Sveitsissä syyttäjät tutkivat Credit Suissen ja UBS:n kauppaa

Sveitsissä syyttäjät ovat ilmoittaneet alkaneensa tutkia maan suurimman pankin UBS:n ja kriisipankki Credit Suissen yrityskauppaa. Uutistoimisto AFP:lle lähettämässään sähköpostissa syyttäjät kertovat antaneensa määräyksen tutkia asiaa sen jälkeen kun tilannetta oli selvitetty muun muassa kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.

Tutkinnan tavoitteena on syyttäjien mukaan varmistaa, että Sveitsin talouskeskus pysyy niin sanotusti puhtaana, ja havaita kaikki mahdollinen rikollinen toiminta.

Tarkoitus on selvittää Credit Suisseen liittyvät tapahtumat, mukaan lukien ne, joista on uutisoitu mediassa, ja arvioida saatavilla olevaa tietoa. Tiedon keräämistä ja selventämistä varten on otettu yhteyttä moniin sekä sisäisiin että ulkoisiin toimijoihin.

Syyttäjien viesti vahvisti Financial Timesin aiemman uutisen aiheesta.

UBS ilmoitti viime kuussa ostavansa konkurssiuhan alle joutuneen kilpailijansa Sveitsin hallituksen, keskuspankin ja finanssialan sääntelyviranomaisen valvomalla sopimuksella sen jälkeen kun suulliset vakuuttelut ja Sveitsin keskuspankin 50 miljardin Sveitsin frangin (noin 50,7 miljardin euron) laina eivät riittäneet rauhoittamaan huolestuneita sijoittajia.

Credit Suissen osake lähti syöksyyn, kun alueellisten yhdysvaltalaispankkien kaatumisen pelättiin aiheuttavan ongelmia myös Atlantin toisella puolella.

Jo ennen osakkeen hinnan romahdusta Credit Suisse on ollut useiden skandaalien keskiössä. Pankki sai muun muassa mittavan sakon rahanpesutapauksessa, joka liittyi bulgarialaiseen kokaiiniverkostoon, ja lisäksi pankki on yhdistetty lahjusskandaaliin Mosambikissa.

Sekä UBS että Credit Suisse kuuluvat pankkeihin, joita pidetään koko rahoitusjärjestelmän kannalta liian suurina kaatumaan.