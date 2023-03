Mitä ihmettä? Italiasta tuodaan nyt tonneittain roskia Suomeen poltettavaksi

Vantaan Energia rahtaa jätettä Italiasta Suomeen.

Poltettavaksi kelpaavasta sekajätteestä kilpailee aiempaa useampi voimala niin, että sitä on alettu on rahdata Suomeen Euroopan toiselta laidalta.

Vantaan Energia on alkanut tuoda Italiasta kotitalousjätettä poltettavaksi jätevoimalassaan. Tänä vuonna italialaisjätettä tulee Vantaalle runsaat satatuhatta tonnia, mikä on noin kuudesosa jätevoimalan polttoaineentarpeesta.

Vantaan Energian kaupunkienergiasta vastaava liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri kertoo, että aiemmin yhtiö ei ole ulkomaisiin jätetarjouksiin tarttunut, mutta nyt tilanne on muuttunut.

– Nyt olemme päätyneet siihen, että on ihan hyvä tuoda jätettä Italian markkinoilta. Vaihtoehtona olisi ollut jotain fossiilista polttoainetta eli hiiltä, turvetta tai öljyä, Patomeri sanoo Taloussanomille.

Erikoiseen tilanteeseen on jouduttu, koska Venäjän hyökkäyssodan vuoksi länsi on pitkälti sulkenut sen kauppavaihdon ulkopuolelle. Suuri osa Suomessa poltetusta puusta on ollut lähtöisin Venäjältä, mutta tuonti on nyt poikki.

Biovoimaloissa on siksi jouduttu pohtimaan puulle vaihtoehtoja, ja käytännössä ne ovat turve tai jätteestä valmistettu kierrätyspolttoaine. Näin ollen osa polttokelpoisesta jätteestä palaa puun rinnalla biovoimaloiden kattiloissa, mikä taas on pois varsinaisten jätevoimaloiden polttoainetarjonnasta.

Jätteiden määrää on vähentänyt myös taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen ja muun muassa rakentamisen väheneminen. Jätettä ei yksinkertaisesti synny aiempaan tahtiin.

– Olemme varautuneet siihen, että jatkamme tuontia muutamia vuosia. Määräthän toki joustavat tilanteen mukaan, Patomeri sanoo.

Pohjimmiltaan kysymys on siitä, kuinka kauan Venäjän aiheuttama kriisi kestää ja millaisessa asennossa maailma sen jälkeen on.

Vaikka jätteen rahtaaminen Italiasta saakka Suomeen tuntuu kummalliselta, on se Patomeren mukaan Vantaan Energialle taloudellisesti kannattavaa. Vantaalle italialaisten jätteet tulevat paaleina, joissa ei enää ole mukana kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Italiassa puolestaan ei ole jätteenpolttoon kapasiteettia, koska esimerkiksi kaukolämpöä ei juurikaan tuoteta. Pelkän sähkön tuotantoon jätteet taas ovat epätaloudellinen vaihtoehto, Patomeri kertoo.