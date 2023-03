Aurinkopaneelien suosio tuonut markkinoille kelvottomia asentajia – "Itku silmässä niitä kuvia joutuu katsomaan”

Aurinkosähköä havittelevan on ensisijaisen tärkeää tarkistaa, että asennusta tarjoava on työhön kelvollinen ja pätevä.

Aurinkosähkön kasvava suosio on tuonut markkinoille asentajia, joiden jäljiltä kaapelit repsottavat, katot vaurioituvat eikä aurinkosähköä synny kunnolla. Pahimmillaan koko järjestelmä voi olla vaarallinen.

Asiasta varoittavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto (STUL).

– Meille on tullut huomattavan paljon ilmoituksia aurinkosähköjärjestelmien puutteista, Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka sanoo Taloussanomille.

Asennusvirheet ovat olleet niinkin karkeita, että jo maallikkokin on ne selvästi tunnistanut.

Asia on vakava, mutta Sähkö- ja teleurakoitsijaliitolle viestejä epäkelvoista asennuksista tulee niin usein, että se on jo melkein vitsi.

– Itku silmässä niitä kuvia joutuu katsomaan, STUL:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg sanoo Taloussanomille.

Liiton tekemässä vapaaehtoisessa kyselyssä viidesosassa asennuksista oli puutteita. Orrberg arvioi, että kattavassa kyselyssä määrä voisi olla jopa neljäsosa.

Tukes on jo viime syksynä huomauttanut tapauksista, joissa aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti ja joissa on ollut huolimattomuutta sekä asennustöissä että käyttöönottotarkastuksissa.

Tukes kertoo, että ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelit on saatettu jättää kokonaan kiinnittämättä tai niitä on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Tästä saattaa aiheutua isoja pulmia, sillä järjestelmän pitäisi kestää mekaanista rasitusta ja talvikelejä vuosikymmeniä. Kiinnitysten ja suojausten täytyy siten olla sellaiset, että ne eivät tule katolta alas liikkuvan lumen ja jään mukana.

Lisäksi asennuksia on tehty lainvastaisesti ilman oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin. Myös lain edellyttämät tarkastukset on voitu tehdä puutteellisesti tai jopa jätetty kokonaan tekemättä.

Tukes valvoo sähköturvallisuutta, mutta sähköteknisten puutteiden rinnalla myös rakentamisen osaamisessa on ollut puutteita.

– Meillekin on tullut yhteydenottoja katolle aiheutetuista vaurioista, joiden vuoksi vedet ovat lorahtaneet välikattoon ja villoihin ja siten aiheutettu vahinkoa, Hatakka sanoo

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmän asentaminen on erikoisosaamista vaativaa ammattilaistyötä. Asentajan on oltava Tukesin rekisteröimä ammattilainen. Aurinkosähköjärjestelmän asentajan pätevyydestä kertoo myös Motivan tarjoama uusiutuvan energian asentajan sertifikaatti.

Viimeistään laitevalinnoista eteenpäin työ vaatii sähköalan ammattitaitoa, jotta järjestelmän laitteet ja komponentit valitaan oikein. Valintojen oikeellisuudesta todistukseksi jää käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjaan tehty tarkistuslista, STUL sanoo tiedotteessaan.

– Kaapelien tulee esimerkiksi olla korkeita lämpötiloja kestäviä, paneeliston läheisyyteen sijoitettujen laitteiden tulee olla riittävän kestäviä ulko-olosuhteissa, liittimien tulee olla varmasti yhteensopivia saman valmistajan tuotteiden kanssa, vaihtosuuntaaja/invertteri tulee olla sijoitettu turvallisesti ja paljon muuta, STUL:n Orrberg sanoo.

Näidenkin vaatimusten toteutuminen kirjataan käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan. Myös kiinteistön sähköpiirustukset ja merkinnät on päivitettävä tai jos piirustuksia ei ole, on toimitettava muutoksista vähintään periaatteelliset kaaviot.

Orrberg muistuttaa vielä, että kun voimala on iso, vaatii sen käyttöönotto vielä asentajan tilaaman varmennustarkastuksen. Rajana on yli 35 ampeerin suojalaite eli voimalan tehona mitattuna 25 kilowatin järjestelmä. Tällaisia voidaan asentaa esimerkiksi maatiloille ja liikekiinteistöihin.

Aurinkosähköistäjän muistilista 1. Asennusalustan, esimerkiksi katon soveltuvuus asennukselle. Otettava huomioon kattovalmistajan takuuehdot ja ohjeet, rakentamismääräykset, lumi- ja tuulikuormat ja pelastusviranomaisten ohjeet. 2. Järjestelmän mitoitus asiakkaan kulutustietojen ja -tarpeen sekä järjestelmän asennusolosuhteiden mukaan ja järjestelmän kannattavuuden arviointi. 3. Hankkeen luvat rakennusvalvonnalta ja verkkoyhtiöltä. 4. Urakointioikeutta edellyttävät sähköasennukset Tukesin urakoitsijarekisterin yrityksestä. 5. Paneeliston telineiden asennus kattovalmistajan ja telineiden valmistajan ohjeiden mukaan. 6. Paneeliston, kaapelien ja laitteiden standardien ja ohjeiden mukainen asennus. 7. Sähköasennusten tarkastus ja mittaukset sekä näistä tehdyt, sähköturvallisuuslain mukaiset pöytäkirjat rakentajan yhteystietojen kera. Lähde: STUL

