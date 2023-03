Apetitin ympärillä kuohuu – viljelijät ja suuromistajat taistelevat nyt vallasta

Elintarvikeyrityksen hallintoneuvoston paikoista käydään kamppailua, jonka taustalla on viljelijöiden ja suuromistajien välinen mittelö. Sen tuloksena voi olla lopulta koko hallintoneuvoston lakkauttaminen.

Säkyläläisen elintarvikeyhtiö Apetitin hallinnossa on käynnissä valtataistelu. Kyseessä ovat huhtikuun yhtiökokouksessa valittavat hallintoneuvoston paikat.

Käytännössä kyse on MTK:n ja eräiden MTK-liittojen ehdokkaista, joilla on tuottajatausta. Nämä ovat erovuorossa olevia hallintoneuvoston jäseniä, jotka valittaisiin nyt siis uudelleen.

Esitys on saanut kilpailijaksi yhtiön muiden suuromistajien ehdotuksen.

Näillä omistajilla on hallussaan 30 prosenttia Apetitin osakkeista. Mukana ovat esimerkiksi Valion Eläkekassa, Berner, Nordea Funds ja Apteekkien Eläkekassa.

Näistä suurin yksittäinen omistaja on Valion Eläkekassa, jolla on hallussaan 9,18 prosenttia Apetitin osakkeista. Bernerillä on helmikuun lopun omistajatietojen mukaan 7,19 prosentin osuus.

Nämä omistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uusina jäseninä Kalle Erkkola, Kimmo Joutsi, Vesa Korpimies, Eveliina Nyandoto ja Kustaa Poutiainen.

Ehdokkaista Kalle Erkkola on Bernerin liiketoimintajohtaja, Kimmo Joutsi taas Apteekkien Eläkekassan talouspäällikkö ja Eveliina Nyandoto Valion Eläkekassan sijoituspäällikkö.

Kyse on pohjimmiltaan Apetitin hallintorakenteesta, jossa on pörssiyhtiölle nykyisin harvinainen hallintoneuvosto. Tällä on valtaa hallitusvalinnoissa, joskin esitykset tekee nimitysvaliokunta. Apetitin hallintoneuvostossa on istunut perinteisesti tuottajien edustajia.

Samalla tavalla tuottajilla on valtaa myös muissa pörssin elintarvikeyhtiöissä, kuten Atriassa ja Raisiossa, joilla on myös hallintoneuvosto.

Apetitin omistajakuntaan kuuluvien tuottajien mukaan kilpailevassa jäsenehdotuksessa on kyse siitä, että tuottajien valtaa yhtiössä pyritään murentamaan.

Esitystä on arvostellut Apetitin pitkäaikainen taustavaikuttaja ja suuri omistaja, teollisuusneuvos Esko Eela. Hänen mukaansa tuottajille pitää kuulua jatkossakin vankka edustus Apetitin hallinnossa. Eelan poika Harri Eela on hallintoneuvoston puheenjohtaja.

On esitetty jopa näkemyksiä, että suuromistajien lopullisena tavoitteena olisi Apetitin pilkkominen. Berner osti viime vuonna Apetitin viljakaupan. Jäljelle konserniin jäivät ruokaratkaisut ja öljykasvituotteet.

Berner saattaisi olla kiinnostunut lopuistakin. Bernerin toimitusjohtaja Antti Korpiniemi on istunut vuodesta 2020 lähtien Apetitin hallituksessa.

Myös Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme on Apetitin hallituksessa. Valiota saattaisivat markkinoilla liikkuvien arvioiden mukaan kiinnostaa Apetitin pakasteet.

Kilpailevan ehdotuksen tehneet suuromistajat ovat lähettäneet Apetitin osakkeenomistajille kirjeen. Siinä he tähdentävät, ettei kyseessä ole Apetitin hallinnon valtausyritys taikka sen pilkkominen, vaan pyrkimys on nykyaikaistaa Apetitin hallintorakennetta. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on hallintoneuvostosta luopuminen.

Osakkeenomistajille lähetetyn kirjeen allekirjoittajiin kuuluu Valion Eläkekassan toimitusjohtaja Pekka Perälä. Hänen mukaansa tarkoitus on saada viljelijäenemmistön sijaan hallintoneuvostoon sijoittajien edustajia.

– MTK on lähtenyt vastaiskuun, jossa on luotu uhkakuvia, joissa yhtiö pilkottaisiin tai toimintoja lakkautettaisiin. Haluaisimme vain uudistaa yhtiön hallinnon vastaamaan tyypillistä listatun yhtiön hallintoa, jossa osakkeenomistajat käyttävät valtaa yhtiökokouksessa ja valitsevat hallituksen, joka valitsee toimitusjohtajan, Perälä sanoo.

Käytännössä tämä merkitsi pidemmän päälle hallintoneuvoston lakkauttamista. Sillä olisi Perälän mukaan pidemmällä tähtäimellä suotuisia vaikutuksia myös yhtiön osakekurssiin.

MTK:n edustajana yhtiökokoukseen menevän MTK:n talousjohtajan Heikki Laurisen mukaan asiaa ei ole syytä kärjistää.

– Osakkeenomistajat käyttävät heille osakeyhtiölain mukaan kuuluvia oikeuksia, joihin kuuluu myös hallintoneuvoston jäsenten esittäminen. Yhtiössä on ollut vuosikymmenet hallintoneuvosto ja sen jäsenet ovat olleet pääasiassa tuottajataustaisia. Suurimmilla osakkeenomistajilla on ollut joitakin yksittäisiä edustajia, Laurinen sanoo.

– Nyt muutamat osakkeenomistajat haluavat tätä asetelmaa muuttaa.

Lopullinen ratkaisu nähdään huhtikuun yhtiökokouksessa. Viljelijöiden edustajat ovat menossa sinne uhmakkaina ja keräävät parhaillaan kokoukseen valtakirjoja.

Satakunnan MTK on lähestynyt osakkeenomistajia kirjeellä ja kerää valtakirjoja yhtiökokoukseen.

Apetit eli entinen Lännen Tehtaat on ollut tunnettu kohtuullisen tasaisena osingonmaksajana, vaikka tulos ei ole ollut aina paras mahdollinen. Tämän on mahdollistanut yhtiön vankka tase.

Viime vuosikymmenen lopulla Apetit teki tappiota, mutta viime vuosina tulos on kääntynyt plussalle. Apetit myi vuonna 2017 pitkään tappiota tehneen kalaliiketoimintansa Norjaan.

Yhtiöllä on nykyisin kasviöljypuristamo Kirkkonummella, pakastetehdas Säkylässä ja pizzatuotantoa pohjoisessa Pudasjärvellä.

Apetitin liiketulos oli viime vuoden lopussa kasvussa, mutta koko vuodelta se oli laskussa. Taustalla oli kustannusten, kuten raaka-aineiden kallistuminen. Yhtiön liikevoitto jäi viime vuonna 3,5 miljoonaan euroon, kun se edeltävänä vuonna oli 5,8 miljoonaa euroa.

Apetit on ohjeistanut kuluvan vuoden liiketuloksen paranevan viime vuodesta. Yhtiön osakekurssi on ollut tänä vuonna selvässä nousussa.

Apetitin yhtiökokous pidetään Säkylässä 13. huhtikuuta. Hallintoneuvoston valinnasta kirjoitti ensin Turun Sanomat.