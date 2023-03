Finnair karsii palvelua – ”Tiedämme, että joillekin juuri samppanja on tärkeä tapa juhlistaa matkaa”

Finnair säästää jopa tyynyistä.

Lentoyhtiö Finnair karsii ja säästää lennonaikaista palvelua 19. huhtikuuta alkaen.

Säästöjä tulee maksuttomaan ruoka- ja juomatarjoiluun business-luokassa Euroopan-lennoilla ja kaikissa matkustusluokissa kaukolennoilla.

– Muutokset lennonaikaisessa palvelussamme ovat osa monia toimia, joita teemme Finnairin kannattavuuden palauttamiseksi, yhtiö tiedotti keskiviikkona.

Finnair kertoi, että se tarjoaa edelleen täyttävän pääaterian kaikilla kaukolennoilla kaikissa matkustusluokissa, mutta toista tarjoilua on kevennetty osalla reiteistä. Toinen tarjoilu on joko kevyt ateria tai välipala reitistä ja lentoajasta riippuen.

New Yorkin- ja Dubain-lennoilla economy-luokassa ei ole toista tarjoilua, mutta välipaloja ja juomia voi ostaa lennon aikana.

Premium economy -luokassa on kaksi tarjoilua, mukaan lukien pääateria ja toisena tarjoiluna kevyt ateria tai välipala. Juomat sisältyvät tarjoiluun kuohuviiniä lukuun ottamatta.

Euroopan-lentojen business-luokassa lyhyillä lennoilla tarjotaan voileipä juomien kera. Pidemmillä lennoilla on lämmin ateria, jotakin makeaa ja juomaa. Samppanja vaihtuu kuohuviiniin Euroopan lennoilla. Samppanja säilyy kaukolentojen business-luokassa.

Downgreidaus kuohuviiniin ei kuulosta maailman vakavimpiin kuuluvalta asialta, mutta voi näkyä siinä, että aiempaa harvemmin sosiaalisessa mediassa kilistellään Finnairin lennolla. Some on tärkeä ja ilmainen markkinointikanava yrityksille.

– Tiedämme, että joillekin juuri samppanja on tärkeä tapa juhlistaa matkaa, ja moni siitä jakaa kuvankin, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo Taloussanomille.

Lennoilla tarjoillaan jatkossa Bernard-Massard Cuvée de l'Ecusson -kuohuviiniä, jonka yhtiö uskoo maistuvan hyvin asiakkailleen.

– Somenäkyvyydelle on sinänsä vaikea laittaa hintalappua, mutta ymmärrämme toki sen tärkeyden. Nämä muutokset ovat osa niitä monia toimia, joilla pyrimme palauttamaan Finnairin kannattavuuden. Finnair on tehnyt yli miljardin euron tappiot kolmen viime vuoden aikana, ja kannattavuuden palauttaminen on nyt tärkein tavoitteemme.

Euroopan-lentojen business-luokassa joillakin reiteillä tarjottavat salaatit vaihtuvat lämpimään ruokaan. Euroopan-lentojen economy-luokassa tarjolla on edelleen maksutta vettä ja mustikkamehua, ja juomia ja välipaloja voi ostaa.

Kaukolentojen economy-luokassa Finnair tarjoaa edelleen peittoja, mutta tyynyjä ei ole saatavilla. Monilla asiakkailla on jo nyt oma matkatyyny mukana lennoilla, ja kaukolennoilla niskatuki tukee päätä.

Finnair ei julkista säästösummaa, mutta kertoo analysoineensa eri elementtien kustannukset hyvin tarkkaan, samoin kuin asioiden vaikutuksen asiakaskokemukseen.

– Esimerkiksi tyynyjen kustannuksista suurin osa tulee niiden pesemisen ja vaihtamisen kustannuksista, ei itse tyynyn kustannuksista. Kustannuksista tulee isoja, kun ne kertautuvat kaikilla lennoilla, Tallqvist kertoo.

Koneen painon vähentäminen vähentää polttoainekulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä, mutta nyt kerrotut muutokset tehdään nimenomaan kustannusten perusteella.