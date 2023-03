Kaatuneen SVB-pankin talletukset ja lainat myydään – konttorit avautuvat uuden omistajan nimellä

Ostaja on First Citizens Bank, jolle kaupan myötä siirtyvät SVB:n kaikki lainat ja talletukset.

Konkurssiin päätyneen yhdysvaltalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) lainoille ja talletuksille on löytynyt ostaja, kertoo Yhdysvaltalainen talletussuojasta vastaava viranomainen FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).

Ostaja on First Citizens Bank. Sen mukaan kauppa sisältää käytännössä kaikki velat ja SVB-pankin asiakkaiden talletukset.

FDIC kertoo, että kauppa sisältää 72 miljardin dollarin arvosta pankin varoja, jotka myytiin 16,5 miljardin dollarin alennuksella. Sen hallintaan jää arvopapereina ja muina varoina noin 90 miljardia dollaria.

SVB:n 17 pankkikonttorin on määrä avautua maanantaina First Citizens Bankin konttoreina, ja SVB:n talletusasiakkaista tulee automaattisesti First Citizens Bankin asiakkaita.

FDIC arvioi, että SVB:n epäonnistumisen kustannukset sen talletusvakuutusrahastolle (DIF) ovat noin 20 miljardia dollaria.

Kalifornialaisia teknologiayrityksiä rahoittanut SVB-pankki kaatui kassakriisiin reilut kaksi viikkoa sitten, ja Yhdysvalloissa pankkiviranomainen otti sen hallintaansa. Pankki oli ilmoittanut usean miljardin osakeannista, minkä seurauksena asiakkaat alkoivat vetää talletuksiaan pankista.

SVB:n romahdus on aiheuttanut epäluottamusta samankokoisten yhdysvaltalaispankkien asiakkaiden keskuudessa. Monet ovat nostaneet rahojaan ja tallettaneet ne isompiin pankkeihin, joita pidetään niin suurina, etteivät viranomaiset voisi jättää niitä pelastamatta kriisitilanteessa.