Mies ilman koulutusta ja uraa kelpaa kehnosti naisille – tässäkö on Suomen syntyvyysloukku?

Suomeen syntyy historiallisen vähän vauvoja. Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo, että lasten saamisesta on tullut luokkakysymys.

Vähäinen syntyvyys on suuri yhteiskunnallinen ongelma, mutta mikä sitä selittää?

– Lasten saamisesta on tullut luokkakysymys. Mitä korkeampi koulutus kansalaisella on, sitä todennäköisemmin hänellä on lapsia, Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Murto on pohtinut väestökatoa ja Suomen talouden tulevaisuutta jo kirjassaan Puuttuvat puoli miljoonaa.

Pelkästään peruskoulun käyneillä lapsettomuus on yleisempää kuin muilla. Tämä koskee etenkin miehiä, mutta myös naisia.

– Vähän kärjistäen sanottuna koulutuksesta ja urasta on tullut lasten saannin edellytys.

Koulutus, työllisyys ja ura heijastuvat parisuhteisiin. Murto kertoo, että etenkin miehillä, joiden opintie on päättynyt peruskouluun, on vähemmän pitkiä parisuhteita kuin koulutetuilla ikäisillään.

Vähän koulutetuilla voi olla lisäksi elämäntapoja, jotka tuovat haasteita työelämään, omaan talouteen ja myös ihmissuhteisiin. Brutaalisti sanottuna yhteiskunnallinen asema vaikuttaa menestykseen parisuhdemarkkinoilla.

Koulutus, parisuhde ja lasten määrä ovat henkilökohtaisia asioita, mutta yksilöiden ratkaisut heijastuvat koko yhteiskuntaan. Murron mielestä Suomessa ratkaisujen taustalla tuntuu olevan jotain yleistä, joka liittyy yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

– Suomalainen koulujärjestelmä hukkaa miehiä ja nuoria poikia. Sen hinta on korkea, hän sanoo.

Kyse on hänen mukaansa erityisesti peruskoulun jälkeisestä toisen asteen koulutuksesta. Lukiot tyttöistyvät. Helsingissä lukiolaisista enää vajaa kolmannes on poikia.

Vähäinen koulutus ja työkokemus sysää nuoria miehiä syrjään paitsi työ- myös parisuhdemarkkinoilta. Moni mies jää lapsettomaksi tahtomattaan.

Erityisen suuri ongelma on ammatillisessa koulutuksessa. Vaikka nuoret miehet vielä aloittaisivat opinnot, moni keskeyttää ne. Oppisopimuskoulutus voisi olla yksi väylä, mutta sen rooli on pieni.

– Tärkeintä olisi saada pojat peruskoulun jälkeen valmistumaan ammattiin ja saamaan työelämästä kiinni.

Pojat kehittyvät tyttöjä hitaammin, ja peruskoulun päättyessä moni on vielä aika lailla lapsi. He tekevät päätöksiään usein tunteella, kavereiden perässä ja lyhytnäköisesti.

Jotta pojat eivät joutuisi hukkaan, Murto painottaisi toisen asteen koulutuksessakin lähiopetusta ja koulumaisuutta. Lisäksi koulutuksen pitäisi hänestä valmentaa työelämään.

” Suomalainen koulujärjestelmä hukkaa miehiä ja nuoria poikia. Sen hinta on korkea.

Teknologian kehitys voi osaltaan vaikuttaa syntyvyyteen. Nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja lukemisen ja kirjoittamisen merkitys on pienentynyt.

– Maailman parhaat aivot Piilaaksossa ovat onnistuneesti rakentaneet algoritmit ja liiketoimintamallit nuorten koukuttamiseksi. On surullista, että tämä teknologisen kehityksen ilmentymä vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, Murto sanoo.

Sosiaalinen media paitsi koukuttaa, luo mielikuvia siitä, millainen superhenkilö ihmisen pitäisi olla kelvatakseen. Etenkin tyttöjen ahdistus on yleistynyt vyöryn lailla. Mielenterveysongelmat ajavat nuoria työkyvyttömiksi ja eläkkeelle ennen kuin heidän uransa on edes alkanut.

Jos ikäluokat ovat pieniä, on tärkeää, että mahdollisimman kävisi töissä.

Tämä pahentaa ongelmaa, sillä pientä syntyvyyttä paikkaisi, jos nuoret eivät syrjäytyisi. Murto uskoo, että kelkasta pudonneiden saaminen työmarkkinoille olisi onnellisinta myös heidän itsensä kannalta.

Kyse on paljon suuremmasta kuin kannustinloukusta.

– Nuoren, joka on käpertynyt kotiin kymmeneksi vuodeksi, täytyy ensin oppia työelämän rytmi.

Kovin vakuuttavia lääkkeitä ongelman hoitamiseksi ei Murron mukaan ole nähty.

– Tehokkain lääke olisi syrjäytymisen ehkäiseminen, hän uskoo.

Viime vuonna niin sanottu kokonaishedelmällisyysluku aleni Suomessa Tilastokeskuksen mukaan historiallisen matalalle 1,32:een edellisvuoden 1,46:sta. Luku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden suuruisena.

Muissa Pohjoismaissa suunta oli sama, mutta kokonaishedelmällisyysluku oli korkeampi kuin Suomessa. Ruotsissa se oli vuodenvaihteessa 1,52 ja Tanskassa 1,55.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ilmastomuutos ja muut suuret epävarmuudet saattavat jarruttaa syntyvyyttä, mutta niiden vaikutusta on vaikea mitata.

Murto kiinnittää huomiota suomalaiseen keskustelutapaan.

– Ongelmakeskeisyytemme ei varmaan rakenna lapsiperheiden tulevaisuudenuskoa. Ruotsalaiset suhtautuvat paljon optimistisemmin ja positiivisemmin lapsiin ja tulevaisuuteen, hän sanoo.

Paitsi sopivan puolison löytyminen myös opiskelu ja uran aloitus ja nuoruudesta nauttiminen saa monet lykkäämään lapsihaaveitaan. Osalle on tärkeää, että ennen vauvan syntymää on vakituinen työpaikka, tilava koti ja mieluusti varaa matkusteluun ja muuhunkin ylimääräiseen.

Murto miettii, millaiset elintasovaatimukset meillä nykyisin oikein on. Hän muistuttaa, että Suomessa syntyi paljon nykyistä enemmän lapsia asuntopulan aikana.

– Absoluuttisesti elintasomme on korkeampi kuin silloin, kun saimme enemmän lapsia.

Väestöliitto on ennakoinut, että syntyvyys alkaisi hiljalleen nousta, mutta toistaiseksi käännettä ei ole nähtävissä. Tammi–helmikuun aikana Suomeen syntyi 6 763 lasta eli 682 lasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asiantuntija Antti Tanskanen EK:sta sanoo, että uusin kokonaishedelmällisyysluku on 1,29 ja alamäki näyttää jatkuvan.

– On mahdotonta ennakoida, miten alas luku voi laskea. Nyt näyttää siltä, että mennään mieluummin kohti ykköstä kuin toiseen suuntaan.

Murto huomauttaa, että Suomen talouden tilanne tai muut vastaavat tekijät selittävät tilannetta huonosti, minkä vuoksi ennustaminen on vaikeaa.

Joissain maissa kuten Etelä-Koreassa kokonaishedelmällisyysluku on jo alle yksi.

” Tulee tarve joko leikata eläkkeitä tai nostaa eläkemaksuja.

Vuodesta 2010 syntyvyys on laskenut jo runsaat 30 prosenttia.

– Kun ikäluokat pienenevät, työvoimaa ei ole niin paljon saatavana ja palkkasumma on pienempi, EK:n Tanskanen kertoo vaikutuksista.

Sosiaali- ja terveysalalla ja yhä enemmän muillakin aloilla on jo nyt pulaa työntekijöistä ja ikäluokkien kutistuminen pahentaa ongelmaa. Veronmaksajien määrä vähenee ja eläkeläisten määrä kasvaa, kun suuremmat ja vanhemmat ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

Keskeistä on, miten eläkkeet rahoitetaan.

– Tulee tarve joko leikata eläkkeitä tai nostaa eläkemaksuja, Tanskanen sanoo.

Murto ennakoi, että resursseja siirretään hiljalleen lapsista ja nuorista vanhuksiin. Neuvola-, varhaiskasvatus- ja peruskoulupaikat vähenevät ja rahat menevät iäkkäiden hoitoon.

Hoivakotipaikkoja tarvitaan yhä enemmän ja päiväkotipaikkoja yhä vähemmän.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on havainnut, että syntyvyyteen on vaikea vaikuttaa poliittisin keinoin.

Vuonna 2017 tuolloinen Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ehdotti synnytystalkoita. Se vain pöyristytti kansalaisia. Tällaisten talkoiden elvyttämistä tai muutakaan painostusta Tanskanen ja Murto eivät suosittele.

Tanskasesta on hyvä, että lapsia haluavilla on mahdollisuus yrittää saada niitä.

– Ei lasten saaminen ole mikään velvollisuus, hän lisää.

Vauvabuumikaan ei heti muuttaisi tilannetta. Menee pari-, kolmekymmentä vuotta ennen kuin nykyiset pikkulapset ovat työelämässä.

Työperäinen maahanmuutto on niin VATTin kuin Murron ja Tanskasenkin mielestä paras ratkaisu tämänhetkiseen ongelmaan.

Viime vuonna nettomaahanmuutto oli ennätyksellisen suuri: 35 000. Lisäksi Suomeen sotaa pakeni 45 000 ukrainalaista.

–Suomeen tuli Porin verran uusia asukkaita, Murto kuvaa.

Osalla maahanmuuttajista on enemmän lapsia kuin kantasuomalaisilla. Voivatko he kääntää syntyvyyden nousuun?

– Maahanmuutto ei ole erityisen hyvä keino nostaa pysyvästi syntyvyyttä, Murto sanoo.

Yleensä nimittäin vain ensimmäinen muuttajasukupolvi saa keskimääräistä enemmän lapsia.

– Ruotsissa eniten lapsia saavat hyvätuloiset ruotsalaisnaiset, eivät niinkään matalapalkkaiset maahanmuuttajataustaiset naiset, Murto kertoo.