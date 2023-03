Eläkeiän nosto aiheutti rajut mellakat Ranskaan – katso, missä iässä pääsee eläkkeelle eri maissa

Kansainvälisessä vertailussa ranskalaisten eläkeiät ovat suhteellisen alhaiset.

Vanhuuseläkeiät vaihtelevat eri maissa ja ovat yllättävänkin erilaisia pelkästään Euroopan unionin (EU) jäsenmaissa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen kokoamista tiedoista.

Ranskassa vanhuuseläkkeelle pääsee jo 62-vuotiaana, mikä on selvästi aiemmin kuin ylivoimaisesti valtaosassa maailman kehittyneistä talouksista.

Presidentti Emmanuel Macron on jo pitkään yrittänyt nostaa eläkeiän 65 vuoteen, mutta viimeisimmät yritykset ovat saaneet aikaan ranskalaisittainkin kiivaita mielenosoituksia eläkeiän korotusta vastaan.

Yhtä alhainen eläkeikä on Norjassa ja Ruotsissa, joista jälkimmäisessä sen nostamisesta 63 vuoteen on jo tehty päätös. Muista Pohjoismaista Suomi on päättänyt nostaa vanhuuseläkeiän 64 vuodesta 65 vuoteen ja Tanska peräti 68 vuoteen nykyisestä 67 vuodesta. Myös Islannissa vanhuuseläkeikä on 67 vuotta.

Suurimmassa osassa EU-maita vanhuuseläkeikä on 65 vuotta tai se on päätetty sinne nostaa. Monessa maassa on tehty päätös eläkeiän nostamisesta vielä myöhemmäksi 67 ikävuoteen. Aikataulut vaihtelevat maittain, mutta päätösten on määrä tulla voimaan viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua. Islantilaisten rinnalla myös italialaiset pääsevät eläkkeelle jo nyt vasta 67-vuotiaina.

Joissakin maissa naisilla ja miehillä on eri eläkeikä. Hyvin alhainen eläkeikä on ollut itävaltalaisilla ja puolalaisilla naisilla, jotka vielä pääsevät eläkkeelle jo 60 vuoden iässä. Itävallassa naisten eläkeikä on kuitenkin nousemassa samaksi kuin miehillä eli 65 ikävuoteen. Miesten eläkeikä on kummassakin maassa 65 vuotta.

Suuren harppauksen on tekemässä Australia, missä vanhuuseläkeikä on nousemassa 59 vuodesta 67 vuoteen. Myös Venäjä on nostamassa nyt varsin varhaisia eläkeikiään. Naisilla vanhuuseläkeikä on nousemassa 56 vuodesta 60 vuoteen ja miesten runsaasta 61 vuodesta 65 vuoteen.

Suomessa alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneet ovat voineet jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan täytettyään 63 vuotta.

Vuonna 1955 syntyneistä alkaen alin vanhuuseläkeikä nousee 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes saavutetaan 65 vuoden alaikäraja. Vuosina 1962–64 syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Sen jälkeen syntyneiden eläkeikä on sidottu elinajan odotteeseen. Ikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen.