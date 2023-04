Tonyn aurinkopaneelit tuottivat mukavan tilin – ”Viime vuosi oli poikkeuksellisen hyvä”

Pörssisähkön hinnan kivuttua viime vuonna aurinkopaneelien hankinta osoittautui hyväksi valinnaksi. Mutta miten käy nyt, kun sähkön hinta halpenee?

Hagerlundin mukaan katon kunto on syytä tarkistaa ennen paneelien tilaamista.

Yhä useampi suomalainen on hankkinut katolleen aurinkopaneelit. Niiden avulla kukkaroa kuristava sähkölasku pienenee.

Nyt sähkön hinta on jo palannut takaisin inhimillisempiin lukemiin. Onko aurinkopaneelien hankinta edelleen kannattavaa?

Kannattaa muistaa, että omaan käyttöön tuotetusta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksuja tai veroja ja samalla vähenee ostosähkön määrä. Ylimääräisen sähkön voi myydä sähköyhtiölle, mutta tällöin täytyy olla tarkkana verotuksen kanssa.

Espoolainen Tony Hagerlund hankki omakotitaloonsa aurinkosähköjärjestelmän elokuussa 2021, jo ennen kuin pörssisähkön hinta alkoi hivuttautua selvästi ylemmäksi.

Hagerlundin maalämmöllä lämpiävän omakotitalon sähkön vuosikulutus on vajaat 17 000 kilowattituntia, josta osan kattaa oma tuotanto. Apuna on yksi ilmalämpöpumppu.

– Kyseessä on hatarahko 1970-luvun talo, josta on tullut investointien ansiosta kohtalaisen ekotehokas. Naapureista harvalla on kuitenkaan aurinkopaneelit.

Hagerlundille asennettujen aurinkopaneelien huipputeho on 5,92 kilowattia.

Paneelit ovat suunnattuna kaakkoon ja lounaaseen. Paras suunta olisi Hagerlundin mukaan kuitenkin etelä.

Hagerlundin mukaan paneelit tuottivat ensimmäisenä vuonna 5197 kilowattituntia sähköä. Tästä hän käytti itse 2547 kilowattituntia ja myi 2650 kilowattituntia eli noin puolet.

– Viime vuosi oli myynnin kannalta poikkeuksellisen hyvä ja olisi kannattanut olla melkein suurempi järjestelmä. Suurin säästö tulee kuitenkin siitä, että käyttää tuotetun sähkön itse, Hagerlund sanoo.

Aurinkopaneelien osuus koko talon vuotuisesta sähkönkulutuksesta oli ensimmäisenä vuonna noin 12 prosenttia.

Kauniina aurinkoisena kesäpäivänä järjestelmä tuottaa kuitenkin yli puolet sen, mitä Hagerlund käyttää omaan kulutukseensa.

– Oma käyttö tulee hyvinkin katettua kesäpäivänä aamusta iltaan. Tosin maaliskuun alkupuolellakin on aurinkoisena päivänä päästy lähelle kesäpäivän tuottoja. Kevään ja syksyn hyvä tuotto on ollut yllätys, ei niinkään kesän.

Järjestelmä maksoi kokonaisuudessaan 6 899 euroa, mistä jäi kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaa 5 479 euroa.

– Kotitalousvähennyksen merkitys ei ollut ratkaiseva, mutta se helpotti päätöksentekoa. Meilläkin se vähensi asennuksen kustannuksia yli tuhannella eurolla. En tiedä, olisiko hankittu paneeleja ilman kotitalousvähennystä.

Hagerlundin mukaan viime vuoden sähkönhinnoilla paneelijärjestelmä olisi maksanut itsensä takaisin muutamassa vuodessa.

Hagerlundilla oli pitkään edullinen sähkösopimus, jossa sähkön energiamaksu oli vain neljän sentin luokkaa kilowattitunnilta. Tällöin sähkön myyminen kalliiseen pörssihintaan oli erityisen edullista.

Sähkön myynti tuotti viime vuonna 538 euroa, minkä lisäksi omaan käyttöön tuli sähköä 441 eurolla.

– Viime vuonna tienasin lähes tonnin, mutta se ei tule toistumaan tänä vuonna eikä todennäköisesti muinakaan vuosina.

Jos tulevat vuodet olisivat yhtä tuottoisia, olisi paneelit maksettu Hagerlundin laskujen mukaan jo viidessä ja puolessa vuodessa.

Uudessa kalliimmassa sähkösopimuksessa hinnoittelu oli siirtoineen ja veroineen 34 senttiä kilowattitunnilta. Tänä keväänä Hagerlund on siirtynyt pörssisähköön.

– Ensimmäistä laskua ei ole vielä tullut, kesäkuun alussa selviää, mitä se on merkinnyt. Kun pörssisähkön hinta tipahtaa, laskee myös maksetun sähkön hinta. Eli sen minkä menettää sähkön myynnissä, saa moninkertaisesti sähköä ostaessa.

Hagerlund muistuttaa, että sähköä ostaessa maksaa myös veron ja siirtomaksun.

– Kun käyttää sähkön itse, ei maksa sähköstä eikä myöskään veroja ja siirtohintaa. Tämän takia oma käyttö on niin kannattavaa. Kun ostaa viidellä sentillä sähköä, siihen tulee viisi senttiä muita maksuja lisää. Kun käyttää sähköä itse, säästää ainakin tämän viisi senttiä, Hagerlund sanoo.

Myyty sähkö on veronalaista tuloa, joka verotetaan oman tuloveroprosentin mukaan. Paneelien hankintahinnasta saa kuitenkin tehdä poistoja, mikä keventää verotusta. Poistot voi jaottaa useammalle vuodella.

Myös huoltokustannukset huomioidaan verotuksessa. Näitä voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelien puhdistamisesta ja säätämisestä aiheutuvat menot.