkeesta vastaava johtaja Kirsti Laine-Hendolin.

– Varsinaisia palkkavirheitä on enää alle neljässä prosentissa kaikista noin 70 000:sta palkkalaskelmasta kuukaudessa, hän kertoo.

Laine-Hendolinin mukaan tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, vaikka tekemistä vielä riittää.

– Kertyneitä virheitä korjataan jatkuvasti. Meitä on haastanut korjausvelka, joka syntyi viime kesänä, hän kertoo.

– Tilanne ollaan saatu käännettyä, ja nykyään korjataan enemmän kuin uusia syntyy.

Ideaalitilanteessa virheistä siis jossain vaiheessa päästäisiin. Näin tuskin kuitenkaan käy, vaikka Sarastia-yhtiön järjestelmän viat saataisiinkin korjattua.

– Näin isolla työnantajalla esiintyy aina suuresta henkilövaihtuvuudesta ja lisistä koostuvista palkoista johtuen jonkin verran virheitä. Tärkeää on saada korjattua virheet nopeasti, Laine-Hendolin sanoo.

Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa tiedon syöttämisestä palkkajärjestelmiin vastasivat pitkälti palkkahallinnon erikoistuneet työntekijät. Uudessa järjestelmässä tieto tulee niin sanotusti alkulähteiltä kaupungin eri yksiköistä.

– Meidän virhelähdeanalyysimme perusteella suurin osa virheistä johtuu inhimillisestä toiminnasta eri vaiheissa prosessia, Laine-Hendolin sanoo.

– Toimintatapamuutos on ollut iso aiempaan verrattuna, ja usein palkkavirheen jäljille päästään vasta palkkapäivänä. Toki myös järjestelmässä on kehitettävää automaation, ohjaavuuden ja suorituskyvyn osalta, ja meillä on näistä järjestelmätoimittajan kanssa yhtenevät näkemykset.

Kaupunki koettaa järjestelmävirheiden karsimisen lisäksi kirkastaa uusia toimintatapoja, joilla virheitä saataisiin karsittua edelleen.

– Monet ovat kommentoineet minulle, että jos tämä tapahtuisi yrityksessä, niin siellä seisoisi kaikki, Fedotov sanoo.

– On absurdiuden rajalla, että Helsingissä näin on voitu jatkaa jo vuosi. Nyt on odoteltu liikaa. On luotava paine, että palkat maksetaan kunnolla.