Legendaariset yökerhot vaihtavat omistajaa

Ravintolayhtiö Noho Partners kertoi strategisesta yrityskaupasta.

Helsingin yöelämän tunnetuimpiin kuuluvat yökerhot vaihtavat omistajaa. Ravintola-alan konserni Night People Group myy kolme ravintolaa, viihdekeskus Apollo Live Clubin, yökerho Maxinen sekä ravintola Kaivohuoneen pörssiyhtiö Noho Partnersille.

Ravintolat siirtyvät Nohon tytäryhtiön Stadin Nightin omistukseen yhteistyössä sijoittaja Raimo Sarajärven kanssa, yhtiö tiedotti maanantaina.

Nohon mukaan yrityskaupalla se nousee markkinajohtajaksi Helsingin yökerhomarkkinassa.

Yhtiö omistaa entuudestaan Helsingissä tunnetut ravintolat kuten Teatterin, Wallis’in, Baarikärpäsen, Henry’s Pubin, Holidayn ja Babylon Club and Gardenin.

Uusien hankintojen myötä Noho Partnersin Helsingin yökerhojen liikevaihto kasvaa noin 25 miljoonaan euroon.

Myyjänä on Mira Ritasmäki, joka jatkaa Stadin Nightin operatiivisena johtajana ravintoloiden toiminnasta vastaavien avainhenkilöiden kanssa.

– Viihde- ja yökerhomarkkina on edelleen ravintola-alan kannattavinta liiketoimintaa, ja sen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät monessakin mielessä, Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström sanoi.

Yhtiön mukaan samaan aikaan myös yritystapahtumien kysyntä elämyksiin ja monimuotoisiin tiloihin on kasvussa. Helsinki on Suomen suurin viihdemarkkina ja siellä Noholla on perinteisesti ollut muita isoja opiskelijakaupunkeja pienempi markkinaosuus.