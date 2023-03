Lämmittimessä on havaittu laatuongelmia, joiden johdosta sen käyttöä ei voi pitää turvallisena.

Biltema kutsuu takaisin nestekaasulämmittimensä sen käytön aikana ilmenneiden laatuongelmien johdosta. Lämmittimen tuotenumero on 25-9900.

Bilteman mukaan lämmittimen laatuongelmat voivat johtaa kaasuvuotoon ja korkeisiin liekkeihin. Ongelma ilmenee pääasiassa alhaisissa lämpötiloissa ja epätasaisilla pinnoilla.

Biltema kehottaa kuluttajia lopettamaan heti kyseisen nestekaasulämmittimen käytön ja palauttamaan sen lähimpään Biltema-myymälään.

Ostohinta palautetaan nestekaasulämmittimen ostaneille asiakkaille, eikä ostokuittia ei tarvita.

Tukes on myös muistuttanut, että lämmitintä hankittaessa on aina huomioitava, että laite on käyttötarkoitukseen sopiva.

Markkinoilla on useita erilaisia kaasulämmittimiä, joista osa on suunniteltu sisätilojen lisälämmittimiksi ja osa vain ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön tarkoitettua laitetta ei saa käyttää sisätiloissa.