Ay-liikkeen verottomiin tuloihin kajoaminen sai myös Petteri Orpon innostumaan MTV:n pääministeritentissä keskiviikkona.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) nosti esiin keskiviikkoiltana MTV:n vaalitentissä institutionaalisen sijoittajien verovapaat osingot.

Marin sanoi ihmettelevänsä, miksi kokoomukselle ei käy isojen institutionaalisten sijoittajien sijoitustuottojen verovapauden poistaminen. Hän korosti itse, että esimerkiksi ammattiyhdistysliike on institutionaalinen sijoittaja.

– No nyt löytyy yhteinen asia, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo heitti väliin.

Marin lisäsi, että verovapaus pitäisi poistaa myös muilta institutionaalisilta sijoittajilta kuin ay-liikkeeltä. Hän korosti, että ammattiyhdistysliikekin tukee tätä.

Viiden prosentin lähdevero osinkoveroista vapautetuille yhteisöille on kirjattu Marinin hallituksen ohjelmaan. Sdp:n arviot veron tuotoista ovat liikkuneet 400 miljoonan euron tuntumassa.

Vasemmistoliitto ja Sdp ovat jo pitkään kannattaneet lähdeveroa, jolla voitaisiin puuttua sijoittajien ja myös ay-liikkeen osinkojen verovapauteen. Sen sijaan keskusta ei verolle lämmennyt.

Koska ammattiliitot luokitellaan yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, ne eivät nykyisin maksa osingoistaan pääomaveroa. Sama kohtelu on myös erilaisilla rahastoilla.

Verolla olisi suuret taloudelliset vaikutukset ammattiliitoille. Niillä on esimerkiksi merkittävä omistus pörssiin listatutusta asuntosijoitusyhtiö Kojamosta, joka on vuosien varrella tuottanut ay-liikkeelle satojen miljoonien eurojen osingot.

Ammattiliitot perustivat yli viisikymmentä vuotta sitten vuokratalo-osuuskunnan eli VVO:n, josta tuli vuonna 2017 Kojamo. Seuraavana vuonna yhtiö listautui pörssiin.

Ammattiliitoista Kojamon suurin omistaja on Teollisuusliitto, jolla on yhtiöstä 6,5 prosentin osuus. Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lla, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:llä, Rakennusliitolla ja ammattiliitto Prolla on merkittävä omistus.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, että lähdevero on myös Teollisuusliiton vaaliohjelmassa.

– Lähdevero osinkotuloista käy meille. Lähdemme siitä, että kaikki samalle viivalle eli myös yleishyödylliset säätiöt ja eläkeyhtiöt, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton vaaliohjelman mukaan osinkoverotusta olisi perusteltua uudistaa yleishyödyllisten yhteisöjen kuten säätiöiden ja yhdistysten osalta säätämällä osinkotuotoille maltillinen lähdevero.

Myös SAK:n verolinjauksissa todettiin jo viime vuosikymmenen lopulla, että viiden prosentin lähdevero nykyisin osinkoverosta vapautetuille yhteisöille voisi olla perusteltu.

Lähdeveroa on vastustanut etenkin finanssiala. Verovapaista osingoista ovat hyötyneet esimerkiksi eläkeyhtiöt. Niiden mukaan lähdevero pienentäisi sijoitustuottoja ja heikentäisi sitä kautta myös koko eläkejärjestelmää.

Myös valtiovarainministeriön työryhmä asettui vuonna 2021 lausunnossa lähdeveroa vastaan, koska se ei sopisi nykyiseen osinkoverojärjestelmään.

Tämän ja keskustan vastahangan takia lähdevero pantiin hallituskaudella hyllylle. Yleishyödylliset yhteisöt olisivat viime vaiheissa jääneet veron ulkopuolelle, vaikka tämä olisi Sdp:lle käynyt.

Näillä näkymin lähdeveron toteutuminen näyttää siis epätodennäköiseltä, vaikka Sdp seuraavassa hallituksessa olisikin.