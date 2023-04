Uusi hoitaja­mitoitus tuli voimaan, uhkaa pahentaa työvoima­pulaa – Attendon mukaan kilpailu hoitajista on epäreilua

Hoitajamitoitus kiristyi huhtikuun alussa, mikä kasvattaa riskiä hoivapaikkojen sulkemisesta. Attendon mukaan hoitajapulaa on pyrittävä ratkomaan kaikin mahdollisin keinoin.

Attendolla on noin 1500 vapaata hoivapaikkaa, joita ei saada hoitajapulan vuoksi täytettyä.

Kilpailu sosiaali- ja terveydenhoitoalan työvoimasta jatkuu kiivaana. Huhtikuun alussa kiristynyt hoitajamitoitus vaikeuttaa Attendon ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n mukaan tilannetta entisestään. Hoitajamitoitus kiristyi huhtikuun alussa 0,65 hoitajaan jokaista asiakasta kohti.

Hyvinvointiala Hali ry:n mukaan tällä hetkellä on vapaana tuhansia hoivapaikkoja. KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho arvioi, että riski uusien hoivapaikkojen sulkemisesta kasvaa.

– Tilanne on haastava. Työpaikkoja on enemmän kuin tekijöitä.

THL:n marraskuisen selvityksen mukaan lakisääteinen hoitajamitoitus alittui kymmenissä hoivakodeissa. Ruskoaho arvioi, että tilannetta hankaloittaa se, että lisää työvoimaa tarvitaan useissa sadoissa yksiköissä samaan aikaan.

Suomen johtavalla yksityisellä hoivapalveluyrityksellä Attendolla on yhtiön tiedotteen mukaan 1 500 vapaata hoivapaikkaa. Attendo on joutunut joissakin hoivakodeissaan jättämään vapautuneita hoivapaikkoja täyttämättä kiristyvän mitoituksen ja hoitajapulan vuoksi. Attendolla on Suomessa noin 430 toimipistettä.

Attendo Suomen toimitusjohtajan Virpi Holmqvistin mukaan on onnistuminen, että yhdenkään asiakkaan ei ole tarvinnut muuttaa pois Attendon hoivakodeista. Attendon tilanne on tällä hetkellä haasteista huolimatta rauhallinen.

– Aloitimme rekrytointitoimenpiteet hyvissä ajoin, ja valtakunnallisesti kokonaistilanteemme hoivakodeissa on nyt riittävä.

Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist painottaa, että kaikki keinot hoitajapulan ratkaisemiseksi on käytettävä.

Hoitajamitoituksen nousu vaikeuttaa Attendon mukaan sekä työvoiman saatavuutta että yrityksen kannattavuutta. Lisäksi yhtiö on huolissaan kotona tai sairaalassa hoivapaikkaa odottavista vanhuksista.

– Suomalaiset ikäihmiset ovat oikeutettuja hyvään, laadukkaaseen hoivaan, Holmqvist sanoo.

Attendon mukaan kilpailu työvoimasta asettaa julkiset ja yksityiset toimijat turhaan vastakkain rekrytointitilanteissa. Yhtiön mukaan julkisella palveluntuotannolla on yrityksiä paremmat edellytykset kilpailla työvoimasta.

Holmqvist kokee, että julkisilla palveluntuottajilla on paremmat keinot kilpailla palkoista kuin kilpailutetuilla yksityisillä palveluntuottajilla. Hali ry:n selvityksen mukaan julkisen tuotannon palvelut ovat selvästi kalliimpia kuin yksityisten tahojen tuottamat hoivapalvelut.

– Me emme voi lähteä kilpailemaan tekijöistä palkoilla. Ehkä yksityisten palveluntuottajien tulisi saada julkisen sektorin kustannuksia vastaava korvaus.

Ruskoahon mukaan keskimääräisten hoitokustannusten perusteella ei kannata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Hänen mukaansa julkisen palvelutuotannon hoivakodeissa asiakkaat voivat olla vaikeahoitoisempia, jolloin heidän hoivansa yksityisellä puolella voisi olla yhtä kallista.

Attendo vaatii työperäisen maahanmuuton helpottamista yhtenä ratkaisuna hoitajapulaan. Lisäksi Attendo ehdottaa teknologian ottamista huomioon henkilöstömitoituksessa ja muiden kuin hoiva-alan ammattilaisten aiempaa laajempaa hyödyntämistä hoivatyössä.

Laki hoitajamitoituksesta hyväksyttiin kesällä 2020. Henkilöstömitoituksen on tarkoitus nousta asteittain 0,7 hoitajaan asiakasta kohden. Mitoituksen toteutumista lykättiin tammikuussa. Näillä näkymin 0,7:n hoitajan mitoitus astuu voimaan joulukuussa.