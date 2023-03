Tukesin virkamiehelle syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä – liittyy Oriveden entiseen kultakaivokseen

Syyte liittyy lausuntoihin kultakaivoksen turvallisuudesta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin virkamies on saanut syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, Tukes kertoo.

Syyte liittyy lausuntoihin, joita Tukes on antanut australialaisen kaivosyhtiö Dragon Miningin Orivedellä Pirkanmaalla sijaitsevasta, sittemmin toiminnasta poistetusta kultakaivoksesta. Tukesin mukaan lausunnot ovat koskeneet kaivosturvallisuutta.

Tukesin mukaan virkamies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Kaivoksesta on ollut käynnissä ympäristörikostutkinta, jossa on ollut kyse kaivoskuiluun säilötyistä jätteistä. Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kyseessä on laiton kaatopaikka.