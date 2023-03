Sampo jakautuu – Mandatum pörssiin erillisenä yhtiönä

Sammon omistajille luvassa yksi Mandatumin osake jokaista osaketta kohti.

Vakuutuskonserni Sampo jakautuu. Yhtiön hallitus ilmoittaa ehdottavansa, että finanssipalveluyhtiö Mandatum eriytetään omaksi yhtiökseen. Sammon nykyiset osakkaat ovat saamassa yhden Mandatum-osakkeen jokaista Sammon osakettaan kohti.

Ehdotus tulee käsiteltäväksi Sammon yhtiökokoukseen toukokuussa. Jos hallituksen suunnitelma toteutuu, listattaisiin Mandatumin osakkeet Helsingin pörssiin lokakuussa.

– Jakautumisen myötä syntyy johtava, puhtaasti vahinkovakuuttamiseen keskittyvä pohjoismainen konserni, joka kykenee korkeaan ja vakaaseen pääoman tuottoon, sekä itsenäinen Mandatum, sanoo Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos tiedotteessa.

Mandatumilla on Wahlroosin mukaan paremmat edellytykset kasvaa itsenäisenä.

– Mandatum on merkittävä finanssipalveluiden tarjoaja, joka on vahvan brändinsä ansiosta hyvissä asemissa kasvaakseen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta varainhoitotoimialan mahdollisessa konsolidaatiossa kotimaassa. Sammon strateginen fokus on vahinkovakuuttamisessa, ja siksi sen edellytykset tukea Mandatumin kasvua ovat hallituksen näkemyksen mukaan rajalliset, Wahlroos perustelee.

Edellytyksiä kasvaa myös ulkomailla

Sampo ilmoitti joulukuussa aloittavansa Mandatumia koskevan strategisen arvioinnin. Kun Sammon fokus on vahinkovakuutuksissa, on Mandatumilla toisenlainen profiili. Yhtiö on erikoistunut sijoittajien palveluun ja tarjoaa muun muassa omaisuuden- ja varainhoitoa, säästämisen ja sijoittamisen palveluita sekä henkilövakuuttamista. Asiakkaina on sekä yrityksiä, institutionaalisia sijoittajia että yksityishenkilöitä.

Mandatumilla oli viime vuoden lopussa hallittavanaan 16 miljardin euron varallisuus.

Mandatumin tulos ennen veroja oli viime vuonna 236 miljoonaa euroa ennen Sammolle maksettua konserniavustusta.

– Sijoitusten hoidosta antamiensa vahvojen näyttöjensä myötä Mandatum voisi itsenäisenä, listattuna yhtiönä laajentaa uusiin asiakassegmentteihin orgaanisesti myös Suomen ulkopuolelle ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta kotimaassa. Tällainen kasvu edellyttäisi kuitenkin sitoumuksia, joita Sammon hallitus ei koe mahdollisiksi Sammon vahinkovakuutuksen keskittyvä strategia huomioiden, todetaan Sammon tiedotteessa.

Sampo kertoo saaneensa verohallinnolta sitovan ennakkopäätöksen, jonka mukaan osittaisjakautuminen olisi veroneutraali. Toisin sanoen, jakautumisesta ei koituisi välittömiä veroseuraamuksia Suomessa asuville Sammon osakkaille.

Pörssin reaktio Sammon ilmoituksesta jäi vaimeaksi, Sammon kurssi oli pian sen jälkeen lievässä laskussa.